CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, January 19, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;30;Calm;0;85% Arcata;Cloudy;47;E;2;99% Auburn;Mostly clear;41;Calm;0;93% Avalon;Clear;53;NNE;3;72% Bakersfield;Clear;53;ESE;3;76% Beale AFB;Clear;44;E;3;87% Big Bear City;Clear;28;Calm;0;74% Bishop;Clear;40;WNW;12;50% Blue Canyon;Clear;46;N;5;27% Blythe;Clear;55;SSW;3;47% Burbank;Clear;54;Calm;0;77% Camarillo;Clear;48;WNW;6;92% Camp Pendleton;Clear;53;NNE;2;83% Campo;Clear;39;ENE;5;86% Carlsbad;Clear;48;Calm;0;96% Chico;Clear;48;Calm;0;61% China Lake;Partly cloudy;43;S;7;55% Chino;Clear;52;N;3;83% Concord;Mostly cloudy;47;Calm;0;86% Corona;Clear;54;ESE;3;80% Crescent City;Fog;45;W;3;100% Daggett-Barstow;Partly cloudy;47;WNW;6;49% Edwards AFB;Partly cloudy;40;SSW;5;75% El Centro;Clear;56;N;3;46% Eureka;Cloudy;44;SSE;3;100% Fairfield;Mostly clear;45;Calm;0;95% Fresno;Clear;49;Calm;0;83% Fullerton;Clear;54;W;3;82% Hanford;Clear;44;Calm;0;95% Hawthorne;Clear;56;WNW;3;83% Hayward;Mostly cloudy;50;Calm;0;82% Imperial;Clear;56;N;3;46% Imperial Beach;Clear;51;Calm;0;92% Lancaster;Partly cloudy;38;NNE;4;79% Lemoore Nas;Mostly clear;44;W;7;82% Lincoln;Clear;36;E;5;100% Livermore;Clear;46;Calm;0;85% Lompoc;Fog;50;ESE;6;93% Long Beach;Partly cloudy;55;WNW;3;83% Los Alamitos;Partly cloudy;55;WNW;3;83% Los Angeles;Clear;54;N;2;86% Los Angeles Downtown;Clear;54;N;2;86% Madera;Clear;47;ESE;2;100% Mammoth;Clear;41;ESE;3;68% Marysville;Clear;44;Calm;0;88% Mather AFB;Clear;41;ENE;3;100% Merced;Clear;45;Calm;0;89% Merced (airport);Clear;45;Calm;0;89% Miramar Mcas;Mostly clear;46;NE;3;95% Modesto;Clear;44;Calm;0;93% Moffett Nas;Mostly clear;48;Calm;0;87% Mojave;Partly cloudy;43;NNW;10;60% Montague;Partly cloudy;34;Calm;0;81% Monterey Rabr;Mostly clear;51;Calm;0;82% Mount Shasta;Clear;34;Calm;0;81% Napa County;Cloudy;39;Calm;0;100% Needles;Clear;56;WNW;9;31% North Island;Mostly clear;55;Calm;0;89% Oakland;Fog;47;NNW;1;93% Oceanside;Clear;48;Calm;0;96% Ontario;Clear;52;N;3;83% Oroville;Clear;47;Calm;0;86% Oxnard;Clear;49;Calm;0;92% Palm Springs;Clear;64;N;5;36% Palmdale;Partly cloudy;43;SSE;7;70% Paso Robles;Clear;48;E;3;82% Point Mugu;Clear;50;NNW;5;86% Porterville;Clear;46;Calm;2;92% Ramona;Clear;48;NE;2;90% Redding;Clear;60;N;7;43% Riverside;Clear;51;NNE;1;90% Riverside March;Clear;47;Calm;0;87% Sacramento;Clear;44;Calm;0;92% Sacramento International;Clear;49;Calm;0;77% Salinas;Clear;50;W;5;79% San Bernardino;Clear;49;E;3;76% San Carlos;Mostly cloudy;48;Calm;0;87% San Diego;Clear;55;Calm;0;89% San Diego Brown;Clear;53;Calm;0;89% San Diego Montgomery;Mostly clear;55;NNW;3;86% San Francisco;Fog;49;NW;2;90% San Jose;Mostly clear;50;SSE;3;86% San Luis Obispo;Clear;52;S;3;66% San Nicolas Island;Mostly clear;48;NW;5;92% Sandberg;Clear;47;N;5;49% Santa Ana;Clear;51;NNW;2;93% Santa Barbara;Clear;46;Calm;0;92% Santa Maria;Clear;50;Calm;0;76% Santa Monica;Clear;53;Calm;0;89% Santa Rosa;Mostly cloudy;43;Calm;0;100% Santa Ynez;Fog;46;Calm;0;100% Santee;Clear;50;WNW;3;93% South Lake Tahoe;Clear;24;Calm;0;80% Stockton;Clear;46;ESE;3;82% Thermal;Clear;57;NNE;7;43% Truckee-Tahoe;Clear;19;Calm;0;92% Twentynine Palms;Mostly clear;53;NW;5;35% Ukiah;Clear;46;Calm;0;82% Vacaville;Mostly clear;42;Calm;0;95% Van Nuys;Clear;52;N;3;86% Vandenberg AFB;Fog;48;WNW;5;97% Victorville;Clear;41;SSE;5;48% Visalia;Clear;45;E;3;100% Watsonville;Clear;49;NNW;5;83% _____ Copyright 2022 AccuWeather