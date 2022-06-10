WFO LUBBOCK Warnings, Watches and Advisories for Friday, June 10, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 338...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE LUBBOCK TX 1258 AM CDT FRI JUN 10 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS CANCELS 1 COUNTY IN THE PANHANDLE OF TEXAS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF MEMPHIS AND TURKEY. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE KING MOTLEY CHILDRESS THIS INCLUDES THE CITIES OF CEE VEE, CHILDRESS, DUMONT, GUTHRIE, KIRKLAND, MATADOR, PADUCAH, AND ROARING SPRINGS. _____ Copyright 2022 AccuWeather