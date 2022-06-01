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NY WFO BINGHAMTON Warnings, Watches, and Advisories

WFO BINGHAMTON Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 1, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 301

NATIONAL WEATHER SERVICE BINGHAMTON NY

919 PM EDT WED JUN 1 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 301 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS CANCELS 3 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME DELAWARE SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS CANCELS 6 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

LACKAWANNA LUZERNE PIKE

SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY,

HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, SCRANTON,

TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE.

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