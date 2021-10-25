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Weather

CT Forecast

CT Forecast for Wednesday, October 27, 2021

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Bridgeport;Rain, some heavy;61;52;NNW;19;79%;92%;1

Chester;Heavy rain, cooler;59;52;SE;18;77%;94%;1

Danbury;Heavy rain, cooler;58;50;NNW;18;87%;91%;1

Groton;Rain, some heavy;62;51;S;21;78%;94%;1

Hartford;Heavy rain;58;51;N;18;76%;91%;1

Meriden;Heavy rain;60;51;NNE;17;75%;92%;1

New Haven;Heavy rain;62;53;NNE;18;76%;92%;1

Oxford;Rain, some heavy;56;47;N;18;98%;92%;1

Willimantic;Heavy rain, windy;59;50;SSE;18;74%;95%;1

Windsor Locks;Rain, some heavy;58;50;N;18;75%;91%;1

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