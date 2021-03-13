CA Forecast for Sunday, March 14, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Alturas;Cooler;51;25;S;11;46%;75%;2 Arcata;Rain, chilly;49;35;SSW;10;86%;94%;1 Auburn;A bit of p.m. rain;55;35;SW;7;75%;88%;2 Avalon;Mostly cloudy;59;52;WNW;7;67%;61%;2 Bakersfield;Becoming cloudy;68;46;NNE;6;47%;74%;4 Beale AFB;Afternoon rain;58;39;SSW;11;66%;88%;2 Big Bear City;Increasing clouds;49;32;WSW;8;72%;36%;6 Bishop;Turning out cloudy;63;34;SW;8;23%;33%;5 Blue Canyon;A little p.m. rain;43;22;SSE;9;52%;86%;2 Blythe;Mostly sunny, nice;75;54;SSW;8;35%;0%;6 Burbank;Mostly cloudy;62;48;S;6;62%;63%;4 Camarillo;Mostly cloudy;61;49;NNE;7;69%;78%;4 Camp Pendleton;Mostly cloudy, cool;60;51;NE;6;62%;33%;2 Campo;Mostly sunny, cool;56;39;WSW;11;69%;30%;6 Carlsbad;Mostly cloudy;60;49;E;6;71%;33%;2 Chico;Cooler, p.m. rain;56;39;S;11;77%;89%;2 China Lake;Increasing clouds;70;45;SW;8;36%;24%;5 Chino;Turning cloudy, cool;58;44;SW;7;73%;44%;5 Concord;Afternoon rain;59;42;WSW;10;63%;87%;2 Corona;Becoming cloudy;63;47;SW;6;66%;33%;4 Crescent City;Rain;50;37;NNE;13;82%;94%;1 Daggett-Barstow;Breezy in the p.m.;70;49;WSW;16;28%;3%;6 Edwards AFB;Windy in the p.m.;68;43;SW;15;35%;57%;6 El Centro;Mostly sunny;75;51;W;6;35%;2%;6 Eureka;Rain, chilly;49;37;WSW;10;87%;94%;1 Fairfield;Afternoon rain;60;40;WSW;9;69%;87%;1 Fresno;Turning cloudy;64;44;SE;4;50%;75%;3 Fullerton;Mostly cloudy;62;51;SSW;5;65%;36%;2 Hanford;Turning cloudy;64;41;SSE;5;61%;77%;3 Hawthorne;Mostly cloudy, cool;59;51;W;7;69%;73%;2 Hayward;Afternoon rain;59;44;W;10;62%;88%;2 Imperial;Mostly sunny;75;51;W;6;35%;2%;6 Imperial Beach;Mostly cloudy, cool;60;52;NW;7;73%;31%;2 Lancaster;Breezy in the p.m.;64;44;SW;17;48%;58%;6 Lemoore Nas;Turning cloudy;66;42;SSW;7;50%;75%;3 Lincoln;Afternoon rain;57;37;SW;8;73%;88%;2 Livermore;A little p.m. rain;58;39;WSW;8;69%;87%;2 Lompoc;Mainly cloudy, cool;58;44;SE;8;70%;71%;3 Long Beach;Mostly cloudy, cool;60;51;WSW;6;64%;63%;2 Los Alamitos;Rather cloudy;64;50;SW;7;61%;63%;2 Los Angeles;Mostly cloudy, cool;62;50;S;6;65%;63%;2 Los Angeles Downtown;Mostly cloudy, cool;62;50;S;6;65%;63%;2 Madera;Turning cloudy;64;39;S;5;68%;74%;3 Mammoth;A little p.m. rain;48;25;SW;14;52%;86%;2 Marysville;Afternoon rain;58;38;SSW;10;74%;88%;2 Mather AFB;Occasional p.m. rain;59;38;SW;8;65%;88%;2 Merced;Mostly cloudy;62;40;SE;5;59%;76%;2 Merced (airport);Mostly cloudy;62;40;SE;5;59%;76%;2 Miramar Mcas;Mostly cloudy;61;49;S;6;72%;32%;2 Modesto;Mostly cloudy, cool;60;40;WSW;6;62%;75%;2 Moffett Nas;Occasional p.m. rain;59;44;WNW;8;63%;88%;2 Mojave;Breezy