WFO LUBBOCK Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 8, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 331 NATIONAL WEATHER SERVICE LUBBOCK TX 1040 AM CDT WED JUN 8 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 331 FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS CANCELS 11 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD HALE KING MOTLEY IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL SWISHER THIS INCLUDES THE CITIES OF CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, HAPPY, KIRKLAND, LOCKNEY, MATADOR, MEMPHIS, PADUCAH, PLAINVIEW, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SPUR, TULIA, AND TURKEY. _____ Copyright 2022 AccuWeather