TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Friday, August 16, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;84;SSE;13;48%
Abilene Dyess;Clear;84;SSE;10;44%
Alice;Clear;81;SSE;8;81%
Alpine;Clear;74;SW;5;50%
Amarillo;Clear;76;S;14;55%
Angleton;Clear;79;Calm;0;93%
Arlington;Clear;84;SE;6;57%
Austin;Clear;87;S;3;54%
Austin Bergstrom;Mostly clear;83;SSW;5;71%
Bay;Clear;81;Calm;0;93%
Beaumont;Clear;78;N;2;88%
Beeville;Clear;81;SE;9;82%
Borger;Clear;80;S;18;50%
Bowie;Clear;75;ESE;3;83%
Breckenridge;Clear;82;SSE;9;52%
Brenham;Clear;83;SSW;3;82%
Bridgeport;Clear;82;S;9;57%
Brownsville;Clear;83;S;6;87%
Brownwood;Mostly clear;77;Calm;0;64%
Burnet;Clear;85;Calm;0;52%
Canadian;Clear;79;SW;8;50%
Castroville;Clear;83;SE;5;58%
Childress;Partly cloudy;82;NE;3;39%
Cleburne;Clear;81;SSE;7;69%
College Station;Clear;83;SSE;5;76%
Comanche;Clear;78;S;7;64%
Conroe;Clear;78;SSE;3;90%
Corpus Christi;Mostly cloudy;82;S;10;84%
Corsicana;Clear;82;SSE;5;73%
Cotulla;Clear;88;SE;9;49%
Dalhart;Clear;72;S;9;49%
Dallas Love;Clear;87;SE;8;52%
Dallas Redbird;Clear;84;SSE;10;58%
Dallas/Ft Worth;Clear;84;SSE;7;60%
Decatur;Clear;79;SE;5;69%
Del Rio;Clear;82;E;5;62%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;79;Calm;0;67%
Denton;Clear;84;SE;6;56%
Dryden;Clear;81;NE;6;49%
Dumas;Clear;76;S;18;52%
Edinburg;Clear;84;SSE;10;73%
El Paso;Mostly cloudy;82;S;5;42%
Ellington;Mostly cloudy;82;Calm;0;78%
Falfurrias;Clear;84;SSE;8;77%
Fort Hood;Clear;83;SE;9;64%
Fort Worth;Clear;84;SE;9;60%
Fort Worth Alliance;Clear;86;SSE;10;56%
Fort Worth Nas;Clear;87;ESE;7;52%
Fort Worth Spinks;Clear;78;Calm;0;73%
Fredericksburg;Clear;78;Calm;0;74%
Gainesville;Clear;74;SE;5;79%
Galveston;Partly cloudy;86;SE;9;79%
Gatesville;Clear;79;Calm;0;69%
Georgetown;Clear;84;SE;5;62%
Giddings;Clear;86;S;6;72%
Gilmer;Clear;74;Calm;0;90%
Graham;Clear;81;SE;7;61%
Granbury;Clear;84;SSE;5;58%
Grand Prairie;Clear;84;SE;6;57%
Greenville;Clear;75;Calm;0;78%
Guadalupe Pass;Partly cloudy;76;W;7;38%
Hamilton;Clear;78;SSE;7;66%
Harlingen;Mostly clear;80;SSE;6;84%
Hearne;Clear;80;Calm;0;84%
Hebbronville;Clear;82;Calm;0;66%
Henderson;Clear;72;Calm;0;88%
Hereford;Mostly clear;77;S;15;46%
Hillsboro;Clear;83;SSE;5;66%
Hondo;Clear;81;SE;7;71%
Houston;Mostly clear;82;Calm;0;83%
Houston (Hobby Airport);Mostly clear;83;SE;3;82%
Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;82;Calm;0;83%
