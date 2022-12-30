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Weather

WA Current Conditions

WA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, December 29, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Rain;45;ESE;2;89%

Bellingham;Cloudy;43;NNE;9;81%

Bremerton;Rain;42;E;2;96%

Chehalis;Rain;46;E;3;99%

Deer Park;Cloudy;32;NE;2;96%

Eastsound;Cloudy;43;ENE;10;93%

Ellensburg;Cloudy;33;Calm;0;84%

Ephrata;Flurries;33;N;8;88%

Everett;Rain;45;ESE;2;86%

Fort Lewis;Rain;43;Calm;0;93%

Friday Harbor;Rain;47;ESE;12;76%

Hoquiam;Showers;47;ENE;14;92%

Kelso-Longview;Rain;46;S;8;95%

Moses Lake;Cloudy;32;NNE;4;94%

Olympia;Rain;45;Calm;0;93%

Omak;Cloudy;27;Calm;0;84%

Pasco;Cloudy;33;Calm;0;91%

Port Angeles;Rain;40;Calm;0;89%

Pullman;Cloudy;34;SE;10;78%

Puyallup;Rain;43;E;2;93%

Quillayute;Rain;46;E;6;95%

Renton;Rain;45;N;3;79%

Seattle;Rain;45;ESE;3;87%

Seattle Boeing;Rain;44;ESE;6;85%

Shelton;Rain;44;NNE;8;95%

Spokane;Cloudy;37;N;3;72%

Spokane Fairchild;Flurries;33;ESE;6;38%

Spokane Felts;Cloudy;37;N;3;72%

Stampede Pass;Snow;27;Calm;3;92%

Tacoma;Rain;44;E;3;96%

Tacoma Narrows;Rain;44;NE;5;88%

Vancouver;Rain;43;ESE;18;88%

Walla Walla;Cloudy;34;NNW;6;88%

Wenatchee;Flurries;28;W;6;95%

Whidbey Island;Showers;46;SE;20;82%

Yakima;Snow;33;Calm;0;84%

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Copyright 2022 AccuWeather

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