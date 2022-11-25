CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, November 24, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;25;N;3;74% Arcata;Partly cloudy;46;E;2;91% Auburn;Clear;50;ENE;3;59% Avalon;Clear;64;ESE;6;20% Bakersfield;Clear;55;NE;4;25% Beale AFB;Clear;43;Calm;0;82% Big Bear City;Clear;32;E;8;34% Bishop;Clear;34;WNW;4;40% Blue Canyon;Clear;50;N;3;26% Blythe;Mostly clear;59;NE;9;25% Burbank;Clear;55;NE;4;32% Camarillo;Clear;66;ENE;6;12% Camp Pendleton;Clear;65;S;6;13% Campo;Clear;55;NE;12;19% Carlsbad;Clear;44;Calm;0;65% Chico;Clear;50;NNE;7;53% China Lake;Mostly clear;40;WSW;4;25% Chino;Clear;55;NE;4;26% Concord;Clear;45;Calm;0;76% Corona;Clear;62;ENE;5;15% Crescent City;Mostly cloudy;44;E;3;92% Daggett-Barstow;Partly cloudy;42;SSE;5;24% Edwards AFB;Partly cloudy;42;N;8;23% El Centro;Mostly clear;60;NNE;8;20% Eureka;Partly cloudy;44;E;7;89% Fairfield;Clear;45;NNE;2;69% Fresno;Partly cloudy;49;Calm;0;65% Fullerton;Mostly clear;58;ENE;6;21% Hanford;Clear;37;NNW;1;89% Hawthorne;Partly cloudy;60;Calm;0;28% Hayward;Clear;48;ENE;2;62% Imperial;Mostly clear;60;NNE;8;20% Imperial Beach;Clear;47;N;5;68% Lancaster;Partly cloudy;44;NE;7;21% Lemoore Nas;Partly cloudy;41;W;3;62% Lincoln;Clear;36;ENE;3;100% Livermore;Clear;41;ENE;2;80% Lompoc;Clear;42;ENE;6;64% Long Beach;Partly cloudy;60;Calm;0;28% Los Alamitos;Mostly clear;60;Calm;0;28% Los Angeles;Clear;56;NNE;3;50% Los Angeles Downtown;Clear;56;NNE;3;50% Madera;Clear;47;ENE;1;72% Mammoth;Clear;43;SSE;5;29% Marysville;Clear;46;NNE;2;86% Mather AFB;Clear;43;E;3;81% Merced;Clear;45;Calm;0;76% Merced (airport);Clear;45;Calm;0;76% Miramar Mcas;Clear;57;ENE;8;19% Modesto;Clear;41;Calm;0;92% Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;70% Mojave;Partly cloudy;39;NNW;8;22% Montague;Partly cloudy;29;WSW;3;74% Monterey Rabr;Clear;49;ESE;8;54% Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;56% Napa County;Clear;45;Calm;0;70% Needles;Clear;59;N;10;18% North Island;Clear;58;NW;5;47% Oakland;Mostly clear;54;NNE;2;76% Oceanside;Clear;44;Calm;0;65% Ontario;Clear;55;NE;4;26% Oroville;Clear;51;ENE;3;66% Oxnard;Clear;64;ENE;6;12% Palm Springs;Clear;67;NW;7;11% Palmdale;Mostly clear;47;E;13;22% Paso Robles;Clear;45;Calm;0;55% Point Mugu;Clear;67;NE;20;13% Porterville;Clear;54;ENE;3;52% Ramona;Clear;61;NE;6;17% Redding;Mostly clear;47;NNE;3;55% Riverside;Clear;62;NE;5;16% Riverside March;Clear;57;NNE;5;16% Sacramento;Clear;47;NE;1;77% Sacramento International;Clear;47;N;1;72% Salinas;Clear;47;ESE;3;73% San Bernardino;Clear;54;E;5;17% San Carlos;Clear;50;E;2;64% San Diego;Clear;61;ENE;4;27% San Diego Brown;Clear;57;ENE;7;22% San Diego Montgomery;Clear;59;N;7;17% San Francisco;Clear;54;NE;2;58% San Jose;Mostly clear;54;Calm;0;54% San Luis Obispo;Clear;47;Calm;0;55% San Nicolas Island;Clear;64;NNE;6;31% Sandberg;Clear;42;NE;14;22% Santa Ana;Clear;69;NE;6;13% Santa Barbara;Clear;53;NNE;3;44% Santa Maria;Clear;46;E;5;65% Santa Monica;Clear;59;NNW;3;28% Santa Rosa;Partly cloudy;43;N;3;76% Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;45% Santee;Clear;54;WNW;7;24% South Lake Tahoe;Clear;26;SSE;2;82% Stockton;Clear;48;ESE;2;69% Thermal;Clear;56;W;3;21% Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;79% Twentynine Palms;Clear;48;NW;5;22% Ukiah;Clear;45;Calm;0;68% Vacaville;Clear;43;SW;3;67% Van Nuys;Clear;58;N;4;18% Vandenberg AFB;Clear;47;SE;7;51% Victorville;Clear;41;S;3;26% Visalia;Clear;45;Calm;0;70% Watsonville;Clear;45;NE;2;59% _____ Copyright 2022 AccuWeather