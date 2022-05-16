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NY WFO ALBANY Warnings, Watches, and Advisories

WFO ALBANY Warnings, Watches and Advisories for Monday, May 16, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 227

NATIONAL WEATHER SERVICE ALBANY NY

1251 PM EDT MON MAY 16 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

227 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN CONNECTICUT THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN NORTHWESTERN CONNECTICUT

LITCHFIELD

IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN WESTERN MASSACHUSETTS

BERKSHIRE

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEW YORK

ALBANY COLUMBIA DUTCHESS

GREENE RENSSELAER SARATOGA

SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER

WARREN WASHINGTON

IN EASTERN NEW YORK

FULTON HAMILTON HERKIMER

MONTGOMERY

IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHERN VERMONT

BENNINGTON WINDHAM

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, AMSTERDAM, ARLINGTON, ATHENS,

BEACON, BELLOWS FALLS, BENNINGTON, BRATTLEBORO, BREAKABEEN,

CAIRO, CAMBRIDGE, CAROGA LAKE, CATSKILL, COBLESKILL, COXSACKIE,

DALTON, DOLGEVILLE, FLORIDA, FORT EDWARD, FRANKFORT, GILBOA,

GLENS FALLS, GLOVERSVILLE, GRANVILLE, GREENWICH, GUILFORD CENTER,

HANCOCK, HERKIMER, HOFFMEISTER, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING,

ILION, JEFFERSON, JEFFERSON HEIGHTS, JOHNSTOWN, KINGSTON,

LITTLE FALLS, LIVINGSTONVILLE, LONG LAKE, MIDDLEBURGH, MOHAWK,

NEW LEBANON, NEW PALTZ, NORTH ADAMS, NORTH BLENHEIM, PITTSFIELD,

POUGHKEEPSIE, POWNAL, ROTTERDAM, SABATTIS, SARATOGA LAKE,

SARATOGA SPRINGS, SCHENECTADY, STAMFORD, TORRINGTON, TROY, WELLS,

WEST BRATTLEBORO, WEST GLENS FALLS, WHITEHALL,

AND WOODFORD STATE PARK.

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

BROOME CAYUGA CHEMUNG

CHENANGO CORTLAND DELAWARE

JEFFERSON LEWIS MADISON

ONEIDA ONONDAGA OSWEGO

OTSEGO SCHUYLER SENECA

STEUBEN SULLIVAN TIOGA

TOMPKINS WAYNE YATES

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