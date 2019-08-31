TX Current Conditions as of 03:00 AM CDT Saturday, August 31, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;76;SSE;9;68%

Abilene Dyess;Mostly clear;76;SSE;12;65%

Alice;Clear;79;Calm;0;87%

Alpine;Clear;64;W;6;79%

Amarillo;Mostly clear;71;SSE;12;80%

Angleton;Clear;76;Calm;0;93%

Arlington;Cloudy;73;Calm;0;80%

Austin;Clear;81;SSE;3;68%

Austin Bergstrom;Mostly clear;77;Calm;0;81%

Bay;Clear;77;Calm;0;95%

Beaumont;Clear;75;Calm;1;91%

Beeville;Clear;78;Calm;7;89%

Borger;Clear;71;SE;8;70%

Bowie;Mostly cloudy;69;Calm;0;96%

Breckenridge;Clear;73;Calm;0;80%

Brenham;Clear;76;Calm;0;87%

Bridgeport;Partly cloudy;69;Calm;0;100%

Brownsville;Mostly cloudy;82;S;5;87%

Brownwood;Partly cloudy;72;Calm;0;82%

Burnet;Clear;77;Calm;0;68%

Canadian;Mostly cloudy;69;SE;10;93%

Castroville;Clear;78;ESE;6;69%

Childress;Mostly cloudy;69;ESE;10;89%

Cleburne;Clear;73;NE;6;88%

College Station;Clear;78;SE;5;84%

Comanche;Clear;69;Calm;0;100%

Conroe;Clear;74;Calm;0;87%

Corpus Christi;Mostly clear;81;SE;6;84%

Corsicana;Clear;77;SE;5;78%

Cotulla;Clear;82;SSE;13;71%

Dalhart;Clear;68;ENE;3;83%

Dallas Love;Clear;76;E;3;79%

Dallas Redbird;Clear;75;ENE;3;78%

Dallas/Ft Worth;Clear;72;NE;5;87%

Decatur;Clear;69;ENE;5;95%

Del Rio;Clear;86;E;9;52%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;83;ESE;8;58%

Denton;Clear;71;NNE;3;93%

Dryden;Clear;80;NE;7;51%

Dumas;Clear;67;ESE;15;81%

Edinburg;Mostly clear;81;SE;7;80%

El Paso;Clear;79;SSE;9;52%

Ellington;Mostly cloudy;81;Calm;0;78%

Falfurrias;Partly cloudy;80;Calm;0;87%

Fort Hood;Mostly clear;76;ESE;3;74%

Fort Worth;Clear;72;N;5;90%

Fort Worth Alliance;Clear;73;NE;7;87%

Fort Worth Nas;Clear;74;NNE;3;84%

Fort Worth Spinks;Clear;71;Calm;0;92%

Fredericksburg;Clear;70;Calm;0;89%

Gainesville;Mostly clear;69;Calm;0;97%

Galveston;Partly cloudy;85;SE;9;74%

Gatesville;Clear;73;Calm;0;77%

Georgetown;Clear;78;SE;5;70%

Giddings;Clear;79;Calm;0;89%

Gilmer;Partly cloudy;73;Calm;0;91%

Graham;Showers;69;Calm;0;93%

Granbury;Clear;73;WSW;5;87%

Grand Prairie;Clear;73;Calm;0;80%

Greenville;Cloudy;77;NNE;3;83%

Guadalupe Pass;Partly cloudy;68;SW;7;58%

Hamilton;Clear;72;ENE;5;83%

Harlingen;Mostly clear;78;SSE;5;86%

Hearne;Showers;78;Calm;0;80%

Hebbronville;Partly cloudy;78;Calm;0;87%

Henderson;Clear;73;Calm;0;96%

Hereford;Clear;73;SSE;10;78%

Hillsboro;Clear;74;N;3;88%

Hondo;Clear;79;ESE;6;71%

Houston;Partly cloudy;81;Calm;0;83%

Houston (Hobby Airport);Clear;81;Calm;0;81%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;81;Calm;0;83%

