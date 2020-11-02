WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, November 2, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Clear;37;Calm;0;100%
Bellingham;Showers;37;Calm;0;92%
Bremerton;Clear;40;E;2;98%
Chehalis;Showers;37;Calm;0;100%
Deer Park;Clear;32;Calm;0;81%
Eastsound;Clear;39;S;5;100%
Ellensburg;Clear;33;NW;2;86%
Ephrata;Clear;42;NNW;6;64%
Everett;Clear;38;ENE;1;92%
Fort Lewis;Clear;37;SE;6;100%
Friday Harbor;Clear;39;Calm;0;95%
Hoquiam;Clear;46;E;9;88%
Kelso-Longview;Clear;39;Calm;0;95%
Moses Lake;Clear;38;N;5;69%
Olympia;Mostly clear;34;SE;3;100%
Omak;Clear;38;SW;5;75%
Pasco;Clear;33;Calm;0;91%
Port Angeles;Clear;36;SW;5;92%
Pullman;Clear;47;E;9;53%
Puyallup;Clear;41;ESE;1;93%
Quillayute;Clear;38;N;3;96%
Renton;Clear;44;SE;6;85%
Seattle;Clear;45;E;1;87%
Seattle Boeing;Clear;45;Calm;0;82%
Shelton;Clear;36;Calm;0;96%
Spokane;Clear;37;Calm;0;85%
Spokane Fairchild;Clear;37;ENE;5;89%
Spokane Felts;Clear;37;Calm;0;85%
Stampede Pass;Clear;37;N;3;75%
Tacoma;Clear;42;Calm;0;91%
Tacoma Narrows;Clear;42;Calm;0;91%
Vancouver;Clear;44;Calm;0;74%
Walla Walla;Clear;37;E;6;85%
Wenatchee;Clear;40;WNW;5;76%
Whidbey Island;Mostly clear;41;ESE;8;88%
Yakima;Clear;32;WSW;3;75%
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