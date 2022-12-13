TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, December 13, 2022 _____ TORNADO WATCH TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 581 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 523 AM CST TUE DEC 13 2022 TORNADO WATCH 581 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CST FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ARCHER BROWN CLAY COLLIN COMANCHE COOKE DALLAS DENTON EASTLAND ELLIS ERATH FANNIN GRAYSON HOOD HUNT JACK JOHNSON KAUFMAN MONTAGUE PALO PINTO PARKER ROCKWALL SOMERVELL STEPHENS TARRANT WISE YOUNG _____ Copyright 2022 AccuWeather