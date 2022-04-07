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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, April 6, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;47;ESE;5;32%

Arcata;Clear;47;NW;3;94%

Auburn;Clear;63;Calm;0;44%

Avalon;Mostly clear;70;ESE;2;55%

Bakersfield;Clear;69;NE;6;41%

Beale AFB;Clear;60;ESE;8;46%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;38%

Bishop;Clear;59;WNW;6;16%

Blue Canyon;Clear;59;NE;8;20%

Blythe;Clear;76;N;8;11%

Burbank;Clear;77;ESE;9;38%

Camarillo;Clear;64;Calm;0;57%

Camp Pendleton;Clear;60;NNE;3;99%

Campo;Clear;67;ENE;7;21%

Carlsbad;Clear;58;Calm;0;93%

Chico;Clear;66;Calm;0;27%

China Lake;Mostly clear;63;SSW;5;12%

Chino;Clear;74;N;4;48%

Concord;Clear;66;SSE;3;41%

Corona;Clear;66;Calm;0;72%

Crescent City;Clear;48;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;73;E;9;6%

Edwards AFB;Mostly clear;63;NE;8;12%

El Centro;Clear;77;N;5;10%

Eureka;Clear;47;NNW;3;88%

Fairfield;Clear;57;ESE;3;61%

Fresno;Clear;71;NNW;3;43%

Fullerton;Mostly clear;69;Calm;0;65%

Hanford;Mostly clear;59;Calm;0;83%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;45%

Hayward;Clear;66;NE;6;39%

Imperial;Clear;77;N;5;10%

Imperial Beach;Fog;58;Calm;0;100%

Lancaster;Mostly clear;62;NE;6;16%

Lemoore Nas;Mostly clear;61;W;3;42%

Lincoln;Clear;59;SSE;5;58%

Livermore;Clear;61;E;6;44%

Lompoc;Mostly clear;66;E;6;60%

Long Beach;Clear;65;SE;3;84%

Los Alamitos;Mostly clear;65;SE;3;84%

Los Angeles;Clear;69;NNW;3;52%

Los Angeles Downtown;Clear;69;NNW;3;52%

Madera;Mostly clear;67;N;2;60%

Mammoth;Mostly clear;55;SE;4;18%

Marysville;Clear;60;WSW;7;53%

Mather AFB;Clear;59;Calm;0;54%

Merced;Clear;67;Calm;0;50%

Merced (airport);Clear;67;Calm;0;50%

Miramar Mcas;Clear;57;W;3;96%

Modesto;Clear;61;Calm;0;55%

Moffett Nas;Clear;64;Calm;0;55%

Mojave;Clear;66;NNE;8;11%

Montague;Clear;50;NE;3;37%

Monterey Rabr;Clear;63;ESE;5;41%

Mount Shasta;Showers;47;Calm;0;49%

Napa County;Clear;59;Calm;0;59%

Needles;Clear;74;NNW;17;6%

North Island;Mostly cloudy;60;NW;3;89%

Oakland;Clear;63;N;3;68%

Oceanside;Clear;58;Calm;0;93%

Ontario;Clear;74;N;4;48%

Oroville;Clear;68;Calm;0;30%

Oxnard;Clear;61;Calm;0;93%

Palm Springs;Clear;84;N;10;5%

Palmdale;Mostly clear;63;E;9;15%

Paso Robles;Mostly clear;67;SE;3;35%

Point Mugu;Clear;60;WNW;3;74%

Porterville;Mostly clear;63;E;3;67%

Ramona;Clear;75;NE;8;15%

Redding;Clear;69;N;3;27%

Riverside;Clear;74;SW;0;17%

Riverside March;Clear;79;NE;10;7%

Sacramento;Clear;62;S;5;57%

Sacramento International;Clear;66;SSW;8;39%

Salinas;Clear;60;Calm;0;61%

San Bernardino;Clear;71;Calm;0;20%

San Carlos;Clear;66;Calm;0;36%

San Diego;Mostly cloudy;60;NW;3;89%

San Diego Brown;Clear;57;Calm;0;93%

San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;80%

San Francisco;Mostly clear;65;NNW;3;51%

San Jose;Clear;69;Calm;0;37%

San Luis Obispo;Clear;72;E;3;34%

San Nicolas Island;Partly cloudy;61;Calm;0;80%

Sandberg;Showers;65;WNW;6;12%

Santa Ana;Clear;65;NNE;2;84%

Santa Barbara;Mostly clear;61;Calm;0;83%

Santa Maria;Mostly clear;67;S;3;52%

Santa Monica;Clear;65;SSW;3;77%

Santa Rosa;Mostly clear;60;N;5;51%

Santa Ynez;Mostly clear;64;NE;5;59%

Santee;Clear;64;NW;3;77%

South Lake Tahoe;Clear;39;S;3;61%

Stockton;Clear;62;S;7;53%

Thermal;Clear;70;Calm;0;14%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;64%

Twentynine Palms;Clear;72;SE;7;8%

Ukiah;Clear;65;Calm;0;36%

Vacaville;Clear;60;Calm;0;49%

Van Nuys;Clear;77;E;7;36%

Vandenberg AFB;Mostly clear;63;ESE;8;47%

Victorville;Clear;61;WSW;6;10%

Visalia;Mostly clear;63;Calm;0;67%

Watsonville;Clear;62;NNW;3;51%

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Copyright 2022 AccuWeather