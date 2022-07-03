CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, July 3, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;61;NNW;9;39% Arcata;Showers;55;NNW;2;96% Auburn;Clear;58;SSE;4;74% Avalon;Mostly cloudy;55;WSW;4;89% Bakersfield;Clear;75;NW;6;30% Beale AFB;Clear;64;SE;22;65% Big Bear City;Clear;54;WSW;5;43% Bishop;Clear;72;WNW;8;19% Blue Canyon;Clear;54;SE;5;43% Blythe;Clear;88;SSW;6;25% Burbank;Clear;66;ENE;2;69% Camarillo;Mostly clear;63;Calm;0;77% Camp Pendleton;Mostly cloudy;64;SSW;2;89% Campo;Clear;55;W;3;61% Carlsbad;Mostly cloudy;67;SSW;3;75% Chico;Clear;68;SSE;10;55% China Lake;Clear;81;NW;10;17% Chino;Clear;65;W;3;72% Concord;Mostly cloudy;58;S;12;77% Corona;Clear;65;SSW;2;71% Crescent City;Cloudy;54;Calm;0;92% Daggett-Barstow;Clear;83;WSW;23;12% Edwards AFB;Mostly clear;71;SW;15;34% El Centro;Clear;86;W;18;12% Eureka;Showers;54;Calm;0;97% Fairfield;Partly cloudy;56;SW;8;84% Fresno;Clear;74;NW;16;39% Fullerton;Clear;66;S;5;74% Hanford;Clear;70;NW;9;47% Hawthorne;Clear;66;WSW;5;67% Hayward;Cloudy;56;WSW;6;81% Imperial;Clear;86;W;18;12% Imperial Beach;Cloudy;66;N;7;81% Lancaster;Clear;74;W;7;25% Lemoore Nas;Clear;72;NNW;13;37% Lincoln;Clear;61;SSE;20;72% Livermore;Mostly cloudy;56;SW;8;81% Lompoc;Cloudy;56;NW;13;100% Long Beach;Clear;66;Calm;0;69% Los Alamitos;Clear;66;Calm;0;69% Los Angeles;Clear;63;SE;2;75% Los Angeles Downtown;Clear;63;SE;2;75% Madera;Clear;65;NW;7;55% Mammoth;Partly cloudy;57;ENE;3;58% Marysville;Clear;66;SE;8;62% Mather AFB;Mostly cloudy;57;SSE;9;82% Merced;Clear;65;NW;8;55% Merced (airport);Clear;65;NW;8;55% Miramar Mcas;Mostly cloudy;60;SW;3;86% Modesto;Clear;60;NNW;12;66% Moffett Nas;Mostly cloudy;59;W;4;53% Mojave;Clear;75;W;13;21% Montague;Partly cloudy;60;ESE;5;86% Monterey Rabr;Cloudy;59;W;8;74% Mount Shasta;Thunderstorms;60;N;5;64% Napa County;Cloudy;56;WSW;12;86% Needles;Clear;97;SSW;12;13% North Island;Mostly cloudy;64;W;6;80% Oakland;Cloudy;57;WSW;5;92% Oceanside;Mostly cloudy;67;SSW;3;75% Ontario;Clear;65;W;3;72% Oroville;Clear;67;SE;7;58% Oxnard;Mostly clear;61;W;7;89% Palm Springs;Clear;88;NW;21;16% Palmdale;Clear;74;SW;12;28% Paso Robles;Clear;57;WNW;17;71% Point Mugu;Mostly clear;60;WNW;5;77% Porterville;Clear;74;NNW;4;44% Ramona;Clear;59;W;2;89% Redding;Mostly cloudy;77;SSW;17;35% Riverside;Clear;67;WSW;2;69% Riverside March;Clear;66;SSW;2;65% Sacramento;Clear;62;S;6;61% Sacramento International;Clear;59;SSE;7;80% Salinas;Cloudy;60;WSW;13;72% San Bernardino;Clear;70;W;6;53% San Carlos;Cloudy;55;W;4;81% San Diego;Mostly cloudy;63;W;2;81% San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;6;83% San Diego Montgomery;Mostly cloudy;67;WSW;5;72% San Francisco;Cloudy;55;WSW;6;95% San Jose;Mostly cloudy;60;NW;12;69% San Luis Obispo;Cloudy;55;NNW;8;89% San Nicolas Island;Cloudy;55;WNW;25;92% Sandberg;Clear;65;NW;15;23% Santa Ana;Clear;64;SSW;2;85% Santa Barbara;Clear;61;NNE;2;70% Santa Maria;Cloudy;55;NW;10;89% Santa Monica;Clear;63;Calm;0;75% Santa Rosa;Cloudy;55;S;5;86% Santa Ynez;Cloudy;54;WNW;7;93% Santee;Mostly cloudy;64;WSW;2;77% South Lake Tahoe;Clear;54;SW;6;31% Stockton;Clear;58;WSW;7;75% Thermal;Clear;88;NNW;20;19% Truckee-Tahoe;Clear;52;SSW;8;32% Twentynine Palms;Clear;83;WNW;5;20% Ukiah;Cloudy;58;NNW;10;71% Vacaville;Mostly cloudy;58;SSE;9;80% Van Nuys;Clear;64;ENE;2;77% Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;13;93% Victorville;Clear;72;S;9;21% Visalia;Clear;72;WNW;14;49% Watsonville;Cloudy;53;NNW;3;93% _____ Copyright 2022 AccuWeather