CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, June 1, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;64;S;3;31% Arcata;Mostly cloudy;53;NNW;2;97% Auburn;Mostly clear;67;ESE;2;41% Avalon;Partly cloudy;55;S;2;83% Bakersfield;Clear;80;NNE;4;22% Beale AFB;Cloudy;78;ESE;8;26% Big Bear City;Clear;46;Calm;0;53% Bishop;Clear;69;S;6;22% Blue Canyon;Clear;59;Calm;0;33% Blythe;Clear;82;SSW;2;14% Burbank;Clear;66;SE;2;78% Camarillo;Clear;61;WSW;5;77% Camp Pendleton;Mostly clear;58;E;3;93% Campo;Clear;60;ENE;2;57% Carlsbad;Mostly cloudy;57;Calm;0;86% Chico;Mostly cloudy;82;E;6;17% China Lake;Clear;77;WNW;5;17% Chino;Clear;64;WSW;3;76% Concord;Clear;73;S;7;26% Corona;Clear;64;W;3;74% Crescent City;Cloudy;51;W;5;96% Daggett-Barstow;Clear;80;Calm;0;6% Edwards AFB;Clear;75;WSW;10;21% El Centro;Clear;82;WSW;8;24% Eureka;Mostly cloudy;51;N;2;97% Fairfield;Mostly clear;68;WSW;6;44% Fresno;Mostly clear;83;NW;9;23% Fullerton;Clear;64;S;6;77% Hanford;Clear;76;NW;4;36% Hawthorne;Clear;66;Calm;0;74% Hayward;Clear;59;SW;3;74% Imperial;Clear;82;WSW;8;24% Imperial Beach;Mostly clear;58;SSW;5;90% Lancaster;Clear;72;WSW;5;24% Lemoore Nas;Clear;72;NW;9;32% Lincoln;Mostly clear;70;E;6;37% Livermore;Clear;65;WSW;4;44% Lompoc;Clear;52;W;6;89% Long Beach;Cloudy;63;SSE;7;83% Los Alamitos;Mostly cloudy;63;SSE;7;83% Los Angeles;Clear;64;SSW;2;77% Los Angeles Downtown;Clear;64;SSW;2;77% Madera;Clear;78;NW;3;32% Mammoth;Cloudy;60;WNW;4;37% Marysville;Partly cloudy;75;ESE;3;44% Mather AFB;Clear;70;SSW;5;34% Merced;Clear;74;NNW;6;36% Merced (airport);Clear;74;NNW;6;36% Miramar Mcas;Clear;56;Calm;0;86% Modesto;Clear;80;NNW;8;16% Moffett Nas;Clear;61;NNE;5;72% Mojave;Clear;75;WNW;22;21% Montague;Mostly cloudy;68;N;9;37% Monterey Rabr;Clear;58;W;5;66% Mount Shasta;Mostly cloudy;63;Calm;0;44% Napa County;Mostly cloudy;62;SW;12;55% Needles;Clear;85;WNW;7;6% North Island;Mostly clear;62;S;3;77% Oakland;Mostly clear;59;SW;3;80% Oceanside;Mostly cloudy;57;Calm;0;86% Ontario;Clear;64;WSW;3;76% Oroville;Mostly cloudy;79;ENE;4;29% Oxnard;Mostly clear;57;W;5;96% Palm Springs;Clear;93;W;6;12% Palmdale;Clear;74;WNW;6;18% Paso Robles;Clear;73;WNW;14;20% Point Mugu;Mostly clear;57;WSW;7;80% Porterville;Clear;80;ENE;3;27% Ramona;Clear;59;NW;2;81% Redding;Mostly cloudy;80;Calm;0;23% Riverside;Clear;67;W;2;67% Riverside March;Clear;67;W;3;65% Sacramento;Mostly clear;74;S;3;39% Sacramento International;Mostly clear;71;S;3;39% Salinas;Clear;59;N;14;66% San Bernardino;Clear;70;W;6;51% San Carlos;Clear;58;WNW;3;51% San Diego;Mostly clear;60;SW;2;86% San Diego Brown;Mostly clear;60;Calm;0;80% San Diego Montgomery;Clear;62;WSW;3;74% San Francisco;Mostly clear;54;WSW;4;80% San Jose;Clear;64;NNW;6;53% San Luis Obispo;Partly cloudy;55;Calm;0;79% San Nicolas Island;Mostly clear;56;W;5;77% Sandberg;Clear;68;NNW;4;27% Santa Ana;Mostly clear;63;SSW;3;81% Santa Barbara;Clear;58;ENE;2;93% Santa Maria;Clear;52;WNW;5;86% Santa Monica;Cloudy;63;Calm;0;86% Santa Rosa;Mostly cloudy;61;S;3;59% Santa Ynez;Clear;59;SW;3;71% Santee;Clear;61;NNW;2;77% South Lake Tahoe;Clear;50;SSW;4;56% Stockton;Clear;72;W;5;34% Thermal;Clear;85;Calm;0;17% Truckee-Tahoe;Clear;45;SE;3;61% Twentynine Palms;Clear;78;WSW;4;10% Ukiah;Mostly cloudy;69;Calm;0;21% Vacaville;Mostly clear;81;Calm;0;24% Van Nuys;Partly cloudy;62;E;2;80% Vandenberg AFB;Clear;51;Calm;0;94% Victorville;Clear;73;WSW;9;24% Visalia;Clear;78;WNW;9;31% Watsonville;Clear;52;NNW;3;89% _____ Copyright 2022 AccuWeather