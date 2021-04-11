CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, April 11, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;32;NW;7;58% Arcata;Mostly clear;42;W;3;89% Auburn;Clear;57;E;7;47% Avalon;Mostly cloudy;58;SE;9;61% Bakersfield;Clear;63;ESE;5;33% Beale AFB;Clear;59;E;10;59% Big Bear City;Mostly clear;34;Calm;0;47% Bishop;Clear;51;NE;6;18% Blue Canyon;Clear;50;NE;3;34% Blythe;Cloudy;75;S;7;17% Burbank;Cloudy;60;ESE;6;64% Camarillo;Cloudy;57;SE;5;74% Camp Pendleton;Cloudy;58;SE;3;88% Campo;Clear;46;E;2;87% Carlsbad;Cloudy;58;ESE;6;83% Chico;Clear;59;Calm;0;35% China Lake;Mostly cloudy;68;SSW;9;23% Chino;Partly cloudy;60;WNW;2;65% Concord;Clear;53;SSW;14;66% Corona;Mostly clear;59;Calm;0;77% Crescent City;Clear;46;N;13;76% Daggett-Barstow;Mostly clear;68;WNW;18;18% Edwards AFB;Mostly clear;59;SW;15;33% El Centro;Clear;72;W;7;25% Eureka;Mostly clear;39;ESE;3;89% Fairfield;Clear;53;SW;20;60% Fresno;Clear;67;Calm;0;46% Fullerton;Mostly cloudy;59;SSE;3;89% Hanford;Clear;54;Calm;0;89% Hawthorne;Cloudy;59;Calm;0;74% Hayward;Clear;50;WSW;8;76% Imperial;Clear;72;W;7;25% Imperial Beach;Cloudy;56;SSW;2;83% Lancaster;Clear;61;W;21;24% Lemoore Nas;Clear;57;WSW;6;47% Lincoln;Clear;54;Calm;0;66% Livermore;Clear;48;NW;5;82% Lompoc;Mostly cloudy;47;W;5;89% Long Beach;Mostly cloudy;59;SSE;5;80% Los Alamitos;Mostly cloudy;59;SSE;5;80% Los Angeles;Cloudy;60;Calm;0;69% Los Angeles Downtown;Cloudy;60;Calm;0;69% Madera;Clear;60;W;3;64% Mammoth;Clear;34;NNW;4;63% Marysville;Clear;57;E;5;63% Mather AFB;Clear;53;SSE;3;60% Merced;Clear;60;SW;3;55% Merced (airport);Clear;60;SW;3;55% Miramar Mcas;Cloudy;57;S;6;80% Modesto;Clear;60;NNE;6;43% Moffett Nas;Mostly clear;50;N;2;80% Mojave;Cloudy;61;WNW;29;31% Montague;Clear;42;N;17;59% Monterey Rabr;Cloudy;51;WSW;7;79% Mount Shasta;Clear;42;N;6;54% Napa County;Clear;50;Calm;0;74% Needles;Clear;78;N;5;7% North Island;Cloudy;61;SSW;6;69% Oakland;Clear;49;SSW;3;84% Oceanside;Cloudy;58;ESE;6;83% Ontario;Partly cloudy;60;WNW;2;65% Oroville;Clear;60;E;6;47% Oxnard;Cloudy;54;ENE;3;82% Palm Springs;Partly cloudy;79;NW;12;25% Palmdale;Clear;61;WSW;7;18% Paso Robles;Clear;56;NW;10;59% Point Mugu;Cloudy;54;Calm;0;80% Porterville;Clear;56;ESE;5;59% Ramona;Mostly cloudy;54;SSE;3;93% Redding;Clear;60;NNW;3;43% Riverside;Mostly clear;62;W;3;55% Riverside March;Clear;59;S;3;71% Sacramento;Clear;56;SW;6;54% Sacramento International;Mostly clear;56;S;9;57% Salinas;Mostly cloudy;52;WNW;10;74% San Bernardino;Clear;63;Calm;0;52% San Carlos;Mostly clear;50;WNW;5;71% San Diego;Cloudy;61;SSW;6;69% San Diego Brown;Cloudy;59;Calm;0;71% San Diego Montgomery;Cloudy;58;ESE;6;77% San Francisco;Clear;47;SW;3;81% San Jose;Mostly clear;52;N;6;66% San Luis Obispo;Partly cloudy;49;W;5;86% San Nicolas Island;Cloudy;51;NW;21;85% Sandberg;Showers;54;NW;29;24% Santa Ana;Mostly cloudy;59;SSE;2;87% Santa Barbara;Mostly cloudy;58;N;3;69% Santa Maria;Mostly clear;47;Calm;0;86% Santa Monica;Cloudy;57;Calm;0;83% Santa Rosa;Mostly clear;48;SSE;3;79% Santa Ynez;Partly cloudy;45;Calm;0;93% Santee;Cloudy;57;NW;2;82% South Lake Tahoe;Clear;36;Calm;0;67% Stockton;Clear;54;W;9;61% Thermal;Partly cloudy;80;NNW;16;26% Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;80% Twentynine Palms;Mostly cloudy;68;WNW;4;16% Ukiah;Clear;51;Calm;0;60% Vacaville;Clear;56;SSW;7;52% Van Nuys;Cloudy;57;Calm;0;72% Vandenberg AFB;Mostly cloudy;47;NE;3;93% Victorville;Mostly clear;58;NW;3;24% Visalia;Clear;59;Calm;0;59% Watsonville;Mostly clear;50;NNE;3;79% _____ Copyright 2021 AccuWeather