Houston / Southwest Airport;Clear;74;Calm;0;100%

Houston Clover;Clear;79;Calm;0;87%

Houston Hooks;Clear;75;Calm;0;93%

Houston Hull;Clear;76;Calm;0;100%

Houston Intercontinental;Mostly cloudy;78;NE;3;86%

Huntsville;Clear;76;Calm;0;79%

Ingleside;Partly cloudy;83;SSE;7;83%

Jacksonville;Clear;76;E;1;86%

Jasper;Clear;74;Calm;0;96%

Junction;Clear;75;Calm;0;70%

Kellyusa Airport;Clear;80;SE;7;75%

Kerrville;Clear;72;Calm;0;88%

Killeen;Mostly clear;76;ESE;3;74%

Killeen/Ft Hood;Mostly clear;76;ESE;2;75%

Kingsville Nas;Clear;81;SSE;6;81%

La Grange;Clear;77;Calm;0;97%

Lago Vista;Clear;77;S;5;78%

Lancaster;Clear;74;NE;3;85%

Laredo;Clear;84;SSE;11;67%

Llano;Clear;75;Calm;0;78%

Longview;Clear;74;N;2;89%

Lubbock;Clear;75;SE;11;74%

Lufkin;Clear;72;Calm;0;90%

Mcallen;Clear;82;SE;8;73%

Mcgregor;Clear;77;Calm;0;78%

Mckinney;Clear;72;Calm;0;90%

Mesquite;Mostly cloudy;73;Calm;0;91%

Midland;Clear;78;SSE;9;51%

Midland Airpark;Clear;78;SSE;9;51%

Midlothian;Cloudy;73;Calm;0;86%

Mineola;Mostly clear;75;E;1;86%

Mineral Wells;Cloudy;71;Calm;0;93%

Mount Pleasant;Clear;75;Calm;0;90%

Nacogdoches;Clear;72;Calm;0;100%

New Braunfels;Clear;78;S;3;75%

Odessa;Clear;75;SSE;7;53%

Orange;Clear;76;Calm;0;100%

Palacios;Mostly clear;83;SSE;3;76%

Palestine;Clear;75;E;5;85%

Pampa;Mostly cloudy;67;SE;21;91%

Pampa / Mesa Vista;Cloudy;68;SE;7;82%

Paris;Rain;72;E;24;93%

Pecos;Clear;74;Calm;0;50%

Perryton;Mostly cloudy;68;SSE;14;85%

Plainview;Clear;68;SE;7;87%

Pleasanton;Clear;76;Calm;0;84%

Port Aransas;Partly cloudy;84;SE;11;78%

Port Isabel;Mostly clear;81;SSE;8;89%

Port Lavaca;Mostly clear;80;Calm;0;88%

Randolph AFB;Clear;77;SE;3;83%

Robstown;Clear;79;Calm;0;84%

Rockport;Clear;82;SE;8;79%

Rocksprings;Clear;73;SE;7;77%

San Angelo;Clear;72;Calm;0;63%

San Antonio;Clear;80;SE;7;76%

San Antonio Stinson;Clear;80;SE;6;76%

San Marcos;Clear;76;SSE;3;79%

Seminole;Clear;71;Calm;0;60%

Sherman-Denison;Clear;71;ENE;5;96%

Snyder;Clear;74;SE;8;71%

Sonora;Clear;77;SE;6;60%

Stephenville;Clear;72;N;3;86%

Sulphur Springs;Thunderstorms;76;NNW;14;89%

Sweetwater;Clear;75;SSE;5;68%

Temple;Clear;77;ESE;5;78%

Terrell;Partly cloudy;76;NE;6;84%

Tyler;Clear;77;E;3;84%

Uvalde;Mostly cloudy;78;E;6;70%

Vernon;Partly cloudy;71;E;7;91%

Victoria;Clear;78;SSE;4;91%

Waco;Clear;75;NE;3;78%

Weslaco;Mostly cloudy;79;SSE;3;80%

Wharton;Mostly clear;74;Calm;0;92%

Wichita Falls;Mostly clear;71;E;6;87%

Wink;Clear;75;E;6;53%

Zapata;Clear;82;SSE;10;70%

_____

Copyright 2019 AccuWeather