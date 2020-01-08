TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Wednesday, January 8, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;44;SSW;7;28%
Abilene Dyess;Clear;44;Calm;0;27%
Alice;Clear;46;Calm;0;67%
Alpine;Clear;44;SW;3;25%
Amarillo;Clear;38;SSW;11;30%
Angleton;Clear;38;Calm;0;89%
Arlington;Clear;45;S;3;38%
Austin;Clear;45;Calm;0;39%
Austin Bergstrom;Clear;31;Calm;0;75%
Bay;Clear;40;Calm;0;87%
Beaumont;Clear;43;Calm;0;81%
Beeville;Clear;37;NE;2;84%
Borger;Clear;45;SSW;10;27%
Bowie;Clear;42;SSE;3;50%
Breckenridge;Clear;46;S;5;33%
Brenham;Clear;37;Calm;0;82%
Bridgeport;Clear;46;SSW;6;36%
Brownsville;Clear;53;Calm;0;82%
Brownwood;Clear;30;S;3;64%
Burnet;Clear;35;Calm;0;53%
Canadian;Clear;31;WSW;3;65%
Castroville;Clear;35;N;3;51%
Childress;Clear;42;SSW;10;33%
Cleburne;Clear;43;SSE;7;45%
College Station;Clear;46;Calm;0;49%
Comanche;Clear;46;S;10;33%
Conroe;Clear;34;Calm;0;92%
Corpus Christi;Clear;45;Calm;0;82%
Corsicana;Clear;42;S;6;50%
Cotulla;Clear;47;SE;6;40%
Dalhart;Clear;26;S;12;63%
Dallas Love;Clear;50;S;6;31%
Dallas Redbird;Clear;49;SSW;7;33%
Dallas/Ft Worth;Clear;46;S;7;38%
Decatur;Clear;51;S;13;25%
Del Rio;Clear;45;E;3;28%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;43;SE;7;29%
Denton;Clear;33;Calm;0;69%
Dryden;Clear;40;NE;7;28%
Dumas;Clear;38;S;17;32%
Edinburg;Clear;53;NNE;3;85%
El Paso;Clear;44;NE;6;27%
Ellington;Mostly clear;46;Calm;0;57%
Falfurrias;Clear;46;Calm;0;73%
Fort Hood;Clear;45;Calm;0;35%
Fort Worth;Clear;44;S;7;43%
Fort Worth Alliance;Clear;44;S;7;43%
Fort Worth Nas;Clear;45;S;8;48%
Fort Worth Spinks;Clear;36;Calm;0;58%
Fredericksburg;Clear;28;Calm;0;61%
Gainesville;Clear;42;SSW;8;44%
Galveston;Clear;53;Calm;0;82%
Gatesville;Clear;37;Calm;0;48%
Georgetown;Clear;36;Calm;0;61%
Giddings;Clear;38;Calm;0;69%
Gilmer;Clear;36;S;3;72%
Graham;Clear;34;Calm;0;59%
Granbury;Clear;37;Calm;0;59%
Grand Prairie;Clear;45;S;3;38%
Greenville;Clear;39;S;3;69%
Guadalupe Pass;Clear;40;WSW;17;24%
Hamilton;Clear;40;S;9;44%
Harlingen;Clear;50;WNW;5;86%
Hearne;Clear;33;Calm;0;81%
Hebbronville;Clear;47;Calm;0;63%
Henderson;Clear;32;Calm;0;88%
Hereford;Clear;32;SW;10;53%
Hillsboro;Clear;43;SSE;3;45%
Hondo;Clear;32;ENE;3;39%
Houston;Clear;54;Calm;0;37%
Houston (Hobby Airport);Clear;44;Calm;0;62%
