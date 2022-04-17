WFO AUSTIN\/SAN ANTONIO Warnings, Watches and Advisories for Sunday, April 17, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 136 NATIONAL WEATHER SERVICE AUSTIN\/SAN ANTONIO TX 757 PM CDT SUN APR 17 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 136 TO EXPIRE AT 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 13 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL TEXAS ATASCOSA BANDERA BEXAR COMAL FRIO GONZALES GUADALUPE KENDALL KERR MEDINA UVALDE WILSON ZAVALA THIS INCLUDES THE CITIES OF BANDERA, BOERNE, CRYSTAL CITY, FLORESVILLE, GONZALES, HONDO, KERRVILLE, NEW BRAUNFELS, PEARSALL, PLEASANTON, SAN ANTONIO, SEGUIN, AND UVALDE. _____ Copyright 2022 AccuWeather