TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, May 24, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 269 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 240 PM CDT TUE MAY 24 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 269 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE BELL BOSQUE BROWN BURNET CALLAHAN COKE COLEMAN COLLIN COMANCHE CONCHO CORYELL CROCKETT DALLAS DELTA EASTLAND EDWARDS ELLIS ERATH FANNIN FISHER GILLESPIE HAMILTON HENDERSON HILL HOOD HOPKINS HUNT IRION JOHNSON KAUFMAN KERR KIMBLE LAMAR LAMPASAS LLANO MASON MCCULLOCH MCLENNAN MENARD MILLS NAVARRO NOLAN RAINS REAL ROCKWALL RUNNELS SAN SABA SCHLEICHER SOMERVELL STERLING SUTTON TARRANT TAYLOR TOM GREEN VAL VERDE VAN ZANDT THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 269 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES IN WEST CENTRAL TEXAS BROWN CALLAHAN COKE COLEMAN CONCHO CROCKETT FISHER IRION KIMBLE MASON MCCULLOCH MENARD NOLAN RUNNELS SAN SABA SCHLEICHER STERLING SUTTON TAYLOR TOM GREEN THIS INCLUDES THE CITIES OF ABILENE, ARDEN, BAIRD, BALLINGER, BARNHART, BENOIT, BRADY, BRONTE, BROOME, BROWNWOOD, CARLSBAD, CHAPPEL, CHEROKEE, CLEO, CLYDE, COLEMAN, CREWS, CROSS PLAINS, DUDLEY, ECHO, EDEN, ELDORADO, ERNA, EULA, FIFE, FISK, FORT MCKAVETT, FREDONIA, GANNON, HARKEYVILLE, HATCHEL, HEXT, INDIAN CREEK, JUNCTION, KATEMCY, KOOCKVILLE, LIVE OAK, LOHN, LONDON, LOWAKE, LOYAL VALLEY, MASON, MENARD, MERTZON, OZONA, PONTOTOC, PUMPHREY, ROBERT LEE, ROCHELLE, ROOSEVELT, ROWENA, SAN ANGELO, SAN SABA, SANCO, SEGOVIA, SHERWOOD, SILVER, SONORA, STERLING CITY, STREETER, SWEETWATER, TELEGRAPH, TENNYSON, TRICKHAM, VALERA, VOCA, VOSS, WALL, AND WINTERS. IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 29 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS BELL BOSQUE COMANCHE CORYELL HAMILTON HENDERSON HILL LAMPASAS MCLENNAN MILLS IN NORTH CENTRAL TEXAS COLLIN DALLAS DELTA EASTLAND ELLIS ERATH FANNIN HOOD HOPKINS HUNT JOHNSON KAUFMAN LAMAR NAVARRO RAINS ROCKWALL SOMERVELL TARRANT VAN ZANDT THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, ARLINGTON, ATHENS, BONHAM, BURLESON, CANTON, CISCO, CLEBURNE, CLIFTON, COMANCHE, COMMERCE, COOPER, COPPERAS COVE, CORSICANA, DALLAS, DE LEON, DUBLIN, EAST TAWAKONI, EASTLAND, EDGEWOOD, EMORY, ENNIS, FORNEY, FORT HOOD, FORT WORTH, FRISCO, GATESVILLE, GLEN ROSE, GOLDTHWAITE, GORMAN, GRANBURY, GRAND SALINE, GREENVILLE, GUN BARREL CITY, HAMILTON, HEATH, HICO, HILLSBORO, KAUFMAN, KILLEEN, LAMPASAS, MCKINNEY, MERIDIAN, MIDLOTHIAN, OAK TRAIL SHORES, PARIS, PLANO, POINT, RANGER, ROCKWALL, STEPHENVILLE, SULPHUR SPRINGS, TEMPLE, TERRELL, VALLEY MILLS, VAN, WACO, WAXAHACHIE, AND WILLS POINT. _____ Copyright 2022 AccuWeather