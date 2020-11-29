WA Forecast
WA Forecast for Monday, November 30, 2020
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Arlington;Morning rain;50;35;W;10;66%;84%;1
Bellingham;A little a.m. rain;51;38;SSW;13;69%;68%;1
Bremerton;A little a.m. rain;50;34;SE;10;70%;64%;1
Chehalis;A little a.m. rain;47;33;SSW;6;84%;62%;1
Deer Park;Rain and snow shower;39;20;WSW;7;81%;51%;0
Eastsound;A little a.m. rain;51;40;WSW;14;74%;64%;1
Ellensburg;A little a.m. rain;45;28;W;16;70%;59%;2
Ephrata;Some glaze;41;26;W;11;75%;55%;1
Everett;A little a.m. rain;49;37;WSW;9;70%;72%;1
Fort Lewis;A little a.m. rain;50;32;S;13;91%;64%;1
Friday Harbor;A little a.m. rain;49;37;NW;9;67%;64%;1
Hoquiam;A little a.m. rain;50;33;NW;14;76%;59%;2
Kelso-Longview;A little a.m. rain;50;33;S;7;85%;67%;1
Moses Lake;A morning shower;44;25;W;10;64%;42%;1
Olympia;A little a.m. rain;50;31;S;11;79%;64%;1
Omak;A bit of a.m. snow;38;25;ESE;8;78%;77%;1
Pasco;A morning shower;53;28;WSW;15;64%;44%;1
Port Angeles;A little a.m. rain;50;36;SSW;17;72%;60%;1
Pullman;An afternoon shower;41;28;WSW;17;69%;47%;1
Puyallup;A little a.m. rain;49;32;S;10;80%;65%;1
Quillayute;A little a.m. rain;48;33;NW;12;58%;58%;2
Renton;A little a.m. rain;51;37;SSE;10;66%;66%;1
Seattle;A little a.m. rain;51;39;SSE;8;68%;65%;1
Seattle Boeing;A little a.m. rain;52;36;SSE;12;70%;66%;1
Shelton;A little a.m. rain;49;31;WSW;14;79%;61%;1
Spokane;Cloudy;42;26;SSW;10;75%;27%;0
Spokane Fairchild;Cloudy and breezy;38;23;WSW;15;91%;26%;1
Spokane Felts;Cloudy;42;26;SSW;10;75%;27%;0
Stampede Pass;Snow tapering off;32;24;WSW;11;91%;78%;1
Tacoma;A little a.m. rain;50;37;S;12;66%;64%;1
Tacoma Narrows;A little a.m. rain;49;35;S;16;72%;64%;1
Vancouver;A little a.m. rain;51;33;ESE;6;75%;69%;1
Walla Walla;An afternoon shower;48;31;S;17;62%;51%;1
Wenatchee;Some glaze;42;28;WNW;11;79%;58%;1
Whidbey Island;Windy;52;40;W;23;66%;65%;2
Yakima;Some glaze;49;24;NW;9;64%;57%;2
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