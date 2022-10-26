Skip to main content
Weather

WA Forecast

WA Forecast for Friday, October 28, 2022

_____

City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Arlington;Winds subsiding;58;46;S;16;73%;99%;1

Bellingham;A little rain;56;46;S;18;77%;99%;1

Bremerton;Rain, mainly later;57;48;SSW;13;77%;99%;1

Chehalis;A little p.m. rain;58;47;S;12;70%;94%;2

Deer Park;Breezy in the p.m.;50;36;SSE;11;72%;12%;2

Eastsound;A little rain, windy;56;48;S;19;76%;99%;1

Ellensburg;Partly sunny;58;42;WNW;5;64%;31%;2

Ephrata;Breezy with some sun;59;41;S;14;60%;14%;2

Everett;Rain, mainly later;58;47;S;16;73%;99%;1

Fort Lewis;Breezy in the p.m.;58;47;SSW;13;81%;97%;1

Friday Harbor;Occasional rain;56;46;SSW;13;83%;99%;1

Hoquiam;Afternoon rain;57;48;SW;17;84%;100%;1

Kelso-Longview;Variable cloudiness;59;49;S;9;73%;83%;1

Moses Lake;Breezy with some sun;60;41;S;14;55%;8%;2

Olympia;A little p.m. rain;58;46;SSW;12;80%;99%;1

Omak;Partly sunny;53;43;S;11;68%;32%;2

Pasco;Breezy in the a.m.;64;43;SSE;11;52%;0%;2

Port Angeles;A little rain;57;45;NW;6;78%;100%;1

Pullman;Partly sunny;51;39;SE;7;66%;1%;3

Puyallup;Variable cloudiness;60;48;SSW;10;80%;98%;1

Quillayute;Periods of rain;56;44;WNW;10;96%;99%;1

Renton;Rain, mainly later;59;50;SSW;10;75%;99%;1

Seattle;Rain, mainly later;57;50;SSW;13;75%;99%;1

Seattle Boeing;Rain, mainly later;59;50;SSW;13;74%;99%;1

Shelton;Rain, mainly later;57;47;SSW;11;83%;99%;1

Spokane;Breezy with some sun;54;40;SSE;14;65%;7%;2

Spokane Fairchild;Windy with some sun;51;38;S;18;68%;4%;2

Spokane Felts;Breezy with some sun;54;40;SSE;14;65%;7%;2

Stampede Pass;Not as cold;43;36;WSW;7;69%;83%;2

Tacoma;Rain, mainly later;58;49;SSW;13;79%;99%;1

Tacoma Narrows;Rain, mainly later;57;49;SSW;15;81%;99%;1

Vancouver;Variable clouds;61;48;SSE;6;70%;58%;2

Walla Walla;Milder;60;45;SE;10;51%;0%;3

Wenatchee;Partly sunny;56;42;WSW;8;60%;34%;2

Whidbey Island;Very windy;58;48;S;25;74%;98%;1

Yakima;Partial sunshine;62;41;S;7;56%;17%;3

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By