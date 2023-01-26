CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, January 25, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;16;Calm;0;91% Arcata;Clear;46;E;2;95% Auburn;Mostly clear;55;NE;4;39% Avalon;Clear;55;E;5;54% Bakersfield;Clear;44;ENE;3;86% Beale AFB;Mostly clear;53;N;14;48% Big Bear City;Mostly clear;32;NE;15;51% Bishop;Clear;38;WNW;6;53% Blue Canyon;Clear;41;NE;9;41% Blythe;Clear;49;NNE;6;34% Burbank;Clear;55;NNE;4;41% Camarillo;Clear;59;ENE;14;30% Camp Pendleton;Clear;50;Calm;0;74% Campo;Clear;46;ENE;9;41% Carlsbad;Clear;43;Calm;0;88% Chico;Clear;52;WSW;5;47% China Lake;Clear;51;NE;6;30% Chino;Clear;53;NE;5;39% Concord;Clear;59;NE;5;40% Corona;Clear;59;NE;5;24% Crescent City;Clear;46;N;3;81% Daggett-Barstow;Clear;50;NE;5;33% Edwards AFB;Partly cloudy;41;E;3;51% El Centro;Mostly clear;53;NE;5;30% Eureka;Clear;43;Calm;0;93% Fairfield;Clear;65;N;9;25% Fresno;Clear;45;NE;3;89% Fullerton;Clear;66;N;7;21% Hanford;Clear;39;NE;2;95% Hawthorne;Clear;55;Calm;0;54% Hayward;Clear;57;NNE;4;41% Imperial;Mostly clear;53;NE;5;30% Imperial Beach;Clear;46;ENE;5;79% Lancaster;Partly cloudy;43;E;7;46% Lemoore Nas;Clear;40;WSW;8;82% Lincoln;Mostly clear;46;NNW;10;57% Livermore;Clear;55;NE;5;48% Lompoc;Clear;45;W;3;72% Long Beach;Mostly clear;57;WNW;3;48% Los Alamitos;Clear;57;WNW;3;48% Los Angeles;Clear;54;ENE;3;54% Los Angeles Downtown;Clear;54;ENE;3;54% Madera;Clear;44;ENE;3;90% Mammoth;Clear;27;E;2;86% Marysville;Clear;58;NNE;8;42% Mather AFB;Clear;41;Calm;0;93% Merced;Mostly clear;44;E;5;85% Merced (airport);Mostly clear;44;E;5;85% Miramar Mcas;Clear;54;E;9;36% Modesto;Clear;42;ESE;6;91% Moffett Nas;Clear;57;Calm;0;44% Mojave;Partly cloudy;39;NNE;7;52% Montague;Clear;34;Calm;0;78% Monterey Rabr;Clear;48;N;3;65% Mount Shasta;Clear;32;Calm;0;75% Napa County;Clear;61;WSW;5;31% Needles;Clear;52;N;10;28% North Island;Clear;53;Calm;0;71% Oakland;Clear;53;NNW;3;74% Oceanside;Clear;43;Calm;0;88% Ontario;Clear;53;NE;5;39% Oroville;Clear;57;NNE;5;35% Oxnard;Clear;58;E;9;35% Palm Springs;Clear;65;WNW;7;20% Palmdale;Mostly clear;44;E;14;43% Paso Robles;Clear;43;E;10;82% Point Mugu;Clear;62;NNE;17;29% Porterville;Clear;50;ENE;2;78% Ramona;Clear;51;NE;6;35% Redding;Clear;60;N;13;31% Riverside;Clear;62;NNE;7;23% Riverside March;Clear;52;NNE;5;35% Sacramento;Clear;53;N;4;56% Sacramento International;Clear;55;N;6;50% Salinas;Clear;48;Calm;0;79% San Bernardino;Clear;61;NE;15;18% San Carlos;Clear;48;ENE;3;64% San Diego;Clear;55;ENE;4;56% San Diego Brown;Clear;56;NE;3;32% San Diego Montgomery;Clear;57;N;3;31% San Francisco;Clear;55;N;3;44% San Jose;Clear;58;NNW;6;42% San Luis Obispo;Clear;47;E;3;76% San Nicolas Island;Clear;53;NNW;3;54% Sandberg;Clear;38;NNE;8;48% Santa Ana;Clear;65;ENE;6;23% Santa Barbara;Clear;47;N;2;68% Santa Maria;Clear;44;ENE;6;85% Santa Monica;Clear;56;W;7;41% Santa Rosa;Clear;65;NNE;20;24% Santa Ynez;Clear;43;ENE;7;81% Santee;Clear;59;NE;8;24% South Lake Tahoe;Mostly clear;28;E;4;73% Stockton;Clear;47;SE;3;82% Thermal;Clear;52;Calm;3;33% Truckee-Tahoe;Clear;18;SE;3;100% Twentynine Palms;Clear;46;NW;6;40% Ukiah;Clear;44;Calm;0;78% Vacaville;Clear;63;N;18;29% Van Nuys;Clear;57;NNE;5;36% Vandenberg AFB;Clear;42;E;3;79% Victorville;Clear;36;Calm;0;55% Visalia;Clear;42;ENE;3;100% Watsonville;Clear;45;NNE;2;78% _____ Copyright 2023 AccuWeather