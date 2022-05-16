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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Monday, May 16, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 226

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

1153 AM EDT MON MAY 16 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 226 REMAINS IN EFFECT UNTIL 400 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

BROOME CAYUGA CHEMUNG

CHENANGO CORTLAND DELAWARE

JEFFERSON LEWIS MADISON

ONEIDA ONONDAGA OSWEGO

OTSEGO SCHUYLER SENECA

STEUBEN SULLIVAN TIOGA

TOMPKINS WAYNE YATES

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