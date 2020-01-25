TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Saturday, January 25, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;46;SSE;8;57%
Abilene Dyess;Clear;45;SE;7;61%
Alice;Clear;50;ESE;5;89%
Alpine;Clear;47;WSW;8;56%
Amarillo;Mostly cloudy;40;SSW;8;74%
Angleton;Mostly cloudy;47;Calm;0;92%
Arlington;Clear;46;SE;5;57%
Austin;Clear;49;Calm;0;58%
Austin Bergstrom;Clear;46;S;3;67%
Bay;Partly cloudy;48;Calm;0;96%
Beaumont;Clear;43;Calm;0;95%
Beeville;Clear;47;NE;5;93%
Borger;Mostly cloudy;51;S;10;44%
Bowie;Clear;42;SE;3;73%
Breckenridge;Clear;44;SE;3;59%
Brenham;Clear;42;Calm;0;85%
Bridgeport;Clear;35;E;3;87%
Brownsville;Clear;57;E;5;89%
Brownwood;Partly cloudy;41;Calm;0;70%
Burnet;Clear;44;Calm;0;67%
Canadian;Mostly cloudy;37;Calm;0;76%
Castroville;Clear;50;Calm;0;61%
Childress;Mostly cloudy;43;SE;7;62%
Cleburne;Clear;45;SE;6;61%
College Station;Clear;50;Calm;0;56%
Comanche;Clear;43;SSW;6;70%
Conroe;Clear;37;Calm;0;95%
Corpus Christi;Clear;52;ESE;5;89%
Corsicana;Clear;45;SE;6;65%
Cotulla;Clear;54;SE;8;69%
Dalhart;Mostly cloudy;36;Calm;0;69%
Dallas Love;Clear;46;ESE;5;57%
Dallas Redbird;Clear;44;SSE;6;59%
Dallas/Ft Worth;Clear;44;SE;5;65%
Decatur;Clear;45;SE;7;60%
Del Rio;Clear;54;ESE;8;54%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;50;SE;8;65%
Denton;Clear;35;Calm;0;88%
Dryden;Clear;45;S;9;70%
Dumas;Mostly cloudy;35;SSE;7;79%
Edinburg;Cloudy;61;ESE;3;70%
El Paso;Mostly cloudy;49;Calm;1;45%
Ellington;Mostly clear;48;SSW;2;82%
Falfurrias;Mostly clear;51;Calm;0;82%
Fort Hood;Clear;47;SSE;5;61%
Fort Worth;Clear;45;ESE;5;57%
Fort Worth Alliance;Clear;46;ESE;3;57%
Fort Worth Nas;Clear;46;SE;3;59%
Fort Worth Spinks;Clear;43;Calm;0;62%
Fredericksburg;Clear;48;Calm;0;56%
Gainesville;Clear;39;Calm;0;75%
Galveston;Clear;55;Calm;0;86%
Gatesville;Clear;43;Calm;0;70%
Georgetown;Clear;42;Calm;0;72%
Giddings;Clear;46;Calm;0;75%
Gilmer;Clear;34;Calm;0;93%
Graham;Clear;46;SE;5;57%
Granbury;Clear;44;E;3;69%
Grand Prairie;Clear;46;SE;5;57%
Greenville;Clear;36;Calm;0;93%
Guadalupe Pass;Mostly cloudy;45;WSW;10;41%
Hamilton;Clear;44;SSE;3;71%
Harlingen;Clear;54;E;5;96%
Hearne;Clear;41;Calm;0;84%
Hebbronville;Clear;50;SE;5;93%
Henderson;Clear;36;Calm;1;86%
Hereford;Cloudy;36;SSW;6;84%
Hillsboro;Clear;47;SE;6;61%
Hondo;Clear;49;SSE;6;58%
Houston;Clear;55;Calm;0;50%
Houston (Hobby Airport);Clear;51;SSW;3;71%
Houston / Dunn Helistop;Clear;55;Calm;0;50%
