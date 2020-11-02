WA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, November 2, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;37;Calm;0;100%

Bellingham;Showers;37;Calm;0;92%

Bremerton;Clear;40;E;2;98%

Chehalis;Showers;37;Calm;0;100%

Deer Park;Clear;32;Calm;0;81%

Eastsound;Clear;39;S;5;100%

Ellensburg;Clear;33;NW;2;86%

Ephrata;Clear;42;NNW;6;64%

Everett;Clear;38;ENE;1;92%

Fort Lewis;Clear;37;SE;6;100%

Friday Harbor;Clear;39;Calm;0;95%

Hoquiam;Clear;46;E;9;88%

Kelso-Longview;Clear;39;Calm;0;95%

Moses Lake;Clear;38;N;5;69%

Olympia;Mostly clear;34;SE;3;100%

Omak;Clear;38;SW;5;75%

Pasco;Clear;33;Calm;0;91%

Port Angeles;Clear;36;SW;5;92%

Pullman;Clear;47;E;9;53%

Puyallup;Clear;41;ESE;1;93%

Quillayute;Clear;38;N;3;96%

Renton;Clear;44;SE;6;85%

Seattle;Clear;45;E;1;87%

Seattle Boeing;Clear;45;Calm;0;82%

Shelton;Clear;36;Calm;0;96%

Spokane;Clear;37;Calm;0;85%

Spokane Fairchild;Clear;37;ENE;5;89%

Spokane Felts;Clear;37;Calm;0;85%

Stampede Pass;Clear;37;N;3;75%

Tacoma;Clear;42;Calm;0;91%

Tacoma Narrows;Clear;42;Calm;0;91%

Vancouver;Clear;44;Calm;0;74%

Walla Walla;Clear;37;E;6;85%

Wenatchee;Clear;40;WNW;5;76%

Whidbey Island;Mostly clear;41;ESE;8;88%

Yakima;Clear;32;WSW;3;75%

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