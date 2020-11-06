TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Friday, November 6, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;54;NW;5;86%
Abilene Dyess;Clear;52;Calm;0;71%
Alice;Clear;58;Calm;0;93%
Alpine;Clear;46;SSW;3;41%
Amarillo;Clear;49;S;4;60%
Angleton;Partly cloudy;56;N;3;96%
Arlington;Partly cloudy;64;ESE;3;73%
Austin;Partly cloudy;65;N;6;80%
Austin Bergstrom;Mostly cloudy;60;Calm;0;89%
Bay;Showers;61;Calm;0;100%
Beaumont;Clear;56;NNE;2;92%
Beeville;Clear;61;E;4;92%
Borger;Clear;56;Calm;0;45%
Bowie;Clear;58;ESE;3;94%
Breckenridge;Clear;51;Calm;0;95%
Brenham;Clear;63;Calm;0;95%
Bridgeport;Fog;55;Calm;0;100%
Brownsville;Clear;64;Calm;0;89%
Brownwood;Mostly clear;48;SSE;2;93%
Burnet;Clear;60;Calm;0;77%
Canadian;Clear;38;SW;3;90%
Castroville;Clear;63;Calm;0;69%
Childress;Clear;55;Calm;0;66%
Cleburne;Clear;59;ESE;6;93%
College Station;Clear;64;SSE;6;89%
Comanche;Clear;57;Calm;0;86%
Conroe;Clear;55;Calm;0;96%
Corpus Christi;Clear;62;E;3;93%
Corsicana;Mostly cloudy;63;ESE;7;83%
Cotulla;Clear;64;SE;5;77%
Dalhart;Clear;49;Calm;0;58%
Dallas Love;Mostly clear;67;ESE;8;72%
Dallas Redbird;Cloudy;62;SE;5;80%
Dallas/Ft Worth;Mostly cloudy;63;SE;6;83%
Decatur;Fog;61;E;3;90%
Del Rio;Clear;61;ESE;8;72%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;58;NE;3;74%
Denton;Mostly cloudy;66;ESE;5;74%
Dryden;Clear;56;NW;3;69%
Dumas;Clear;46;Calm;0;67%
Edinburg;Mostly clear;65;NNE;1;87%
El Paso;Mostly clear;64;ESE;3;20%
Ellington;Clear;61;Calm;0;93%
Falfurrias;Mostly clear;55;Calm;0;99%
Fort Hood;Clear;62;SE;7;77%
Fort Worth;Clear;62;E;6;86%
Fort Worth Alliance;Mostly clear;64;ESE;6;77%
Fort Worth Nas;Clear;63;ESE;3;80%
Fort Worth Spinks;Clear;59;Calm;0;90%
Fredericksburg;Clear;52;Calm;0;93%
Gainesville;Mostly cloudy;60;E;3;91%
Galveston;Clear;68;E;8;78%
Gatesville;Clear;59;Calm;0;87%
Georgetown;Clear;64;SSE;6;72%
Giddings;Clear;64;Calm;0;90%
Gilmer;Mostly cloudy;56;Calm;0;96%
Graham;Clear;52;Calm;0;98%
Granbury;Clear;61;ESE;5;86%
Grand Prairie;Mostly cloudy;64;ESE;3;73%
Greenville;Cloudy;64;SE;5;82%
Guadalupe Pass;Clear;61;NE;21;24%
Hamilton;Clear;59;SSE;7;87%
Harlingen;Mostly clear;63;ENE;5;93%
Hearne;Clear;63;SE;5;85%
Hebbronville;Clear;59;Calm;0;89%
Henderson;Clear;56;Calm;0;93%
Hereford;Clear;42;WNW;6;77%
Hillsboro;Mostly cloudy;66;ESE;9;74%
Hondo;Clear;60;SE;5;66%
Houston;Mostly clear;64;SE;12;87%
Houston (Hobby Airport);Mostly clear;63;ESE;3;90%
Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;64;SE;12;87%
Houston / Southwest Airport;Clear;56;Calm;0;100%
Houston Clover;Clear;59;Calm;0;86%
Houston Hooks;Fog;57;Calm;0;93%
Houston Hull;Clear;57;Calm;0;100%
Houston Intercontinental;Clear;58;Calm;0;93%
Huntsville;Clear;63;S;5;77%
Ingleside;Clear;66;Calm;0;88%
Jacksonville;Clear;55;SE;2;92%
Jasper;Mostly cloudy;55;Calm;0;96%
Junction;Clear;55;Calm;0;83%
Kellyusa Airport;Clear;60;Calm;0;80%
Kerrville;Clear;53;Calm;0;88%
Killeen;Clear;62;SE;7;77%
Killeen/Ft Hood;Clear;62;SE;7;77%
Kingsville Nas;Clear;61;ESE;3;93%
La Grange;Clear;61;ENE;2;96%
Lago Vista;Clear;62;SSE;3;80%
Lancaster;Mostly cloudy;57;Calm;0;93%
Laredo;Clear;66;S;5;76%
Llano;Mostly cloudy;55;Calm;0;87%
Longview;Mostly clear;59;SE;2;84%
Lubbock;Clear;50;NNW;4;57%
Lufkin;Clear;59;SE;3;83%
Mcallen;Clear;64;ESE;3;80%
Mcgregor;Clear;60;S;5;83%
Mckinney;Clear;62;Calm;0;86%
Mesquite;Mostly cloudy;62;ESE;3;86%
Midland;Clear;54;Calm;0;44%
Midland Airpark;Clear;54;Calm;0;44%
Midlothian;Cloudy;60;Calm;0;90%
Mineola;Clear;58;E;3;97%
Mineral Wells;Clear;61;SE;12;86%
Mount Pleasant;Clear;58;Calm;0;93%
Nacogdoches;Clear;59;E;3;86%
New Braunfels;Clear;59;Calm;0;83%
Odessa;Clear;55;Calm;0;43%
Orange;Clear;53;Calm;0;95%
Palacios;Clear;65;ENE;6;96%
Palestine;Clear;62;SE;5;86%
Pampa;Clear;48;SSW;2;65%
Pampa / Mesa Vista;Clear;45;Calm;0;65%
Paris;Cloudy;58;E;7;93%
Pecos;Clear;50;W;3;30%
Perryton;Clear;46;Calm;0;70%
Plainview;Clear;47;Calm;0;60%
Pleasanton;Clear;60;Calm;0;87%
Port Aransas;Clear;70;E;3;81%
Port Isabel;Clear;64;ENE;5;83%
Port Lavaca;Clear;68;E;5;88%
Randolph AFB;Clear;62;Calm;0;85%
Robstown;Clear;63;ESE;7;86%
Rockport;Fog;65;ENE;3;96%
Rocksprings;Clear;57;S;4;76%
San Angelo;Clear;51;SW;6;89%
San Antonio;Clear;60;SE;1;87%
San Antonio Stinson;Clear;61;Calm;0;83%
San Marcos;Mostly clear;59;S;3;87%
Seminole;Clear;52;Calm;0;44%
Sherman-Denison;Mostly cloudy;61;E;3;87%
Snyder;Clear;55;NNE;3;58%
Sonora;Clear;48;Calm;0;93%
Stephenville;Clear;59;Calm;2;84%
Sulphur Springs;Partly cloudy;58;E;3;98%
Sweetwater;Clear;63;Calm;0;54%
Temple;Clear;64;SSE;9;74%
Terrell;Cloudy;64;ESE;6;80%
Tyler;Clear;60;ESE;2;91%
Uvalde;Clear;58;E;3;73%
Vernon;Clear;52;NNE;8;94%
Victoria;Fog;61;ENE;2;96%
Waco;Clear;64;SSE;10;74%
Weslaco;Mostly cloudy;60;Calm;0;90%
Wharton;Clear;61;E;3;94%
Wichita Falls;Clear;55;Calm;0;100%
Wink;Mostly clear;52;NNE;6;32%
Zapata;Clear;66;ESE;4;82%
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