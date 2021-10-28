CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, October 28, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;45;Calm;0;92% Arcata;Clear;54;NE;2;95% Auburn;Clear;55;Calm;0;87% Avalon;Clear;72;ENE;3;22% Bakersfield;Clear;59;Calm;0;71% Beale AFB;Clear;59;NNE;8;84% Big Bear City;Clear;36;Calm;0;86% Bishop;Clear;58;NNW;9;50% Blue Canyon;Clear;54;ENE;8;56% Blythe;Clear;63;ENE;1;36% Burbank;Clear;67;Calm;0;44% Camarillo;Clear;64;NE;3;60% Camp Pendleton;Clear;62;ENE;2;59% Campo;Clear;61;ENE;5;38% Carlsbad;Clear;54;Calm;0;92% Chico;Clear;57;Calm;0;87% China Lake;Clear;56;W;5;41% Chino;Clear;63;NNE;3;54% Concord;Clear;61;Calm;0;86% Corona;Clear;59;Calm;0;66% Crescent City;Fog;57;Calm;0;93% Daggett-Barstow;Clear;58;WNW;9;59% Edwards AFB;Partly cloudy;51;NW;3;75% El Centro;Clear;66;SW;5;34% Eureka;Mostly cloudy;53;E;3;96% Fairfield;Clear;59;Calm;0;87% Fresno;Partly cloudy;59;Calm;0;74% Fullerton;Clear;63;Calm;0;59% Hanford;Clear;53;Calm;0;96% Hawthorne;Clear;64;Calm;0;62% Hayward;Clear;63;NE;5;80% Imperial;Clear;66;SW;5;34% Imperial Beach;Clear;60;Calm;0;66% Lancaster;Clear;49;NE;4;75% Lemoore Nas;Clear;55;WSW;3;83% Lincoln;Clear;55;NNW;8;93% Livermore;Clear;61;ENE;7;86% Lompoc;Clear;63;W;3;67% Long Beach;Mostly clear;65;Calm;0;51% Los Alamitos;Mostly clear;65;Calm;0;51% Los Angeles;Clear;62;Calm;0;56% Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;56% Madera;Clear;58;E;2;100% Mammoth;Mostly cloudy;48;S;4;93% Marysville;Clear;62;NNW;14;72% Mather AFB;Clear;61;N;7;82% Merced;Clear;58;S;5;90% Merced (airport);Clear;58;S;5;90% Miramar Mcas;Clear;55;Calm;0;74% Modesto;Clear;60;W;6;92% Moffett Nas;Clear;63;W;5;87% Mojave;Clear;55;ESE;4;67% Montague;Cloudy;53;SW;3;82% Monterey Rabr;Clear;63;E;9;80% Mount Shasta;Mostly cloudy;43;Calm;0;88% Napa County;Clear;56;Calm;0;96% Needles;Clear;65;NNW;6;33% North Island;Clear;63;Calm;0;64% Oakland;Fog;60;NNW;2;93% Oceanside;Clear;54;Calm;0;92% Ontario;Clear;63;NNE;3;54% Oroville;Clear;60;NNW;6;77% Oxnard;Clear;61;NW;5;77% Palm Springs;Clear;73;NNE;3;28% Palmdale;Clear;50;ENE;4;66% Paso Robles;Clear;59;E;8;74% Point Mugu;Clear;61;NNW;7;66% Porterville;Clear;54;E;5;89% Ramona;Clear;56;ENE;6;64% Redding;Clear;58;N;3;80% Riverside;Clear;66;Calm;0;44% Riverside March;Clear;66;Calm;0;42% Sacramento;Clear;60;NNW;6;83% Sacramento International;Clear;61;NNW;8;77% Salinas;Clear;60;Calm;0;89% San Bernardino;Clear;64;ENE;3;45% San Carlos;Mostly clear;61;Calm;0;93% San Diego;Clear;63;Calm;0;64% San Diego Brown;Clear;62;Calm;0;59% San Diego Montgomery;Clear;64;W;3;57% San Francisco;Fog;60;NW;2;87% San Jose;Clear;62;Calm;0;86% San Luis Obispo;Clear;68;NNE;9;54% San Nicolas Island;Clear;64;NW;9;40% Sandberg;Clear;58;NNE;10;40% Santa Ana;Clear;59;NE;2;74% Santa Barbara;Clear;59;E;5;77% Santa Maria;Clear;62;WNW;7;67% Santa Monica;Clear;61;Calm;0;72% Santa Rosa;Clear;56;W;5;100% Santa Ynez;Clear;59;ENE;2;74% Santee;Clear;59;Calm;0;58% South Lake Tahoe;Clear;33;Calm;0;91% Stockton;Clear;57;W;6;96% Thermal;Clear;62;NW;3;49% Truckee-Tahoe;Fog;32;Calm;0;100% Twentynine Palms;Clear;67;NNW;6;32% Ukiah;Mostly clear;56;Calm;0;89% Vacaville;Clear;56;Calm;0;96% Van Nuys;Clear;73;NW;6;29% Vandenberg AFB;Clear;63;N;10;65% Victorville;Clear;54;Calm;0;71% Visalia;Clear;55;W;3;93% Watsonville;Clear;56;NNW;3;100% _____ Copyright 2021 AccuWeather