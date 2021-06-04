CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, June 4, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;69;NNW;5;35% Arcata;Showers;55;NNW;3;96% Auburn;Clear;79;ESE;10;36% Avalon;Fog;53;ESE;10;96% Bakersfield;Clear;86;NNW;9;29% Beale AFB;Clear;78;ESE;8;45% Big Bear City;Clear;55;Calm;0;26% Bishop;Mostly clear;76;N;8;27% Blue Canyon;Clear;68;NE;3;40% Blythe;Clear;89;SSW;10;12% Burbank;Cloudy;63;SSE;6;77% Camarillo;Cloudy;62;NE;5;77% Camp Pendleton;Cloudy;61;SW;2;87% Campo;Clear;62;ENE;3;65% Carlsbad;Cloudy;62;WSW;3;80% Chico;Clear;84;Calm;0;26% China Lake;Clear;89;SSW;7;13% Chino;Mostly clear;60;SW;3;85% Concord;Clear;69;S;13;48% Corona;Mostly clear;60;NW;6;86% Crescent City;Cloudy;54;S;15;92% Daggett-Barstow;Clear;91;SW;13;11% Edwards AFB;Clear;78;SW;14;31% El Centro;Clear;84;ESE;5;27% Eureka;Showers;53;N;6;96% Fairfield;Clear;66;SW;23;56% Fresno;Mostly clear;85;NW;10;35% Fullerton;Cloudy;63;E;5;83% Hanford;Clear;84;NNW;9;42% Hawthorne;Cloudy;62;E;10;74% Hayward;Clear;59;Calm;0;77% Imperial;Clear;84;ESE;5;27% Imperial Beach;Cloudy;62;SSW;1;91% Lancaster;Clear;77;SW;15;35% Lemoore Nas;Clear;78;NW;6;41% Lincoln;Clear;73;SSE;7;49% Livermore;Clear;65;WNW;7;55% Lompoc;Mostly cloudy;52;Calm;3;98% Long Beach;Cloudy;61;SE;8;80% Los Alamitos;Cloudy;61;SE;8;80% Los Angeles;Cloudy;64;N;6;72% Los Angeles Downtown;Cloudy;64;N;6;72% Madera;Clear;79;WNW;5;42% Mammoth;Clear;66;NNW;5;47% Marysville;Clear;78;SE;7;47% Mather AFB;Clear;66;SE;6;55% Merced;Mostly clear;76;WSW;5;46% Merced (airport);Mostly clear;76;WSW;5;46% Miramar Mcas;Cloudy;62;SW;5;80% Modesto;Clear;80;N;5;32% Moffett Nas;Clear;61;Calm;0;77% Mojave;Clear;86;WNW;20;18% Montague;Clear;74;NNW;9;40% Monterey Rabr;Mostly clear;58;W;6;77% Mount Shasta;Clear;71;N;5;41% Napa County;Clear;59;Calm;0;80% Needles;Clear;96;S;16;9% North Island;Cloudy;64;Calm;0;72% Oakland;Clear;58;SSW;3;90% Oceanside;Cloudy;62;WSW;3;80% Ontario;Mostly clear;60;SW;3;85% Oroville;Clear;86;E;6;33% Oxnard;Cloudy;58;NNE;5;93% Palm Springs;Clear;87;NW;14;31% Palmdale;Clear;76;SSW;18;37% Paso Robles;Clear;66;WNW;6;56% Point Mugu;Cloudy;59;NNE;6;86% Porterville;Clear;80;WNW;3;48% Ramona;Clear;55;W;7;92% Redding;Clear;87;SSW;3;20% Riverside;Mostly clear;60;W;7;80% Riverside March;Clear;62;NW;7;76% Sacramento;Clear;72;S;6;49% Sacramento International;Clear;75;S;9;44% Salinas;Cloudy;55;NW;8;86% San Bernardino;Clear;64;W;5;67% San Carlos;Mostly clear;63;SSW;6;72% San Diego;Cloudy;64;Calm;0;72% San Diego Brown;Cloudy;61;Calm;6;75% San Diego Montgomery;Cloudy;62;SSW;3;77% San Francisco;Mostly clear;56;SW;3;86% San Jose;Clear;63;NW;5;64% San Luis Obispo;Cloudy;54;SSE;3;92% San Nicolas Island;Showers;55;Calm;0;96% Sandberg;Clear;64;SW;5;51% Santa Ana;Cloudy;62;S;2;82% Santa Barbara;Cloudy;57;E;8;89% Santa Maria;Cloudy;55;Calm;0;89% Santa Monica;Cloudy;62;ESE;6;77% Santa Rosa;Clear;63;SSE;5;62% Santa Ynez;Clear;52;SW;5;93% Santee;Mostly cloudy;63;NNW;5;77% South Lake Tahoe;Clear;62;Calm;2;52% Stockton;Clear;70;WSW;5;46% Thermal;Clear;79;WNW;5;50% Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;50% Twentynine Palms;Clear;85;W;8;19% Ukiah;Clear;71;Calm;0;38% Vacaville;Clear;76;SW;6;39% Van Nuys;Cloudy;62;ESE;5;85% Vandenberg AFB;Showers;53;ENE;3;96% Victorville;Clear;73;S;4;37% Visalia;Clear;82;NW;7;45% Watsonville;Cloudy;53;Calm;0;92% _____ Copyright 2021 AccuWeather