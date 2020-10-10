WA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, October 9, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Showers;59;SSE;10;93%

Bellingham;Rain;59;S;10;89%

Bremerton;Rain;59;SW;5;97%

Chehalis;Rain;61;S;7;93%

Deer Park;Cloudy;49;Calm;0;68%

Eastsound;Showers;57;SSW;5;100%

Ellensburg;Showers;59;Calm;0;59%

Ephrata;Cloudy;61;Calm;0;55%

Everett;Showers;59;S;4;87%

Fort Lewis;Rain;59;S;9;100%

Friday Harbor;Rain;54;Calm;0;100%

Hoquiam;Rain;57;W;5;89%

Kelso-Longview;Rain;63;Calm;0;90%

Moses Lake;Cloudy;65;SE;6;51%

Olympia;Rain;58;SW;8;93%

Omak;Cloudy;66;S;9;41%

Pasco;Cloudy;60;Calm;0;66%

Port Angeles;Rain;55;W;3;92%

Pullman;Cloudy;56;Calm;0;57%

Puyallup;Rain;61;WSW;2;90%

Quillayute;Rain;53;SE;9;96%

Renton;Rain;60;S;6;89%

Seattle;Rain;58;SW;3;94%

Seattle Boeing;Rain;60;SSW;5;89%

Shelton;Rain;58;SW;8;93%

Spokane;Mostly cloudy;56;NNE;5;61%

Spokane Fairchild;Cloudy;54;SE;7;54%

Spokane Felts;Mostly cloudy;56;NNE;5;61%

Stampede Pass;Showers;51;Calm;0;92%

Tacoma;Rain;56;WSW;8;96%

Tacoma Narrows;Rain;56;WSW;8;96%

Vancouver;Showers;62;S;9;69%

Walla Walla;Clear;61;E;3;51%

Wenatchee;Cloudy;65;Calm;0;51%

Whidbey Island;Showers;55;SW;9;86%

Yakima;Cloudy;68;N;6;41%

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