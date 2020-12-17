TX Current Conditions as of 12:00 AM CST Thursday, December 17, 2020 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Mostly clear;34;SSE;5;61% Abilene Dyess;Partly cloudy;28;S;1;59% Alice;Mostly clear;39;ENE;5;64% Alpine;Clear;39;SSW;5;27% Amarillo;Clear;28;NW;3;77% Angleton;Clear;37;N;6;81% Arlington;Partly cloudy;34;S;5;82% Austin;Clear;37;Calm;0;69% Austin Bergstrom;Clear;33;Calm;0;78% Bay;Clear;38;NE;3;86% Beaumont;Clear;39;NNW;2;82% Beeville;Clear;40;E;6;72% Borger;Clear;31;WSW;6;63% Bowie;Clear;29;S;3;88% Breckenridge;Partly cloudy;33;Calm;0;73% Brenham;Clear;36;Calm;0;88% Bridgeport;Clear;26;Calm;0;94% Brownsville;Clear;46;NNE;3;76% Brownwood;Mostly cloudy;27;Calm;0;86% Burnet;Clear;36;Calm;0;67% Canadian;Clear;24;SW;7;81% Castroville;Clear;38;Calm;0;62% Childress;Clear;37;N;3;56% Cleburne;Clear;34;SSE;6;80% College Station;Clear;37;ENE;7;75% Comanche;Clear;35;S;3;71% Conroe;Clear;31;Calm;0;88% Corpus Christi;Clear;47;ENE;8;68% Corsicana;Clear;34;SSW;3;81% Cotulla;Clear;44;SE;6;49% Dalhart;Clear;28;NW;10;65% Dallas Love;Partly cloudy;35;S;3;78% Dallas Redbird;Mostly cloudy;33;SSW;6;78% Dallas/Ft Worth;Mostly clear;33;SSW;6;84% Decatur;Clear;36;S;8;81% Del Rio;Mostly clear;41;Calm;0;44% Del Rio Laughlin AFB;Partly cloudy;36;NE;3;42% Denton;Clear;28;Calm;0;88% Dryden;Mostly clear;38;N;4;36% Dumas;Clear;26;W;5;71% Edinburg;Mostly cloudy;49;NNE;1;69% El Paso;Mostly clear;42;N;2;34% Ellington;Mostly clear;39;NNE;6;86% Falfurrias;Partly cloudy;37;Calm;0;66% Fort Hood;Clear;33;Calm;0;80% Fort Worth;Clear;33;Calm;0;84% Fort Worth Alliance;Clear;35;SSW;5;78% Fort Worth Nas;Clear;35;S;5;78% Fort Worth Spinks;Clear;29;Calm;0;89% Fredericksburg;Clear;28;Calm;0;72% Gainesville;Clear;31;Calm;0;90% Galveston;Mostly clear;47;N;13;65% Gatesville;Clear;28;Calm;0;86% Georgetown;Clear;32;Calm;0;78% Giddings;Clear;35;Calm;0;86% Gilmer;Clear;30;Calm;1;94% Graham;Clear;27;Calm;0;92% Granbury;Clear;33;SSE;2;83% Grand Prairie;Partly cloudy;34;S;5;82% Greenville;Clear;32;Calm;0;93% Guadalupe Pass;Clear;38;SW;10;29% Hamilton;Clear;37;SSE;6;75% Harlingen;Mostly cloudy;43;Calm;0;76% Hearne;Clear;34;Calm;0;85% Hebbronville;Mostly clear;42;Calm;0;46% Henderson;Clear;31;Calm;0;95% Hereford;Clear;24;Calm;0;86% Hillsboro;Clear;34;Calm;0;92% Hondo;Clear;38;ENE;3;50% Houston;Mostly cloudy;39;N;6;80% Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;42;NNE;7;72% Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;39;N;6;80% Houston / Southwest Airport;Clear;38;NE;3;85% Houston Clover;Clear;41;NNE;5;73% Houston Hooks;Mostly clear;34;Calm;0;88% Houston Hull;Clear;39;NNE;7;82% Houston Intercontinental;Partly cloudy;37;N;6;81% Huntsville;Clear;33;Calm;0;84% Ingleside;Mostly clear;48;E;6;61% Jacksonville;Clear;30;NW;1;92% Jasper;Cloudy;40;Calm;0;78% Junction;Clear;31;WNW;3;58% Kellyusa Airport;Clear;42;Calm;0;54% Kerrville;Clear;28;Calm;0;77% Killeen;Clear;33;Calm;0;80% Killeen/Ft Hood;Clear;33;Calm;0;80% Kingsville Nas;Mostly clear;41;ENE;6;55% La Grange;Clear;34;ESE;1;89% Lago Vista;Clear;36;SSW;3;62% Lancaster;Partly cloudy;30;Calm;0;91% Laredo;Partly cloudy;44;S;4;57% Llano;Mostly cloudy;30;Calm;0;80% Longview;Clear;33;W;1;88% Lubbock;Mostly clear;28;NNE;4;55% Lufkin;Clear;33;Calm;0;84% Mcallen;Mostly cloudy;46;Calm;0;62% Mcgregor;Clear;32;Calm;0;92% Mckinney;Clear;29;S;3;88% Mesquite;Mostly clear;29;Calm;0;99% Midland;Mostly clear;35;W;3;54% Midland Airpark;Mostly clear;35;W;3;54% Midlothian;Clear;31;Calm;0;95% Mineola;Clear;29;W;1;99% Mineral Wells;Clear;30;SE;6;81% Mount Pleasant;Clear;32;Calm;0;95% Nacogdoches;Mostly clear;34;Calm;0;92% New Braunfels;Clear;37;N;7;61% Odessa;Clear;33;Calm;0;45% Orange;Mostly clear;38;Calm;0;81% Palacios;Clear;39;ENE;7;85% Palestine;Clear;28;Calm;0;100% Pampa;Clear;26;WSW;9;76% Pampa / Mesa Vista;Clear;28;WSW;9;80% Paris;Clear;28;W;3;92% Pecos;Clear;35;SSW;6;30% Perryton;Mostly clear;26;W;9;78% Plainview;Mostly clear;24;N;3;79% Pleasanton;Clear;36;Calm;0;76% Port Aransas;Mostly clear;50;NE;5;59% Port Isabel;Clear;47;NNE;4;66% Port Lavaca;Clear;44;E;7;73% Randolph AFB;Clear;37;N;3;64% Robstown;Mostly clear;48;ENE;7;67% Rockport;Clear;47;ENE;7;68% Rocksprings;Clear;39;SSE;3;41% San Angelo;Clear;28;S;5;55% San Antonio;Clear;41;NNE;2;62% San Antonio Stinson;Clear;41;ESE;3;55% San Marcos;Clear;31;NNW;6;78% Seminole;Mostly cloudy;31;N;5;39% Sherman-Denison;Clear;31;Calm;0;86% Snyder;Mostly cloudy;37;Calm;0;45% Sonora;Clear;27;N;5;58% Stephenville;Clear;32;Calm;0;83% Sulphur Springs;Clear;32;SW;5;91% Sweetwater;Mostly clear;37;SSE;8;46% Temple;Clear;33;Calm;0;84% Terrell;Clear;28;Calm;0;95% Tyler;Clear;30;NW;2;92% Uvalde;Clear;37;ENE;9;54% Vernon;Clear;32;W;6;86% Victoria;Clear;36;ENE;2;86% Waco;Clear;33;ESE;3;84% Weslaco;Partly cloudy;44;Calm;0;75% Wharton;Clear;38;Calm;0;77% Wichita Falls;Clear;35;S;6;74% Wink;Mostly cloudy;36;S;5;35% Zapata;Clear;44;ENE;3;48% _____ Copyright 2020 AccuWeather