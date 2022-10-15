Skip to main content
Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, October 14, 2022

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;47;SE;5;35%

Arcata;Fog;46;WSW;1;100%

Auburn;Clear;62;E;2;61%

Avalon;Cloudy;59;SSE;2;96%

Bakersfield;Clear;73;ESE;3;50%

Beale AFB;Clear;69;ESE;8;51%

Big Bear City;Clear;43;Calm;0;70%

Bishop;Clear;51;W;4;40%

Blue Canyon;Clear;66;E;3;17%

Blythe;Mostly clear;80;S;6;44%

Burbank;Cloudy;65;SSW;2;79%

Camarillo;Cloudy;64;Calm;0;89%

Camp Pendleton;Cloudy;65;Calm;2;84%

Campo;Cloudy;57;WSW;2;96%

Carlsbad;Cloudy;66;SSE;3;86%

Chico;Clear;73;SE;7;40%

China Lake;Clear;68;S;2;26%

Chino;Cloudy;64;WSW;3;85%

Concord;Clear;60;N;3;80%

Corona;Cloudy;65;WSW;2;89%

Crescent City;Fog;52;SE;5;96%

Daggett-Barstow;Clear;74;NE;6;22%

Edwards AFB;Mostly clear;67;S;5;44%

El Centro;Mostly clear;84;SE;14;47%

Eureka;Fog;48;WSW;2;99%

Fairfield;Clear;59;WSW;5;84%

Fresno;Clear;74;NNW;3;45%

Fullerton;Cloudy;65;Calm;0;90%

Hanford;Mostly clear;63;WNW;2;70%

Hawthorne;Cloudy;68;WSW;6;75%

Hayward;Mostly cloudy;57;W;2;87%

Imperial;Mostly clear;84;SE;14;47%

Imperial Beach;Cloudy;65;Calm;0;84%

Lancaster;Mostly clear;68;WSW;3;50%

Lemoore Nas;Clear;65;WSW;8;51%

Lincoln;Clear;61;E;6;72%

Livermore;Clear;58;W;3;87%

Lompoc;Showers;57;W;3;100%

Long Beach;Cloudy;69;Calm;0;72%

Los Alamitos;Cloudy;69;Calm;0;72%

Los Angeles;Cloudy;66;SSW;2;83%

Los Angeles Downtown;Cloudy;66;SSW;2;83%

Madera;Clear;71;N;2;56%

Mammoth;Clear;64;ESE;2;23%

Marysville;Clear;65;ESE;3;65%

Mather AFB;Clear;63;SSE;5;67%

Merced;Clear;68;NNW;3;60%

Merced (airport);Clear;68;NNW;3;60%

Miramar Mcas;Cloudy;63;Calm;0;86%

Modesto;Clear;68;Calm;0;65%

Moffett Nas;Cloudy;59;N;8;87%

Mojave;Partly cloudy;66;NNW;8;27%

Montague;Clear;59;Calm;0;21%

Monterey Rabr;Cloudy;56;WSW;6;93%

Mount Shasta;Clear;51;Calm;0;47%

Napa County;Mostly cloudy;56;WSW;3;89%

Needles;Clear;79;SW;7;18%

North Island;Cloudy;66;SSE;5;83%

Oakland;Mostly cloudy;59;WSW;3;92%

Oceanside;Cloudy;66;SSE;3;86%

Ontario;Cloudy;64;WSW;3;85%

Oroville;Clear;71;E;3;50%

Oxnard;Cloudy;63;S;3;100%

Palm Springs;Clear;79;NW;13;48%

Palmdale;Clear;68;S;7;50%

Paso Robles;Clear;59;SSW;8;71%

Point Mugu;Cloudy;64;S;5;96%

Porterville;Clear;72;E;3;51%

Ramona;Cloudy;59;WSW;2;98%

Redding;Clear;78;S;9;27%

Riverside;Cloudy;65;WSW;3;85%

Riverside March;Cloudy;63;W;3;89%

Sacramento;Clear;66;SSE;2;56%

Sacramento International;Clear;67;SE;3;60%

Salinas;Cloudy;57;NNW;7;89%

San Bernardino;Cloudy;65;WSW;5;72%

San Carlos;Mostly cloudy;53;W;2;89%

San Diego;Cloudy;65;SSW;2;83%

San Diego Brown;Cloudy;64;SW;3;80%

San Diego Montgomery;Cloudy;64;Calm;0;83%

San Francisco;Mostly cloudy;57;WSW;3;97%

San Jose;Cloudy;60;N;6;83%

San Luis Obispo;Cloudy;59;S;5;89%

San Nicolas Island;Cloudy;60;ESE;6;96%

Sandberg;Clear;64;W;9;48%

Santa Ana;Cloudy;66;SSW;2;88%

Santa Barbara;Showers;63;NW;1;95%

Santa Maria;Showers;57;Calm;0;100%

Santa Monica;Cloudy;66;Calm;0;77%

Santa Rosa;Cloudy;55;SSE;6;92%

Santa Ynez;Mostly cloudy;61;Calm;0;87%

Santee;Cloudy;63;Calm;0;93%

South Lake Tahoe;Clear;43;ESE;2;35%

Stockton;Clear;67;NW;2;63%

Thermal;Clear;80;NW;10;46%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;52%

Twentynine Palms;Mostly clear;73;SW;3;29%

Ukiah;Clear;67;Calm;0;58%

Vacaville;Clear;67;SW;7;60%

Van Nuys;Cloudy;65;SSW;2;85%

Vandenberg AFB;Showers;57;Calm;0;100%

Victorville;Mostly cloudy;68;SSE;7;48%

Visalia;Clear;67;W;3;60%

Watsonville;Cloudy;54;SW;2;99%

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By