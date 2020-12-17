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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 12:00 AM CST Thursday, December 17, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Mostly clear;34;SSE;5;61%

Abilene Dyess;Partly cloudy;28;S;1;59%

Alice;Mostly clear;39;ENE;5;64%

Alpine;Clear;39;SSW;5;27%

Amarillo;Clear;28;NW;3;77%

Angleton;Clear;37;N;6;81%

Arlington;Partly cloudy;34;S;5;82%

Austin;Clear;37;Calm;0;69%

Austin Bergstrom;Clear;33;Calm;0;78%

Bay;Clear;38;NE;3;86%

Beaumont;Clear;39;NNW;2;82%

Beeville;Clear;40;E;6;72%

Borger;Clear;31;WSW;6;63%

Bowie;Clear;29;S;3;88%

Breckenridge;Partly cloudy;33;Calm;0;73%

Brenham;Clear;36;Calm;0;88%

Bridgeport;Clear;26;Calm;0;94%

Brownsville;Clear;46;NNE;3;76%

Brownwood;Mostly cloudy;27;Calm;0;86%

Burnet;Clear;36;Calm;0;67%

Canadian;Clear;24;SW;7;81%

Castroville;Clear;38;Calm;0;62%

Childress;Clear;37;N;3;56%

Cleburne;Clear;34;SSE;6;80%

College Station;Clear;37;ENE;7;75%

Comanche;Clear;35;S;3;71%

Conroe;Clear;31;Calm;0;88%

Corpus Christi;Clear;47;ENE;8;68%

Corsicana;Clear;34;SSW;3;81%

Cotulla;Clear;44;SE;6;49%

Dalhart;Clear;28;NW;10;65%

Dallas Love;Partly cloudy;35;S;3;78%

Dallas Redbird;Mostly cloudy;33;SSW;6;78%

Dallas/Ft Worth;Mostly clear;33;SSW;6;84%

Decatur;Clear;36;S;8;81%

Del Rio;Mostly clear;41;Calm;0;44%

Del Rio Laughlin AFB;Partly cloudy;36;NE;3;42%

Denton;Clear;28;Calm;0;88%

Dryden;Mostly clear;38;N;4;36%

Dumas;Clear;26;W;5;71%

Edinburg;Mostly cloudy;49;NNE;1;69%

El Paso;Mostly clear;42;N;2;34%

Ellington;Mostly clear;39;NNE;6;86%

Falfurrias;Partly cloudy;37;Calm;0;66%

Fort Hood;Clear;33;Calm;0;80%

Fort Worth;Clear;33;Calm;0;84%

Fort Worth Alliance;Clear;35;SSW;5;78%

Fort Worth Nas;Clear;35;S;5;78%

Fort Worth Spinks;Clear;29;Calm;0;89%

Fredericksburg;Clear;28;Calm;0;72%

Gainesville;Clear;31;Calm;0;90%

Galveston;Mostly clear;47;N;13;65%

Gatesville;Clear;28;Calm;0;86%

Georgetown;Clear;32;Calm;0;78%

Giddings;Clear;35;Calm;0;86%

Gilmer;Clear;30;Calm;1;94%

Graham;Clear;27;Calm;0;92%

Granbury;Clear;33;SSE;2;83%

Grand Prairie;Partly cloudy;34;S;5;82%

Greenville;Clear;32;Calm;0;93%

Guadalupe Pass;Clear;38;SW;10;29%

Hamilton;Clear;37;SSE;6;75%

Harlingen;Mostly cloudy;43;Calm;0;76%

Hearne;Clear;34;Calm;0;85%

Hebbronville;Mostly clear;42;Calm;0;46%

Henderson;Clear;31;Calm;0;95%

Hereford;Clear;24;Calm;0;86%

Hillsboro;Clear;34;Calm;0;92%

Hondo;Clear;38;ENE;3;50%

Houston;Mostly cloudy;39;N;6;80%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;42;NNE;7;72%

Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;39;N;6;80%

Houston / Southwest Airport;Clear;38;NE;3;85%

Houston Clover;Clear;41;NNE;5;73%

Houston Hooks;Mostly clear;34;Calm;0;88%

Houston Hull;Clear;39;NNE;7;82%

Houston Intercontinental;Partly cloudy;37;N;6;81%

Huntsville;Clear;33;Calm;0;84%

Ingleside;Mostly clear;48;E;6;61%

Jacksonville;Clear;30;NW;1;92%

Jasper;Cloudy;40;Calm;0;78%

Junction;Clear;31;WNW;3;58%

Kellyusa Airport;Clear;42;Calm;0;54%

Kerrville;Clear;28;Calm;0;77%

Killeen;Clear;33;Calm;0;80%

Killeen/Ft Hood;Clear;33;Calm;0;80%

Kingsville Nas;Mostly clear;41;ENE;6;55%

La Grange;Clear;34;ESE;1;89%

Lago Vista;Clear;36;SSW;3;62%

Lancaster;Partly cloudy;30;Calm;0;91%

Laredo;Partly cloudy;44;S;4;57%

Llano;Mostly cloudy;30;Calm;0;80%

Longview;Clear;33;W;1;88%

Lubbock;Mostly clear;28;NNE;4;55%

Lufkin;Clear;33;Calm;0;84%

Mcallen;Mostly cloudy;46;Calm;0;62%

Mcgregor;Clear;32;Calm;0;92%

Mckinney;Clear;29;S;3;88%

Mesquite;Mostly clear;29;Calm;0;99%

Midland;Mostly clear;35;W;3;54%

Midland Airpark;Mostly clear;35;W;3;54%

Midlothian;Clear;31;Calm;0;95%

Mineola;Clear;29;W;1;99%

Mineral Wells;Clear;30;SE;6;81%

Mount Pleasant;Clear;32;Calm;0;95%

Nacogdoches;Mostly clear;34;Calm;0;92%

New Braunfels;Clear;37;N;7;61%

Odessa;Clear;33;Calm;0;45%

Orange;Mostly clear;38;Calm;0;81%

Palacios;Clear;39;ENE;7;85%

Palestine;Clear;28;Calm;0;100%

Pampa;Clear;26;WSW;9;76%

Pampa / Mesa Vista;Clear;28;WSW;9;80%

Paris;Clear;28;W;3;92%

Pecos;Clear;35;SSW;6;30%

Perryton;Mostly clear;26;W;9;78%

Plainview;Mostly clear;24;N;3;79%

Pleasanton;Clear;36;Calm;0;76%

Port Aransas;Mostly clear;50;NE;5;59%

Port Isabel;Clear;47;NNE;4;66%

Port Lavaca;Clear;44;E;7;73%

Randolph AFB;Clear;37;N;3;64%

Robstown;Mostly clear;48;ENE;7;67%

Rockport;Clear;47;ENE;7;68%

Rocksprings;Clear;39;SSE;3;41%

San Angelo;Clear;28;S;5;55%

San Antonio;Clear;41;NNE;2;62%

San Antonio Stinson;Clear;41;ESE;3;55%

San Marcos;Clear;31;NNW;6;78%

Seminole;Mostly cloudy;31;N;5;39%

Sherman-Denison;Clear;31;Calm;0;86%

Snyder;Mostly cloudy;37;Calm;0;45%

Sonora;Clear;27;N;5;58%

Stephenville;Clear;32;Calm;0;83%

Sulphur Springs;Clear;32;SW;5;91%

Sweetwater;Mostly clear;37;SSE;8;46%

Temple;Clear;33;Calm;0;84%

Terrell;Clear;28;Calm;0;95%

Tyler;Clear;30;NW;2;92%

Uvalde;Clear;37;ENE;9;54%

Vernon;Clear;32;W;6;86%

Victoria;Clear;36;ENE;2;86%

Waco;Clear;33;ESE;3;84%

Weslaco;Partly cloudy;44;Calm;0;75%

Wharton;Clear;38;Calm;0;77%

Wichita Falls;Clear;35;S;6;74%

Wink;Mostly cloudy;36;S;5;35%

Zapata;Clear;44;ENE;3;48%

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Copyright 2020 AccuWeather