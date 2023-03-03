CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, March 2, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly cloudy;33;WSW;6;84% Arcata;Partly cloudy;44;N;3;95% Auburn;Mostly clear;41;E;2;80% Avalon;Clear;43;E;2;81% Bakersfield;Clear;44;ENE;3;70% Beale AFB;Mostly cloudy;48;E;9;62% Big Bear City;Clear;19;WNW;3;92% Bishop;Clear;27;W;3;74% Blue Canyon;Cloudy;34;Calm;0;75% Blythe;Clear;51;ESE;4;66% Burbank;Clear;46;N;2;81% Camarillo;Clear;45;Calm;0;76% Camp Pendleton;Clear;46;E;2;79% Campo;Clear;32;NNE;2;93% Carlsbad;Clear;43;Calm;0;92% Chico;Mostly cloudy;48;Calm;0;57% China Lake;Mostly clear;43;WNW;4;51% Chino;Clear;44;N;2;80% Concord;Clear;48;SSW;12;73% Corona;Clear;44;ENE;2;85% Crescent City;Mostly clear;40;ENE;3;92% Daggett-Barstow;Clear;44;NW;8;49% Edwards AFB;Mostly clear;39;SW;7;80% El Centro;Clear;54;SSW;8;36% Eureka;Mostly cloudy;44;NNW;9;93% Fairfield;Clear;46;SW;4;79% Fresno;Clear;47;Calm;0;68% Fullerton;Mostly clear;50;Calm;0;74% Hanford;Clear;41;SE;3;86% Hawthorne;Clear;54;Calm;0;63% Hayward;Mostly cloudy;46;SSW;3;80% Imperial;Clear;54;SSW;8;36% Imperial Beach;Clear;46;ESE;3;85% Lancaster;Clear;41;W;4;77% Lemoore Nas;Mostly clear;45;W;3;65% Lincoln;Clear;45;ESE;6;65% Livermore;Partly cloudy;43;SW;3;89% Lompoc;Mostly clear;44;ENE;3;91% Long Beach;Clear;52;Calm;0;66% Los Alamitos;Mostly clear;52;Calm;0;66% Los Angeles;Clear;51;N;2;68% Los Angeles Downtown;Clear;51;N;2;68% Madera;Clear;45;E;2;86% Mammoth;Partly cloudy;29;NNW;5;94% Marysville;Mostly cloudy;47;ESE;3;66% Mather AFB;Mostly cloudy;45;ESE;7;75% Merced;Clear;42;E;3;88% Merced (airport);Clear;42;E;3;88% Miramar Mcas;Clear;42;ENE;6;91% Modesto;Clear;42;Calm;0;82% Moffett Nas;Mostly cloudy;46;Calm;0;75% Mojave;Clear;41;WSW;29;60% Montague;Mostly cloudy;37;NE;15;75% Monterey Rabr;Mostly cloudy;47;WSW;6;83% Mount Shasta;Mostly cloudy;37;Calm;0;78% Napa County;Clear;46;S;6;82% Needles;Clear;51;SSW;5;51% North Island;Mostly clear;51;NNW;3;76% Oakland;Mostly clear;48;S;3;87% Oceanside;Clear;43;Calm;0;92% Ontario;Clear;44;N;2;80% Oroville;Mostly cloudy;47;E;3;68% Oxnard;Clear;46;ENE;3;76% Palm Springs;Clear;56;NNW;5;48% Palmdale;Clear;41;SSW;9;70% Paso Robles;Clear;43;WNW;5;79% Point Mugu;Clear;46;NNE;5;82% Porterville;Clear;45;E;3;69% Ramona;Clear;38;ENE;2;92% Redding;Partly cloudy;47;Calm;0;58% Riverside;Clear;45;ENE;2;82% Riverside March;Clear;42;ENE;2;85% Sacramento;Partly cloudy;46;SE;3;71% Sacramento International;Partly cloudy;46;SE;3;61% Salinas;Mostly clear;48;WSW;13;73% San Bernardino;Clear;45;Calm;0;69% San Carlos;Mostly clear;46;WSW;3;84% San Diego;Mostly clear;49;ENE;2;79% San Diego Brown;Clear;45;ENE;5;82% San Diego Montgomery;Clear;48;Calm;0;76% San Francisco;Mostly clear;46;WSW;3;80% San Jose;Mostly clear;47;Calm;0;70% San Luis Obispo;Clear;47;NW;6;86% San Nicolas Island;Clear;45;NNW;12;83% Sandberg;Clear;33;NNW;3;64% Santa Ana;Clear;46;E;2;86% Santa Barbara;Clear;44;N;2;78% Santa Maria;Clear;44;Calm;0;95% Santa Monica;Clear;48;Calm;0;67% Santa Rosa;Mostly clear;43;S;3;88% Santa Ynez;Clear;41;NNW;2;91% Santee;Clear;43;Calm;0;87% South Lake Tahoe;Mostly clear;24;W;2;89% Stockton;Clear;47;S;2;75% Thermal;Clear;45;Calm;0;60% Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;29;WSW;3;89% Twentynine Palms;Clear;44;WSW;3;63% Ukiah;Mostly cloudy;44;Calm;0;76% Vacaville;Clear;49;S;8;68% Van Nuys;Clear;47;NNW;2;80% Vandenberg AFB;Mostly clear;46;N;8;94% Victorville;Clear;39;S;9;75% Visalia;Clear;41;ESE;6;88% Watsonville;Clear;40;N;2;89% _____ Copyright 2023 AccuWeather