CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, June 10, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly cloudy;64;Calm;0;49% Arcata;Mostly cloudy;58;NW;1;81% Auburn;Partly cloudy;71;ENE;2;63% Avalon;Cloudy;61;ESE;2;91% Bakersfield;Clear;81;E;3;41% Beale AFB;Clear;75;WSW;3;50% Big Bear City;Mostly clear;55;Calm;0;62% Bishop;Mostly clear;72;WSW;5;27% Blue Canyon;Mostly cloudy;67;NNE;3;46% Blythe;Mostly clear;87;SSW;4;31% Burbank;Partly cloudy;68;ESE;2;80% Camarillo;Cloudy;61;W;6;89% Camp Pendleton;Cloudy;63;Calm;0;96% Campo;Clear;63;NE;2;54% Carlsbad;Cloudy;63;Calm;0;90% Chico;Partly cloudy;86;NW;8;26% China Lake;Mostly clear;85;WNW;5;22% Chino;Mostly cloudy;68;W;2;82% Concord;Clear;79;WSW;6;35% Corona;Clear;65;WNW;2;81% Crescent City;Cloudy;59;S;5;74% Daggett-Barstow;Mostly clear;91;W;14;15% Edwards AFB;Mostly cloudy;76;SSW;7;36% El Centro;Clear;90;S;7;22% Eureka;Mostly cloudy;62;Calm;0;67% Fairfield;Clear;77;W;5;45% Fresno;Mostly clear;85;WNW;8;35% Fullerton;Mostly cloudy;65;Calm;0;84% Hanford;Clear;80;WNW;3;50% Hawthorne;Cloudy;67;ESE;3;81% Hayward;Clear;62;WSW;3;81% Imperial;Clear;90;S;7;22% Imperial Beach;Cloudy;63;N;7;90% Lancaster;Mostly cloudy;76;WSW;4;35% Lemoore Nas;Mostly clear;75;WNW;5;42% Lincoln;Clear;70;E;6;59% Livermore;Clear;69;WSW;4;49% Lompoc;Clear;58;Calm;0;71% Long Beach;Cloudy;64;Calm;0;86% Los Alamitos;Mostly cloudy;64;Calm;0;86% Los Angeles;Partly cloudy;65;SE;2;86% Los Angeles Downtown;Partly cloudy;65;SE;2;86% Madera;Clear;81;NW;4;41% Mammoth;Mostly cloudy;62;NNE;4;54% Marysville;Partly cloudy;77;ENE;2;57% Mather AFB;Mostly cloudy;70;SE;6;56% Merced;Clear;80;N;8;37% Merced (airport);Clear;80;N;8;37% Miramar Mcas;Clear;61;W;3;86% Modesto;Clear;81;NW;8;31% Moffett Nas;Clear;66;N;8;72% Mojave;Clear;82;WNW;9;34% Montague;Cloudy;73;E;5;42% Monterey Rabr;Clear;65;WSW;8;55% Mount Shasta;Partly cloudy;65;Calm;0;55% Napa County;Clear;67;SSW;6;65% Needles;Mostly clear;99;SW;10;13% North Island;Cloudy;63;Calm;0;86% Oakland;Clear;66;SW;3;78% Oceanside;Cloudy;63;Calm;0;90% Ontario;Mostly cloudy;68;W;2;82% Oroville;Partly cloudy;80;NE;2;42% Oxnard;Cloudy;60;SSE;5;96% Palm Springs;Mostly clear;95;WNW;6;23% Palmdale;Mostly clear;76;WSW;7;32% Paso Robles;Clear;76;WNW;15;31% Point Mugu;Cloudy;62;SSE;7;83% Porterville;Clear;81;E;2;46% Ramona;Clear;65;NW;2;76% Redding;Mostly clear;87;N;5;26% Riverside;Mostly clear;69;WSW;2;74% Riverside March;Mostly clear;68;W;3;75% Sacramento;Mostly clear;80;SE;1;43% Sacramento International;Clear;78;ENE;2;44% Salinas;Clear;67;N;12;54% San Bernardino;Clear;72;W;5;58% San Carlos;Clear;67;WNW;2;58% San Diego;Cloudy;64;WNW;1;86% San Diego Brown;Mostly clear;64;Calm;5;80% San Diego Montgomery;Mostly clear;64;Calm;0;80% San Francisco;Clear;63;WSW;3;75% San Jose;Clear;68;Calm;0;58% San Luis Obispo;Mostly clear;63;W;3;59% San Nicolas Island;Fog;58;SSW;9;100% Sandberg;Clear;69;SE;4;43% Santa Ana;Partly cloudy;63;W;2;89% Santa Barbara;Mostly cloudy;63;ESE;3;90% Santa Maria;Clear;60;W;3;69% Santa Monica;Cloudy;65;Calm;0;90% Santa Rosa;Clear;76;NW;10;39% Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;63% Santee;Clear;64;NNW;2;82% South Lake Tahoe;Mostly clear;54;NW;2;75% Stockton;Clear;76;W;5;42% Thermal;Clear;81;Calm;0;50% Truckee-Tahoe;Mostly clear;54;Calm;0;71% Twentynine Palms;Clear;86;WNW;5;21% Ukiah;Clear;69;S;7;50% Vacaville;Clear;85;W;6;29% Van Nuys;Mostly cloudy;64;ESE;2;85% Vandenberg AFB;Clear;54;Calm;0;78% Victorville;Mostly clear;78;SW;3;34% Visalia;Clear;76;SE;3;61% Watsonville;Clear;57;N;3;73% _____ Copyright 2022 AccuWeather