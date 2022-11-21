WFO AMARILLO Warnings, Watches and Advisories for Monday, November 21, 2022 _____ CHILD ABDUCTION EMERGENCY THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK. THE SMITH COUNTY SHERIFFS OFFICE IS SEARCHING FOR ZACHARIAH SUTTON, BLACK, MALE, 5 YEARS OLD, HEIGHT 3 FEET 5 INCHES, 60 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES, LAST SEEN WEARING A GRAY JUMPSUIT AND BLACK AND WHITE TENNIS SHOES. POLICE ARE LOOKING FOR PAMELA MEDLOCK, 59 YEARS OLD, BLACK, FEMALE, HEIGHT FIVE FEET 6 INCHES, 135 POUNDS, BROWN HAIR, BROWN EYES AND LAST SEEN WEARING A MAROON PLAID JACKET AND KHAKI PANTS, IN CONNECTION WITH THEIR ABDUCTION. THE SUSPECT IS DRIVING A DARK GREEN, JEEP, WRANGLER BEARING UNKNOWN TEXAS LICENSE PLATE. THE SUSPECT WAS LAST SEEN IN OVERTON, TX. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE SMITH COUNTY SHERIFF. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS THE SMITH COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 9 0 3 5 6 6 6 6 0 0. The following message is transmitted at the request of the Texas Department Of Public Safety. COUNTY SHERIFF OFFICE AT 9 0 3 5 6 6 6 6 0 0. COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 903 566 6600. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS THE SMITH COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 903 566 6600. BLACK MALE, 5 YEARS OLD, HEIGHT, 3 FEET 5 INCHES, 60 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES, LAST SEEN WEARING A GRAY JUMPSUIT AND BLACK AND WHITE TENNIS SHOES. POLICE ARE LOOKING FOR PAMELA MEDLOCK, 59 YEARS OLD, BLACK FEMALE, HEIGHT, FIVE FEET 6 INCHES, 135 POUNDS, BROWN HAIR, BROWN EYES, AND LAST SEEN WEARING A MAROON PLAID JACKET AND KHAKI PANTS, IN THE SUSPECT IS DRIVING A DARK GREEN, JEEP WRANGLER BEARING AN UNKNOWN TEXAS LICENSE PLATE. COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 9 0 3 5 6 6 6 6 0 0. THE SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR JOANNA LUNA, HISPANIC, FEMALE, 13 YEARS OLD, 5 FEET 5 INCHES, 110 POUNDS, BROWN HAIR, BROWN EYES, LAST SEEN WEARING DARK GRAY T SHIRT, BLACK AND PINK NIKE SHORTS, AND PINK AND PURPLE SLIDES. POLICE ARE LOOKING FOR RICHARD XAVIER RODRIGUEZ, 17 YEARS OLD, HISPANIC, MALE, IN CONNECTION WITH THEIR ABDUCTION. THE SUSPECT IS DRIVING A UHAUL BEARING ARIZONA LICENSE PLATE NUMBER A E 4 4 3 8. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT AT 2 1 0 2 0 7 7 6 6 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT AT 2 1 0 2 0 7 7 5 7 9. _____ Copyright 2022 AccuWeather