in the p.m.;63;41;WSW;12;42%;58%;6 Montague;Cooler, p.m. rain;53;30;NW;17;54%;88%;2 Monterey Rabr;Mainly cloudy;60;46;WNW;7;63%;75%;2 Mount Shasta;A little p.m. rain;44;28;NNW;4;67%;90%;1 Napa County;Afternoon rain;56;37;W;11;76%;88%;1 Needles;Mostly sunny;75;53;S;6;22%;4%;6 North Island;Mostly cloudy, cool;60;53;NW;6;68%;32%;2 Oakland;Afternoon rain;60;46;W;11;63%;88%;2 Oceanside;Mostly cloudy;60;49;E;6;71%;33%;2 Ontario;Turning cloudy, cool;58;44;SW;7;73%;44%;5 Oroville;Afternoon rain;58;40;S;10;72%;89%;2 Oxnard;Mostly cloudy;57;48;NW;9;73%;74%;4 Palm Springs;Mostly sunny;75;52;WNW;6;35%;9%;6 Palmdale;Breezy in the p.m.;63;44;WSW;16;42%;57%;6 Paso Robles;Rather cloudy;59;41;S;7;69%;73%;3 Point Mugu;Mostly cloudy;58;46;WNW;8;75%;68%;4 Porterville;Increasing clouds;66;42;SE;5;56%;81%;3 Ramona;Mostly sunny, cool;60;42;WSW;6;77%;33%;4 Redding;Cloudy, p.m. rain;52;39;W;8;77%;90%;1 Riverside;Increasing clouds;61;47;SSW;7;68%;33%;5 Riverside March;Becoming cloudy;61;46;SSW;6;72%;32%;6 Sacramento;Afternoon rain;58;39;SW;9;71%;87%;2 Sacramento International;Afternoon rain;58;39;SW;10;70%;87%;2 Salinas;Mostly cloudy, cool;60;45;WNW;9;66%;76%;2 San Bernardino;Turning cloudy, cool;60;45;S;7;71%;44%;5 San Carlos;Occasional p.m. rain;59;43;W;9;63%;88%;2 San Diego;Mostly cloudy;61;53;W;7;67%;32%;2 San Diego Brown;Increasing clouds;59;49;ESE;6;75%;31%;4 San Diego Montgomery;Rather cloudy;59;50;SW;6;69%;32%;2 San Francisco;Afternoon rain;59;46;W;12;63%;88%;1 San Jose;A little p.m. rain;59;44;WNW;9;59%;88%;2 San Luis Obispo;Mostly cloudy, cool;58;45;SSE;7;64%;71%;3 San Nicolas Island;Winds subsiding;56;47;W;18;78%;66%;3 Sandberg;Turning cloudy;55;35;S;13;44%;65%;4 Santa Ana;Mostly cloudy;63;50;SSW;7;62%;36%;2 Santa Barbara;Mostly cloudy;63;47;WNW;8;64%;75%;3 Santa Maria;Rather cloudy, cool;57;43;SE;8;72%;72%;3 Santa Monica;Mostly cloudy;60;50;W;6;64%;63%;2 Santa Rosa;Afternoon rain;56;39;WSW;8;75%;88%;1 Santa Ynez;Mostly cloudy;63;40;SSE;7;76%;78%;3 Santee;Mostly cloudy;63;48;WSW;6;56%;30%;3 South Lake Tahoe;A bit of p.m. rain;45;18;SW;9;50%;87%;2 Stockton;A little p.m. rain;61;42;W;7;63%;85%;2 Thermal;Cool with sunshine;76;52;W;6;30%;5%;6 Truckee-Tahoe;A touch of p.m. rain;46;18;SSW;8;53%;87%;2 Twentynine Palms;Mostly sunny;70;49;WSW;7;31%;5%;6 Ukiah;Cloudy, p.m. rain;51;36;WNW;7;77%;90%;1 Vacaville;Afternoon rain;58;40;SW;10;64%;89%;1 Van Nuys;Mostly cloudy;61;48;S;6;68%;63%;3 Vandenberg AFB;Mostly cloudy, cool;55;44;SSE;9;75%;72%;3 Victorville;Increasing clouds;63;38;SSW;11;57%;31%;6 Visalia;Turning cloudy;64;43;S;4;61%;76%;3 Watsonville;A little p.m. rain;58;41;W;7;77%;87%;2 _____ Copyright 2021 AccuWeather