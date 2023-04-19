WFO DALLAS \/ FT. WORTH Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, April 19, 2023 _____ TORNADO WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 147 NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX 448 PM CDT WED APR 19 2023 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 147 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTH TEXAS MONTAGUE THIS INCLUDES THE CITIES OF BOWIE AND NOCONA. IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CANADIAN CLEVELAND GRADY KINGFISHER LINCOLN LOGAN MCCLAIN OKLAHOMA PAYNE POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON LOVE MURRAY STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA CADDO COMANCHE COTTON KIOWA TILLMAN IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER CLAY WICHITA THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ANADARKO, ARCHER CITY, ARDMORE, BLANCHARD, CHANDLER, CHICKASHA, CONCHO, DAVENPORT, DAVIS, DUNCAN, EL RENO, FREDERICK, GUTHRIE, HENNESSEY, HENRIETTA, HINTON, HOBART, HOLLIDAY, KINGFISHER, LAKESIDE CITY, LAWTON, LINDSAY, MARIETTA, MEEKER, MOORE, MUSTANG, NEWCASTLE, NORMAN, OKARCHE, OKLAHOMA CITY, PAULS VALLEY, PRAGUE, PURCELL, RINGLING, RYAN, SCOTLAND, SEMINOLE, SHAWNEE, SHEPPARD AFB, SNYDER, STILLWATER, STROUD, SULPHUR, TEMPLE, THACKERVILLE, TUTTLE, WALTERS, WAURIKA, WELLSTON, WEWOKA, WICHITA FALLS, WYNNEWOOD, AND YUKON. _____ Copyright 2023 AccuWeather