WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, October 9, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Showers;59;SSE;10;93%
Bellingham;Rain;59;S;10;89%
Bremerton;Rain;59;SW;5;97%
Chehalis;Rain;61;S;7;93%
Deer Park;Cloudy;49;Calm;0;68%
Eastsound;Showers;57;SSW;5;100%
Ellensburg;Showers;59;Calm;0;59%
Ephrata;Cloudy;61;Calm;0;55%
Everett;Showers;59;S;4;87%
Fort Lewis;Rain;59;S;9;100%
Friday Harbor;Rain;54;Calm;0;100%
Hoquiam;Rain;57;W;5;89%
Kelso-Longview;Rain;63;Calm;0;90%
Moses Lake;Cloudy;65;SE;6;51%
Olympia;Rain;58;SW;8;93%
Omak;Cloudy;66;S;9;41%
Pasco;Cloudy;60;Calm;0;66%
Port Angeles;Rain;55;W;3;92%
Pullman;Cloudy;56;Calm;0;57%
Puyallup;Rain;61;WSW;2;90%
Quillayute;Rain;53;SE;9;96%
Renton;Rain;60;S;6;89%
Seattle;Rain;58;SW;3;94%
Seattle Boeing;Rain;60;SSW;5;89%
Shelton;Rain;58;SW;8;93%
Spokane;Mostly cloudy;56;NNE;5;61%
Spokane Fairchild;Cloudy;54;SE;7;54%
Spokane Felts;Mostly cloudy;56;NNE;5;61%
Stampede Pass;Showers;51;Calm;0;92%
Tacoma;Rain;56;WSW;8;96%
Tacoma Narrows;Rain;56;WSW;8;96%
Vancouver;Showers;62;S;9;69%
Walla Walla;Clear;61;E;3;51%
Wenatchee;Cloudy;65;Calm;0;51%
Whidbey Island;Showers;55;SW;9;86%
Yakima;Cloudy;68;N;6;41%
_____
Copyright 2020 AccuWeather