TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Friday, August 16, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;84;SSE;13;48%

Abilene Dyess;Clear;84;SSE;10;44%

Alice;Clear;81;SSE;8;81%

Alpine;Clear;74;SW;5;50%

Amarillo;Clear;76;S;14;55%

Angleton;Clear;79;Calm;0;93%

Arlington;Clear;84;SE;6;57%

Austin;Clear;87;S;3;54%

Austin Bergstrom;Mostly clear;83;SSW;5;71%

Bay;Clear;81;Calm;0;93%

Beaumont;Clear;78;N;2;88%

Beeville;Clear;81;SE;9;82%

Borger;Clear;80;S;18;50%

Bowie;Clear;75;ESE;3;83%

Breckenridge;Clear;82;SSE;9;52%

Brenham;Clear;83;SSW;3;82%

Bridgeport;Clear;82;S;9;57%

Brownsville;Clear;83;S;6;87%

Brownwood;Mostly clear;77;Calm;0;64%

Burnet;Clear;85;Calm;0;52%

Canadian;Clear;79;SW;8;50%

Castroville;Clear;83;SE;5;58%

Childress;Partly cloudy;82;NE;3;39%

Cleburne;Clear;81;SSE;7;69%

College Station;Clear;83;SSE;5;76%

Comanche;Clear;78;S;7;64%

Conroe;Clear;78;SSE;3;90%

Corpus Christi;Mostly cloudy;82;S;10;84%

Corsicana;Clear;82;SSE;5;73%

Cotulla;Clear;88;SE;9;49%

Dalhart;Clear;72;S;9;49%

Dallas Love;Clear;87;SE;8;52%

Dallas Redbird;Clear;84;SSE;10;58%

Dallas/Ft Worth;Clear;84;SSE;7;60%

Decatur;Clear;79;SE;5;69%

Del Rio;Clear;82;E;5;62%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;79;Calm;0;67%

Denton;Clear;84;SE;6;56%

Dryden;Clear;81;NE;6;49%

Dumas;Clear;76;S;18;52%

Edinburg;Clear;84;SSE;10;73%

El Paso;Mostly cloudy;82;S;5;42%

Ellington;Mostly cloudy;82;Calm;0;78%

Falfurrias;Clear;84;SSE;8;77%

Fort Hood;Clear;83;SE;9;64%

Fort Worth;Clear;84;SE;9;60%

Fort Worth Alliance;Clear;86;SSE;10;56%

Fort Worth Nas;Clear;87;ESE;7;52%

Fort Worth Spinks;Clear;78;Calm;0;73%

Fredericksburg;Clear;78;Calm;0;74%

Gainesville;Clear;74;SE;5;79%

Galveston;Partly cloudy;86;SE;9;79%

Gatesville;Clear;79;Calm;0;69%

Georgetown;Clear;84;SE;5;62%

Giddings;Clear;86;S;6;72%

Gilmer;Clear;74;Calm;0;90%

Graham;Clear;81;SE;7;61%

Granbury;Clear;84;SSE;5;58%

Grand Prairie;Clear;84;SE;6;57%

Greenville;Clear;75;Calm;0;78%

Guadalupe Pass;Partly cloudy;76;W;7;38%

Hamilton;Clear;78;SSE;7;66%

Harlingen;Mostly clear;80;SSE;6;84%

Hearne;Clear;80;Calm;0;84%

Hebbronville;Clear;82;Calm;0;66%

Henderson;Clear;72;Calm;0;88%

Hereford;Mostly clear;77;S;15;46%

Hillsboro;Clear;83;SSE;5;66%

Hondo;Clear;81;SE;7;71%

Houston;Mostly clear;82;Calm;0;83%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;83;SE;3;82%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;82;Calm;0;83%

