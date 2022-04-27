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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Thursday, April 28, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 156

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

725 PM CDT WED APR 27 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 156 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

DALLAM HANSFORD HARTLEY

HUTCHINSON LIPSCOMB MOORE

OCHILTREE OLDHAM ROBERTS

SHERMAN

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

156 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT THURSDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN THE PANHANDLE OF OKLAHOMA

BEAVER CIMARRON TEXAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN THE PANHANDLE OF TEXAS

DALLAM HANSFORD HARTLEY

HUTCHINSON LIPSCOMB MOORE

OCHILTREE OLDHAM ROBERTS

THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVER, BOISE CITY, BOOKER, BORGER,

BOYS RANCH, CHANNING, CODMAN, CONLEN, DALHART, DUMAS, FARNSWORTH,

FOLLETT, FORGAN, FOUR WAY, GRUVER, GUYMON, HARTLEY, HIGGINS,

KEYES, LORA, MASTERSON, MIAMI, PERRYTON, ROMERO, SPEARMAN,

STRATFORD, VEGA, WAKA, WARE, WILDORADO, AND WOLF CREEK PARK.

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