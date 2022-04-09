TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Saturday, April 9, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;50;S;9;31% Abilene Dyess;Clear;44;SW;7;44% Alice;Clear;63;S;10;57% Alpine;Clear;51;SSW;8;18% Amarillo;Clear;49;SSE;6;26% Angleton;Clear;51;Calm;0;68% Arlington;Clear;53;Calm;0;37% Austin;Clear;57;Calm;0;34% Austin Bergstrom;Clear;47;Calm;0;65% Bay;Clear;53;N;3;80% Beaumont;Clear;54;NW;3;55% Beeville;Clear;60;SSW;7;50% Borger;Clear;53;SE;8;17% Bowie;Clear;40;Calm;0;73% Breckenridge;Clear;47;SE;5;46% Brenham;Clear;46;Calm;0;77% Bridgeport;Clear;40;Calm;0;64% Brownsville;Partly cloudy;63;SE;5;62% Brownwood;Mostly clear;44;WNW;2;36% Burnet;Clear;52;NNE;7;30% Canadian;Clear;35;SW;3;50% Castroville;Clear;54;WNW;3;32% Childress;Clear;47;SE;8;23% Cleburne;Clear;50;Calm;0;32% College Station;Clear;51;Calm;0;51% Comanche;Clear;48;Calm;0;27% Conroe;Clear;43;Calm;0;76% Corpus Christi;Clear;63;S;8;55% Corsicana;Clear;51;WNW;1;44% Cotulla;Clear;69;SSE;8;29% Dalhart;Partly cloudy;46;SE;9;27% Dallas Love;Clear;53;Calm;0;44% Dallas Redbird;Clear;49;SW;5;40% Dallas\/Ft Worth;Clear;56;SW;5;29% Decatur;Clear;54;Calm;0;25% Del Rio;Clear;67;E;7;19% Del Rio Laughlin AFB;Clear;62;Calm;0;20% Denton;Clear;40;Calm;0;73% Dryden;Clear;57;NNE;2;17% Dumas;Clear;37;SSE;8;32% Edinburg;Clear;64;SSE;5;60% El Paso;Mostly clear;61;ESE;4;11% Ellington;Clear;61;NNW;5;31% Falfurrias;Clear;61;S;5;63% Fort Hood;Clear;54;Calm;0;30% Fort Worth;Clear;50;Calm;0;46% Fort Worth Alliance;Clear;50;WSW;6;37% Fort Worth Nas;Clear;48;WNW;1;48% Fort Worth Spinks;Clear;41;S;3;70% Fredericksburg;Clear;45;Calm;0;37% Gainesville;Clear;42;Calm;0;59% Galveston;Clear;66;N;7;41% Gatesville;Clear;45;N;2;52% Georgetown;Clear;47;Calm;0;53% Giddings;Clear;46;Calm;0;61% Gilmer;Clear;43;Calm;0;72% Graham;Clear;40;ENE;5;61% Granbury;Clear;44;Calm;0;52% Grand Prairie;Clear;53;Calm;0;37% Greenville;Clear;40;Calm;0;85% Guadalupe Pass;Clear;51;ENE;21;16% Hamilton;Clear;50;SSW;3;29% Harlingen;Partly cloudy;57;SSE;8;68% Hearne;Clear;46;Calm;0;69% Hebbronville;Mostly clear;62;Calm;0;49% Henderson;Clear;43;Calm;0;63% Hereford;Mostly clear;45;SW;6;26% Hillsboro;Clear;45;Calm;0;52% Hondo;Clear;51;NNE;7;34% Houston;Clear;64;NNE;8;19% Houston (Hobby Airport);Clear;63;NNW;3;26% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;64;NNE;8;19% Houston \/ Southwest Airport;Clear;44;SW;3;46% Houston Clover;Clear;53;SSW;3;58% Houston Hooks;Clear;49;Calm;0;63% Houston Hull;Clear;52;N;3;61% Houston Intercontinental;Clear;54;Calm;0;44% Huntsville;Clear;50;Calm;0;56% Ingleside;Clear;69;SW;10;55% Jacksonville;Clear;43;NW;1;78% Jasper;Clear;41;Calm;0;93% Junction;Clear;49;W;5;22% Kellyusa Airport;Clear;53;Calm;0;44% Kerrville;Clear;49;N;2;34% Killeen;Clear;54;Calm;0;30% Killeen\/Ft Hood;Clear;54;Calm;0;30% Kingsville Nas;Clear;61;SSE;4;69% La Grange;Clear;50;SSW;5;60% Lago Vista;Clear;53;ENE;5;25% Lancaster;Clear;44;Calm;0;62% Laredo;Clear;69;SSE;14;37% Llano;Mostly cloudy;45;Calm;0;36% Longview;Clear;42;NW;2;70% Lubbock;Clear;57;WSW;5;17% Lufkin;Clear;46;Calm;0;73% Mcallen;Partly cloudy;63;SE;7;57% Mcgregor;Clear;44;WSW;3;43% Mckinney;Clear;46;Calm;0;55% Mesquite;Clear;45;Calm;0;62% Midland;Clear;56;S;5;15% Midland Airpark;Clear;56;S;5;15% Midlothian;Clear;46;Calm;0;62% Mineola;Clear;42;NNW;1;72% Mineral Wells;Clear;48;Calm;0;38% Mount Pleasant;Clear;43;Calm;0;72% Nacogdoches;Clear;42;Calm;0;76% New Braunfels;Clear;53;NE;2;38% Odessa;Clear;54;S;4;17% Orange;Clear;48;Calm;0;74% Palacios;Clear;60;Calm;0;69% Palestine;Clear;39;Calm;0;93% Pampa;Clear;44;SSE;7;32% Pampa \/ Mesa Vista;Clear;41;Calm;0;30% Paris;Clear;45;W;4;55% Pecos;Mostly clear;49;SSW;6;14% Perryton;Clear;36;SSW;8;34% Plainview;Clear;45;Calm;0;26% Pleasanton;Clear;61;S;5;40% Port Aransas;Clear;69;S;9;58% Port Isabel;Mostly clear;64;SSE;6;65% Port Lavaca;Clear;59;Calm;0;65% Randolph AFB;Clear;52;NE;3;53% Robstown;Clear;67;S;9;55% Rockport;Clear;67;S;6;56% Rocksprings;Clear;51;E;4;15% San Angelo;Clear;50;SSW;6;24% San Antonio;Clear;57;NE;1;32% San Antonio Stinson;Clear;58;Calm;0;32% San Marcos;Clear;55;SSW;6;32% Seminole;Clear;52;SW;8;16% Sherman-Denison;Clear;46;SW;3;49% Snyder;Mostly clear;56;SSW;6;12% Sonora;Clear;43;Calm;0;22% Stephenville;Clear;46;Calm;0;52% Sulphur Springs;Clear;47;Calm;0;53% Sweetwater;Clear;54;SSW;5;16% Temple;Clear;48;S;3;38% Terrell;Clear;45;Calm;0;68% Tyler;Clear;47;WNW;1;65% Uvalde;Clear;58;NNE;3;26% Vernon;Clear;45;WSW;7;34% Victoria;Clear;55;SSW;2;75% Waco;Clear;41;W;5;67% Weslaco;Partly cloudy;65;SSE;6;57% Wharton;Clear;49;Calm;0;57% Wichita Falls;Clear;51;SSW;10;28% Wink;Clear;54;SE;8;11% Zapata;Partly cloudy;71;SSE;10;46% _____ Copyright 2022 AccuWeather