TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Thursday, November 19, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;64;S;13;60%

Abilene Dyess;Clear;62;S;20;49%

Alice;Clear;56;NNE;5;89%

Alpine;Clear;59;WSW;9;46%

Amarillo;Mostly clear;58;SW;15;59%

Angleton;Clear;54;ENE;3;92%

Arlington;Clear;60;S;12;34%

Austin;Clear;61;N;3;75%

Austin Bergstrom;Clear;53;S;3;89%

Bay;Clear;57;Calm;0;97%

Beaumont;Clear;53;E;3;75%

Beeville;Clear;58;E;6;100%

Borger;Cloudy;66;SSW;23;38%

Bowie;Clear;58;S;12;55%

Breckenridge;Clear;63;S;9;59%

Brenham;Clear;54;Calm;0;90%

Bridgeport;Clear;63;S;13;51%

Brownsville;Mostly clear;65;E;6;80%

Brownwood;Partly cloudy;54;SSE;8;76%

Burnet;Clear;60;SSE;5;72%

Canadian;Cloudy;61;SW;9;55%

Castroville;Clear;61;Calm;0;77%

Childress;Clear;62;SSW;23;57%

Cleburne;Clear;55;S;8;58%

College Station;Clear;56;SSE;7;77%

Comanche;Clear;51;S;7;86%

Conroe;Clear;47;Calm;0;83%

Corpus Christi;Mostly clear;62;ESE;7;89%

Corsicana;Clear;57;SSE;12;43%

Cotulla;Clear;62;SE;7;80%

Dalhart;Mostly cloudy;58;SSW;15;42%

Dallas Love;Clear;62;SSE;17;33%

Dallas Redbird;Clear;58;S;10;38%

Dallas/Ft Worth;Clear;62;S;14;36%

Decatur;Clear;59;S;17;48%

Del Rio;Clear;62;ESE;9;59%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;57;SE;6;67%

Denton;Clear;60;S;12;40%

Dryden;Clear;55;N;6;69%

Dumas;Cloudy;61;SW;19;37%

Edinburg;Mostly clear;65;E;1;86%

El Paso;Mostly clear;63;SE;3;41%

Ellington;Mostly clear;59;E;5;87%

Falfurrias;Clear;56;Calm;0;96%

Fort Hood;Clear;60;S;7;70%

Fort Worth;Clear;58;SSE;10;49%

Fort Worth Alliance;Clear;60;S;17;42%

Fort Worth Nas;Clear;63;SSE;7;41%

Fort Worth Spinks;Clear;59;S;12;44%

Fredericksburg;Clear;55;S;6;81%

Gainesville;Clear;55;S;10;45%

Galveston;Clear;69;SE;15;65%

Gatesville;Clear;59;SSE;10;71%

Georgetown;Clear;61;S;8;75%

Giddings;Clear;59;Calm;0;86%

Gilmer;Clear;54;Calm;0;47%

Graham;Clear;59;SSE;9;68%

Granbury;Clear;62;SSE;8;51%

Grand Prairie;Clear;60;S;12;34%

Greenville;Clear;55;SSE;9;47%

Guadalupe Pass;Clear;62;WSW;10;36%

Hamilton;Clear;56;S;10;76%

Harlingen;Partly cloudy;60;Calm;0;89%

Hearne;Clear;53;Calm;0;72%

Hebbronville;Clear;59;SE;3;94%

Henderson;Clear;45;Calm;0;71%

Hereford;Clear;58;SW;16;58%

Hillsboro;Clear;58;SSE;13;48%

Hondo;Clear;60;SSE;8;77%

Houston;Mostly cloudy;63;SE;16;82%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;60;SE;5;86%

Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;63;SE;16;82%

Houston / Southwest Airport;Clear;55;Calm;0;94%

Houston Clover;Mostly clear;59;Calm;0;83%

Houston Hooks;Mostly clear;52;Calm;0;86%

Houston Hull;Clear;59;ESE;5;89%

Houston Intercontinental;Clear;53;E;5;92%

Huntsville;Clear;58;S;5;69%

Ingleside;Mostly clear;67;Calm;0;78%

Jacksonville;Clear;45;SSE;3;77%

Jasper;Clear;47;Calm;0;86%

Junction;Clear;49;Calm;0;73%

Kellyusa Airport;Clear;60;SE;6;83%

Kerrville;Clear;56;SSE;6;86%

Killeen;Clear;60;S;7;70%

Killeen/Ft Hood;Clear;60;S;7;70%

Kingsville Nas;Clear;61;ESE;3;89%

La Grange;Partly cloudy;55;Calm;0;100%

Lago Vista;Clear;58;SE;9;86%

Lancaster;Clear;55;S;6;46%

Laredo;Mostly clear;64;W;6;80%

Llano;Mostly cloudy;55;ESE;5;81%

Longview;Clear;50;S;2;62%

Lubbock;Mostly clear;56;SSW;15;76%

Lufkin;Clear;50;SE;3;58%

Mcallen;Clear;64;ESE;6;80%

Mcgregor;Clear;58;Calm;4;57%

Mckinney;Clear;58;S;13;43%

Mesquite;Clear;54;S;9;49%

Midland;Clear;58;S;16;66%

Midland Airpark;Clear;58;S;16;66%

Midlothian;Clear;55;S;8;47%

Mineola;Clear;54;SSE;3;51%

Mineral Wells;Clear;56;SSE;8;69%

Mount Pleasant;Clear;49;SSE;6;57%

Nacogdoches;Clear;42;Calm;0;82%

New Braunfels;Clear;58;SE;5;86%

Odessa;Clear;58;S;16;66%

Orange;Clear;58;ESE;7;63%

Palacios;Mostly clear;57;NE;7;93%

Palestine;Clear;55;SSE;3;50%

Pampa;Cloudy;61;SSW;26;54%

Pampa / Mesa Vista;Cloudy;63;SW;23;48%

Paris;Clear;47;SSE;8;63%

Pecos;Clear;53;ENE;7;66%

Perryton;Cloudy;61;SSW;20;46%

Plainview;Clear;55;SSW;21;72%

Pleasanton;Clear;59;ESE;3;90%

Port Aransas;Clear;69;E;4;74%

Port Isabel;Clear;64;ESE;4;79%

Port Lavaca;Partly cloudy;63;ENE;6;82%

Randolph AFB;Clear;58;SSE;5;90%

Robstown;Mostly clear;66;E;7;83%

Rockport;Clear;62;Calm;0;100%

Rocksprings;Partly cloudy;56;SSE;10;87%

San Angelo;Clear;57;SSE;9;66%

San Antonio;Clear;60;SE;2;88%

San Antonio Stinson;Clear;58;Calm;0;90%

San Marcos;Clear;57;Calm;0;93%

Seminole;Clear;55;S;8;79%

Sherman-Denison;Clear;60;S;21;36%

Snyder;Clear;57;S;14;66%

Sonora;Clear;55;S;5;71%

Stephenville;Clear;54;S;7;75%

Sulphur Springs;Clear;55;S;7;46%

Sweetwater;Clear;61;S;21;56%

Temple;Clear;58;S;10;66%

Terrell;Clear;51;SSE;7;56%

Tyler;Clear;53;SSE;2;54%

Uvalde;Clear;59;ESE;5;85%

Vernon;Clear;60;SSW;12;58%

Victoria;Mostly clear;59;ENE;3;90%

Waco;Clear;58;S;12;59%

Weslaco;Mostly cloudy;60;Calm;0;87%

Wharton;Clear;58;E;5;88%

Wichita Falls;Clear;59;S;10;62%

Wink;Clear;58;SE;14;71%

Zapata;Cloudy;65;SSE;6;82%

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