Houston / Southwest Airport;Partly cloudy;78;Calm;0;98%

Houston Clover;Mostly clear;82;Calm;0;87%

Houston Hooks;Clear;81;Calm;0;76%

Houston Hull;Mostly clear;82;S;5;90%

Houston Intercontinental;Clear;78;ESE;6;86%

Huntsville;Clear;82;S;6;73%

Ingleside;Mostly clear;84;SSE;9;83%

Jacksonville;Clear;78;SSE;2;79%

Jasper;Clear;76;Calm;0;97%

Junction;Clear;79;NE;3;73%

Kellyusa Airport;Clear;85;SE;10;60%

Kerrville;Clear;75;Calm;0;83%

Killeen;Clear;83;SE;9;64%

Killeen/Ft Hood;Clear;83;SE;9;64%

Kingsville Nas;Clear;83;SSE;8;79%

La Grange;Clear;82;Calm;0;84%

Lago Vista;Clear;83;SSE;5;64%

Lancaster;Clear;81;SSE;7;68%

Laredo;Clear;92;S;6;50%

Llano;Clear;82;Calm;0;57%

Longview;Clear;79;SSE;3;72%

Lubbock;Partly cloudy;78;ESE;9;54%

Lufkin;Clear;74;Calm;0;90%

Mcallen;Clear;85;SSE;12;71%

Mcgregor;Clear;83;SSE;7;67%

Mckinney;Clear;81;SSE;5;66%

Mesquite;Clear;78;Calm;0;68%

Midland;Clear;81;SSE;8;43%

Midland Airpark;Clear;81;SSE;8;43%

Midlothian;Clear;82;SE;5;69%

Mineola;Clear;76;SSE;3;77%

Mineral Wells;Clear;77;SE;6;66%

Mount Pleasant;Clear;72;Calm;0;87%

Nacogdoches;Clear;73;Calm;0;90%

New Braunfels;Clear;83;S;7;67%

Odessa;Clear;80;Calm;0;41%

Orange;Mostly clear;77;Calm;0;100%

Palacios;Clear;86;S;7;71%

Palestine;Clear;79;Calm;0;82%

Pampa;Clear;77;S;14;52%

Pampa / Mesa Vista;Clear;77;SW;10;50%

Paris;Clear;76;SE;5;76%

Pecos;Mostly cloudy;77;ESE;3;48%

Perryton;Clear;77;SSW;10;52%

Plainview;Partly cloudy;73;S;7;50%

Pleasanton;Clear;82;SE;3;63%

Port Aransas;Partly cloudy;85;SSE;9;82%

Port Isabel;Clear;83;S;9;82%

Port Lavaca;Clear;82;S;5;87%

Randolph AFB;Clear;82;SSE;6;66%

Robstown;Clear;83;S;10;78%

Rockport;Clear;83;SSE;9;82%

Rocksprings;Clear;76;SE;4;82%

San Angelo;Clear;82;S;3;54%

San Antonio;Clear;84;SSE;7;66%

San Antonio Stinson;Clear;86;SSE;6;49%

San Marcos;Clear;83;SW;5;73%

Seminole;Clear;74;SSW;5;54%

Sherman-Denison;Clear;82;SE;9;63%

Snyder;Clear;82;SSE;10;47%

Sonora;Clear;79;Calm;0;64%

Stephenville;Clear;79;SSE;6;62%

Sulphur Springs;Clear;78;Calm;0;59%

Sweetwater;Clear;82;Calm;0;49%

Temple;Clear;84;SE;9;66%

Terrell;Clear;82;SSE;7;62%

Tyler;Clear;80;SSE;5;70%

Uvalde;Clear;80;ENE;5;72%

Vernon;Mostly cloudy;86;S;14;48%

Victoria;Clear;82;S;6;81%

Waco;Clear;85;SE;9;60%

Weslaco;Mostly cloudy;83;S;8;76%

Wharton;Clear;78;Calm;0;85%

Wichita Falls;Clear;80;S;7;66%

Wink;Mostly cloudy;82;SE;8;37%

Zapata;Clear;86;SSE;11;52%

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