Houston / Southwest Airport;Partly cloudy;78;Calm;0;98%
Houston Clover;Mostly clear;82;Calm;0;87%
Houston Hooks;Clear;81;Calm;0;76%
Houston Hull;Mostly clear;82;S;5;90%
Houston Intercontinental;Clear;78;ESE;6;86%
Huntsville;Clear;82;S;6;73%
Ingleside;Mostly clear;84;SSE;9;83%
Jacksonville;Clear;78;SSE;2;79%
Jasper;Clear;76;Calm;0;97%
Junction;Clear;79;NE;3;73%
Kellyusa Airport;Clear;85;SE;10;60%
Kerrville;Clear;75;Calm;0;83%
Killeen;Clear;83;SE;9;64%
Killeen/Ft Hood;Clear;83;SE;9;64%
Kingsville Nas;Clear;83;SSE;8;79%
La Grange;Clear;82;Calm;0;84%
Lago Vista;Clear;83;SSE;5;64%
Lancaster;Clear;81;SSE;7;68%
Laredo;Clear;92;S;6;50%
Llano;Clear;82;Calm;0;57%
Longview;Clear;79;SSE;3;72%
Lubbock;Partly cloudy;78;ESE;9;54%
Lufkin;Clear;74;Calm;0;90%
Mcallen;Clear;85;SSE;12;71%
Mcgregor;Clear;83;SSE;7;67%
Mckinney;Clear;81;SSE;5;66%
Mesquite;Clear;78;Calm;0;68%
Midland;Clear;81;SSE;8;43%
Midland Airpark;Clear;81;SSE;8;43%
Midlothian;Clear;82;SE;5;69%
Mineola;Clear;76;SSE;3;77%
Mineral Wells;Clear;77;SE;6;66%
Mount Pleasant;Clear;72;Calm;0;87%
Nacogdoches;Clear;73;Calm;0;90%
New Braunfels;Clear;83;S;7;67%
Odessa;Clear;80;Calm;0;41%
Orange;Mostly clear;77;Calm;0;100%
Palacios;Clear;86;S;7;71%
Palestine;Clear;79;Calm;0;82%
Pampa;Clear;77;S;14;52%
Pampa / Mesa Vista;Clear;77;SW;10;50%
Paris;Clear;76;SE;5;76%
Pecos;Mostly cloudy;77;ESE;3;48%
Perryton;Clear;77;SSW;10;52%
Plainview;Partly cloudy;73;S;7;50%
Pleasanton;Clear;82;SE;3;63%
Port Aransas;Partly cloudy;85;SSE;9;82%
Port Isabel;Clear;83;S;9;82%
Port Lavaca;Clear;82;S;5;87%
Randolph AFB;Clear;82;SSE;6;66%
Robstown;Clear;83;S;10;78%
Rockport;Clear;83;SSE;9;82%
Rocksprings;Clear;76;SE;4;82%
San Angelo;Clear;82;S;3;54%
San Antonio;Clear;84;SSE;7;66%
San Antonio Stinson;Clear;86;SSE;6;49%
San Marcos;Clear;83;SW;5;73%
Seminole;Clear;74;SSW;5;54%
Sherman-Denison;Clear;82;SE;9;63%
Snyder;Clear;82;SSE;10;47%
Sonora;Clear;79;Calm;0;64%
Stephenville;Clear;79;SSE;6;62%
Sulphur Springs;Clear;78;Calm;0;59%
Sweetwater;Clear;82;Calm;0;49%
Temple;Clear;84;SE;9;66%
Terrell;Clear;82;SSE;7;62%
Tyler;Clear;80;SSE;5;70%
Uvalde;Clear;80;ENE;5;72%
Vernon;Mostly cloudy;86;S;14;48%
Victoria;Clear;82;S;6;81%
Waco;Clear;85;SE;9;60%
Weslaco;Mostly cloudy;83;S;8;76%
Wharton;Clear;78;Calm;0;85%
Wichita Falls;Clear;80;S;7;66%
Wink;Mostly cloudy;82;SE;8;37%
Zapata;Clear;86;SSE;11;52%
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