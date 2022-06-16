WFO ALBANY Warnings, Watches and Advisories for Thursday, June 16, 2022 _____ TORNADO WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 376 NATIONAL WEATHER SERVICE ALBANY NY 246 PM EDT THU JUN 16 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 376 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN EASTERN NEW YORK HAMILTON HERKIMER THIS INCLUDES THE CITIES OF DOLGEVILLE, FRANKFORT, HERKIMER, HOFFMEISTER, ILION, LITTLE FALLS, LONG LAKE, MOHAWK, SABATTIS, AND WELLS. IN NORTHERN NEW YORK FRANKLIN ST. LAWRENCE THIS INCLUDES THE CITIES OF BLOOMINGDALE, CANTON, CHASM FALLS, CONSTABLE, DUANE CENTER, GOUVERNEUR, LOON LAKE, MALONE, MASSENA, OGDENSBURG, PARISHVILLE, PAUL SMITHS, POTSDAM, AND SOUTH COLTON. _____ Copyright 2022 AccuWeather