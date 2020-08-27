NY Marine Warning and Forecast
NY Marine Warnings and Forecast for Thursday, August 27, 2020
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TORNADO WATCH
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 457
NATIONAL WEATHER SERVICE BOSTON/NORTON MA
319 PM EDT THU AUG 27 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 457 IN
EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
BLOCK ISLAND SOUND
COASTAL WATERS FROM MONTAUK NY TO MARTHAS VINEYARD EXTENDING OUT
TO 20 NM SOUTH OF BLOCK ISLAND
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 457 IN
EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
BLOCK ISLAND SOUND
COASTAL WATERS FROM MONTAUK NY TO MARTHAS VINEYARD EXTENDING OUT
TO 20 NM SOUTH OF BLOCK ISLAND
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