Houston / Southwest Airport;Mostly cloudy;44;Calm;0;98%
Houston Clover;Mostly cloudy;47;Calm;0;86%
Houston Hooks;Clear;43;N;3;82%
Houston Hull;Mostly cloudy;44;Calm;0;92%
Houston Intercontinental;Clear;45;Calm;0;76%
Huntsville;Clear;42;Calm;0;76%
Ingleside;Clear;54;E;3;89%
Jacksonville;Clear;37;SSE;0;86%
Jasper;Clear;38;Calm;0;98%
Junction;Clear;45;Calm;0;73%
Kellyusa Airport;Clear;48;SSE;6;66%
Kerrville;Clear;44;Calm;0;78%
Killeen;Clear;47;SSE;5;61%
Killeen/Ft Hood;Clear;47;SSE;5;61%
Kingsville Nas;Clear;50;E;6;86%
La Grange;Clear;46;Calm;0;76%
Lago Vista;Clear;49;S;5;58%
Lancaster;Clear;36;Calm;0;88%
Laredo;Mostly cloudy;57;ESE;5;72%
Llano;Clear;45;Calm;0;75%
Longview;Clear;37;Calm;1;82%
Lubbock;Mostly cloudy;46;S;9;62%
Lufkin;Clear;37;Calm;0;88%
Mcallen;Mostly cloudy;59;ESE;5;80%
Mcgregor;Clear;45;S;8;70%
Mckinney;Clear;36;Calm;0;85%
Mesquite;Clear;40;Calm;0;72%
Midland;Clear;48;S;9;67%
Midland Airpark;Clear;48;S;9;67%
Midlothian;Clear;43;Calm;0;66%
Mineola;Clear;36;Calm;1;85%
Mineral Wells;Clear;43;SE;10;62%
Mount Pleasant;Clear;32;Calm;0;95%
Nacogdoches;Clear;35;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;47;SSW;3;68%
Odessa;Clear;50;S;13;58%
Orange;Clear;43;Calm;0;93%
Palacios;Clear;50;ESE;3;89%
Palestine;Clear;41;Calm;0;75%
Pampa;Mostly cloudy;39;SE;9;72%
Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;34;Calm;0;74%
Paris;Clear;34;ESE;7;85%
Pecos;Mostly clear;43;E;5;67%
Perryton;Mostly cloudy;32;SSE;7;81%
Plainview;Mostly cloudy;37;SSW;5;83%
Pleasanton;Clear;47;Calm;0;64%
Port Aransas;Clear;61;ESE;5;76%
Port Isabel;Clear;65;ESE;5;66%
Port Lavaca;Clear;55;SSE;4;75%
Randolph AFB;Clear;50;S;6;63%
Robstown;Clear;51;ESE;3;84%
Rockport;Clear;54;SSE;3;82%
Rocksprings;Clear;48;SSE;7;61%
San Angelo;Clear;44;Calm;0;76%
San Antonio;Clear;49;ESE;5;65%
San Antonio Stinson;Clear;49;Calm;0;65%
San Marcos;Clear;44;Calm;0;73%
Seminole;Mostly cloudy;39;Calm;0;83%
Sherman-Denison;Clear;44;Calm;0;58%
Snyder;Clear;43;S;7;68%
Sonora;Clear;46;S;6;70%
Stephenville;Clear;44;SSE;5;63%
Sulphur Springs;Clear;35;Calm;0;84%
Sweetwater;Clear;44;Calm;0;66%
Temple;Clear;49;S;6;49%
Terrell;Clear;38;Calm;0;82%
Tyler;Clear;39;SSE;2;76%
Uvalde;Clear;50;SE;6;58%
Vernon;Clear;37;ENE;5;83%
Victoria;Clear;50;S;3;81%
Waco;Clear;40;S;5;82%
Weslaco;Mostly cloudy;56;Calm;0;86%
Wharton;Partly cloudy;47;ESE;3;90%
Wichita Falls;Clear;39;SSE;8;73%
Wink;Mostly cloudy;49;SE;14;63%
Zapata;Clear;60;SE;7;73%
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