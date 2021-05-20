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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, May 19, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;38;NW;20;69%

Arcata;Mostly cloudy;50;NNW;6;81%

Auburn;Mostly clear;55;S;9;47%

Avalon;Mostly clear;52;SW;3;92%

Bakersfield;Mostly clear;73;NNW;12;23%

Beale AFB;Mostly clear;64;SE;17;39%

Big Bear City;Clear;48;WSW;6;49%

Bishop;Clear;63;N;7;23%

Blue Canyon;Clear;41;SSE;7;62%

Blythe;Clear;82;S;9;20%

Burbank;Clear;61;ESE;9;53%

Camarillo;Mostly cloudy;60;ESE;7;64%

Camp Pendleton;Cloudy;62;S;3;81%

Campo;Clear;51;SSW;3;86%

Carlsbad;Cloudy;64;S;3;72%

Chico;Mostly cloudy;59;NNW;20;26%

China Lake;Mostly clear;73;WSW;37;17%

Chino;Clear;60;WSW;4;82%

Concord;Clear;57;SW;17;47%

Corona;Partly cloudy;62;W;7;80%

Crescent City;Partly cloudy;49;NNW;16;79%

Daggett-Barstow;Clear;74;WSW;44;20%

Edwards AFB;Clear;67;W;22;35%

El Centro;Clear;79;W;15;21%

Eureka;Mostly cloudy;48;NNW;8;78%

Fairfield;Clear;55;SSW;18;50%

Fresno;Partly cloudy;65;WNW;21;32%

Fullerton;Clear;62;S;5;80%

Hanford;Partly cloudy;67;NNW;20;29%

Hawthorne;Clear;61;W;9;64%

Hayward;Clear;53;WNW;13;68%

Imperial;Clear;79;W;15;21%

Imperial Beach;Mostly cloudy;63;SSE;3;79%

Lancaster;Clear;62;WSW;16;64%

Lemoore Nas;Mostly clear;65;NW;15;32%

Lincoln;Clear;59;SSE;12;44%

Livermore;Clear;51;SW;13;73%

Lompoc;Cloudy;52;WNW;12;74%

Long Beach;Partly cloudy;63;NW;7;67%

Los Alamitos;Mostly cloudy;63;NW;7;67%

Los Angeles;Clear;62;Calm;0;57%

Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;57%

Madera;Mostly clear;58;WNW;12;42%

Mammoth;Snow;33;NNW;10;82%

Marysville;Partly cloudy;64;S;14;33%

Mather AFB;Clear;57;SSE;9;47%

Merced;Mostly clear;62;WNW;5;28%

Merced (airport);Mostly clear;62;WNW;5;28%

Miramar Mcas;Cloudy;62;Calm;0;74%

Modesto;Clear;57;NW;9;34%

Moffett Nas;Mostly clear;53;WNW;5;68%

Mojave;Partly cloudy;63;W;11;28%

Montague;Cloudy;45;N;15;55%

Monterey Rabr;Mostly clear;53;W;16;68%

Mount Shasta;Cloudy;38;N;7;75%

Napa County;Clear;52;WSW;12;61%

Needles;Clear;90;W;13;7%

North Island;Cloudy;65;SSW;3;67%

Oakland;Mostly clear;53;W;6;67%

Oceanside;Cloudy;64;S;3;72%

Ontario;Clear;60;WSW;4;82%

Oroville;Mostly cloudy;66;NW;13;21%

Oxnard;Clear;59;W;13;71%

Palm Springs;Clear;77;NW;28;38%

Palmdale;Clear;63;SW;8;59%

Paso Robles;Clear;52;WNW;21;56%

Point Mugu;Clear;58;W;12;69%

Porterville;Partly cloudy;68;NW;15;38%

Ramona;Cloudy;58;S;3;80%

Redding;Partly cloudy;58;WNW;14;31%

Riverside;Mostly cloudy;61;W;6;77%

Riverside March;Mostly clear;59;Calm;0;81%

Sacramento;Clear;57;SW;10;52%

Sacramento International;Mostly clear;60;S;7;43%

Salinas;Clear;52;W;12;71%

San Bernardino;Mostly cloudy;64;WSW;6;66%

San Carlos;Partly cloudy;52;WNW;25;66%

San Diego;Cloudy;65;SSW;3;67%

San Diego Brown;Cloudy;63;SSE;3;64%

San Diego Montgomery;Cloudy;62;S;5;72%

San Francisco;Mostly clear;51;W;7;73%

San Jose;Mostly clear;53;NW;8;52%

San Luis Obispo;Clear;52;NNW;10;76%

San Nicolas Island;Clear;53;NW;35;71%

Sandberg;Clear;61;WNW;20;31%

Santa Ana;Mostly cloudy;62;SW;3;77%

Santa Barbara;Clear;61;N;3;51%

Santa Maria;Mostly clear;51;WNW;13;76%

Santa Monica;Clear;59;Calm;0;74%

Santa Rosa;Clear;53;NW;13;46%

Santa Ynez;Clear;48;WNW;6;76%

Santee;Cloudy;63;Calm;0;67%

South Lake Tahoe;Mostly clear;42;N;7;62%

Stockton;Clear;52;WSW;24;68%

Thermal;Clear;80;NNW;21;33%

Truckee-Tahoe;Clear;37;W;3;64%

Twentynine Palms;Clear;72;W;6;31%

Ukiah;Clear;51;N;7;54%

Vacaville;Clear;59;Calm;0;35%

Van Nuys;Clear;58;ESE;8;72%

Vandenberg AFB;Clear;51;NNW;20;77%

Victorville;Clear;62;SW;6;54%

Visalia;Partly cloudy;68;NW;16;32%

Watsonville;Clear;52;NNE;3;54%

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Copyright 2021 AccuWeather