Houston / Dunn Helistop;Clear;54;Calm;0;37%
Houston / Southwest Airport;Clear;35;Calm;0;97%
Houston Clover;Clear;42;Calm;0;72%
Houston Hooks;Clear;38;Calm;0;85%
Houston Hull;Clear;41;Calm;0;79%
Houston Intercontinental;Clear;43;Calm;0;65%
Huntsville;Clear;43;Calm;0;57%
Ingleside;Clear;48;Calm;0;96%
Jacksonville;Clear;38;S;3;68%
Jasper;Clear;36;Calm;0;97%
Junction;Clear;35;Calm;0;43%
Kellyusa Airport;Clear;37;Calm;0;56%
Kerrville;Clear;31;Calm;0;58%
Killeen;Clear;45;Calm;0;35%
Killeen/Ft Hood;Clear;45;Calm;0;35%
Kingsville Nas;Clear;46;ENE;6;76%
La Grange;Clear;36;Calm;0;70%
Lago Vista;Clear;49;SSW;5;33%
Lancaster;Clear;36;Calm;0;59%
Laredo;Clear;51;SSE;4;57%
Llano;Clear;34;Calm;0;51%
Longview;Clear;37;SSE;2;68%
Lubbock;Clear;43;SSW;13;24%
Lufkin;Clear;38;Calm;0;82%
Mcallen;Clear;56;NNE;6;64%
Mcgregor;Clear;41;SW;6;44%
Mckinney;Clear;40;S;8;57%
Mesquite;Clear;40;S;6;54%
Midland;Clear;40;S;8;25%
Midland Airpark;Clear;40;S;8;25%
Midlothian;Clear;43;Calm;0;46%
Mineola;Clear;35;S;2;80%
Mineral Wells;Clear;32;Calm;0;66%
Mount Pleasant;Clear;36;Calm;0;69%
Nacogdoches;Clear;31;Calm;0;92%
New Braunfels;Clear;34;WNW;3;61%
Odessa;Clear;43;S;9;20%
Orange;Clear;38;Calm;0;94%
Palacios;Clear;44;Calm;0;73%
Palestine;Clear;39;Calm;0;64%
Pampa;Clear;43;SSW;17;31%
Pampa / Mesa Vista;Clear;32;SSW;6;55%
Paris;Clear;40;SSE;5;52%
Pecos;Clear;33;W;3;45%
Perryton;Mostly clear;32;S;10;60%
Plainview;Clear;34;SW;9;36%
Pleasanton;Clear;34;Calm;0;58%
Port Aransas;Clear;62;E;6;56%
Port Isabel;Clear;61;N;3;92%
Port Lavaca;Clear;42;Calm;0;86%
Randolph AFB;Clear;37;Calm;0;60%
Robstown;Clear;44;Calm;0;80%
Rockport;Clear;46;ENE;3;82%
Rocksprings;Clear;40;SE;5;29%
San Angelo;Clear;31;S;5;51%
San Antonio;Clear;44;N;2;45%
San Antonio Stinson;Clear;37;Calm;0;59%
San Marcos;Clear;33;NW;7;63%
Seminole;Clear;33;SW;5;35%
Sherman-Denison;Clear;46;S;9;41%
Snyder;Clear;35;SSW;7;33%
Sonora;Clear;27;Calm;0;54%
Stephenville;Clear;40;SSE;5;43%
Sulphur Springs;Clear;38;S;5;56%
Sweetwater;Clear;45;SSW;14;21%
Temple;Clear;45;S;7;38%
Terrell;Clear;41;SSW;3;52%
Tyler;Clear;43;S;5;55%
Uvalde;Clear;39;NE;5;36%
Vernon;Clear;37;SW;8;51%
Victoria;Clear;41;NW;1;75%
Waco;Clear;38;S;7;57%
Weslaco;Mostly clear;49;NNW;3;80%
Wharton;Clear;37;Calm;0;70%
Wichita Falls;Clear;43;S;10;42%
Wink;Clear;39;SE;10;28%
Zapata;Clear;48;Calm;0;50%
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