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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, April 14, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;43;N;12;26%

Arcata;Clear;45;E;2;86%

Auburn;Clear;54;E;10;62%

Avalon;Cloudy;48;W;10;86%

Bakersfield;Clear;59;N;6;33%

Beale AFB;Clear;59;E;14;49%

Big Bear City;Mostly clear;34;WSW;6;62%

Bishop;Partly cloudy;45;NNE;6;44%

Blue Canyon;Clear;37;NE;5;78%

Blythe;Mostly cloudy;68;SW;11;30%

Burbank;Clear;54;S;3;63%

Camarillo;Partly cloudy;57;W;6;66%

Camp Pendleton;Cloudy;55;W;2;66%

Campo;Mostly cloudy;43;SW;3;93%

Carlsbad;Cloudy;56;SW;3;59%

Chico;Clear;63;SE;7;36%

China Lake;Mostly clear;59;WNW;9;19%

Chino;Mostly cloudy;52;WSW;3;72%

Concord;Clear;57;SSE;6;47%

Corona;Partly cloudy;53;W;7;71%

Crescent City;Clear;49;SSE;12;70%

Daggett-Barstow;Mostly clear;59;W;32;37%

Edwards AFB;Partly cloudy;50;SW;15;60%

El Centro;Partly cloudy;64;WNW;18;28%

Eureka;Clear;44;NNW;2;83%

Fairfield;Clear;55;SW;17;64%

Fresno;Mostly clear;63;Calm;0;38%

Fullerton;Mostly cloudy;56;S;5;71%

Hanford;Clear;52;Calm;0;74%

Hawthorne;Partly cloudy;55;WSW;5;71%

Hayward;Clear;54;Calm;0;66%

Imperial;Partly cloudy;64;WNW;18;28%

Imperial Beach;Cloudy;58;WSW;6;61%

Lancaster;Clear;49;SW;14;63%

Lemoore Nas;Clear;55;W;5;41%

Lincoln;Clear;59;SE;6;47%

Livermore;Clear;54;SW;5;54%

Lompoc;Mostly clear;48;Calm;0;86%

Long Beach;Mostly cloudy;56;WNW;6;64%

Los Alamitos;Partly cloudy;56;WNW;6;64%

Los Angeles;Mostly clear;56;Calm;0;66%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;56;Calm;0;66%

Madera;Clear;56;NW;2;59%

Mammoth;Mostly clear;39;N;4;32%

Marysville;Clear;61;SE;14;45%

Mather AFB;Showers;55;SSW;6;58%

Merced;Clear;55;W;5;55%

Merced (airport);Clear;55;W;5;55%

Miramar Mcas;Cloudy;55;SW;3;61%

Modesto;Clear;58;NW;9;47%

Moffett Nas;Clear;54;NNW;2;75%

Mojave;Mostly cloudy;52;SW;9;29%

Montague;Clear;44;N;12;38%

Monterey Rabr;Cloudy;52;SE;6;80%

Mount Shasta;Cloudy;41;ENE;6;41%

Napa County;Clear;50;W;8;74%

Needles;Partly cloudy;75;SW;10;16%

North Island;Cloudy;59;WNW;3;55%

Oakland;Mostly clear;52;SW;2;85%

Oceanside;Cloudy;56;SW;3;59%

Ontario;Mostly cloudy;52;WSW;3;72%

Oroville;Clear;61;E;6;42%

Oxnard;Cloudy;53;W;12;76%

Palm Springs;Clear;65;NW;24;36%

Palmdale;Clear;49;SSW;14;65%

Paso Robles;Mostly cloudy;49;SSW;7;77%

Point Mugu;Partly cloudy;52;WNW;6;76%

Porterville;Clear;51;ESE;5;65%

Ramona;Cloudy;49;W;5;77%

Redding;Clear;58;E;8;38%

Riverside;Mostly cloudy;52;Calm;0;71%

Riverside March;Cloudy;52;SSE;5;66%

Sacramento;Clear;56;SSW;7;57%

Sacramento International;Clear;58;S;9;47%

Salinas;Cloudy;51;NE;5;76%

San Bernardino;Cloudy;55;W;6;61%

San Carlos;Mostly clear;55;Calm;0;54%

San Diego;Cloudy;59;WNW;3;55%

San Diego Brown;Cloudy;52;WSW;3;66%

San Diego Montgomery;Cloudy;55;W;5;58%

San Francisco;Mostly cloudy;49;WSW;2;80%

San Jose;Clear;57;Calm;0;57%

San Luis Obispo;Mostly clear;49;WSW;3;86%

San Nicolas Island;Cloudy;51;WNW;15;73%

Sandberg;Clear;42;S;3;76%

Santa Ana;Partly cloudy;53;SW;2;72%

Santa Barbara;Partly cloudy;52;NNE;7;74%

Santa Maria;Cloudy;47;Calm;0;83%

Santa Monica;Partly cloudy;55;Calm;0;68%

Santa Rosa;Partly cloudy;47;SSE;6;89%

Santa Ynez;Mostly cloudy;46;Calm;0;81%

Santee;Cloudy;54;NNW;2;66%

South Lake Tahoe;Partly cloudy;30;Calm;0;92%

Stockton;Partly cloudy;54;W;6;58%

Thermal;Clear;65;NNW;17;38%

Truckee-Tahoe;Partly cloudy;30;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Cloudy;61;WNW;6;34%

Ukiah;Clear;53;Calm;0;42%

Vacaville;Clear;59;SSW;7;38%

Van Nuys;Clear;51;SSE;5;76%

Vandenberg AFB;Clear;46;Calm;0;95%

Victorville;Partly cloudy;48;SW;5;62%

Visalia;Clear;57;W;6;52%

Watsonville;Mostly cloudy;49;Calm;0;83%

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Copyright 2021 AccuWeather