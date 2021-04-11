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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, April 11, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;32;NW;7;58%

Arcata;Mostly clear;42;W;3;89%

Auburn;Clear;57;E;7;47%

Avalon;Mostly cloudy;58;SE;9;61%

Bakersfield;Clear;63;ESE;5;33%

Beale AFB;Clear;59;E;10;59%

Big Bear City;Mostly clear;34;Calm;0;47%

Bishop;Clear;51;NE;6;18%

Blue Canyon;Clear;50;NE;3;34%

Blythe;Cloudy;75;S;7;17%

Burbank;Cloudy;60;ESE;6;64%

Camarillo;Cloudy;57;SE;5;74%

Camp Pendleton;Cloudy;58;SE;3;88%

Campo;Clear;46;E;2;87%

Carlsbad;Cloudy;58;ESE;6;83%

Chico;Clear;59;Calm;0;35%

China Lake;Mostly cloudy;68;SSW;9;23%

Chino;Partly cloudy;60;WNW;2;65%

Concord;Clear;53;SSW;14;66%

Corona;Mostly clear;59;Calm;0;77%

Crescent City;Clear;46;N;13;76%

Daggett-Barstow;Mostly clear;68;WNW;18;18%

Edwards AFB;Mostly clear;59;SW;15;33%

El Centro;Clear;72;W;7;25%

Eureka;Mostly clear;39;ESE;3;89%

Fairfield;Clear;53;SW;20;60%

Fresno;Clear;67;Calm;0;46%

Fullerton;Mostly cloudy;59;SSE;3;89%

Hanford;Clear;54;Calm;0;89%

Hawthorne;Cloudy;59;Calm;0;74%

Hayward;Clear;50;WSW;8;76%

Imperial;Clear;72;W;7;25%

Imperial Beach;Cloudy;56;SSW;2;83%

Lancaster;Clear;61;W;21;24%

Lemoore Nas;Clear;57;WSW;6;47%

Lincoln;Clear;54;Calm;0;66%

Livermore;Clear;48;NW;5;82%

Lompoc;Mostly cloudy;47;W;5;89%

Long Beach;Mostly cloudy;59;SSE;5;80%

Los Alamitos;Mostly cloudy;59;SSE;5;80%

Los Angeles;Cloudy;60;Calm;0;69%

Los Angeles Downtown;Cloudy;60;Calm;0;69%

Madera;Clear;60;W;3;64%

Mammoth;Clear;34;NNW;4;63%

Marysville;Clear;57;E;5;63%

Mather AFB;Clear;53;SSE;3;60%

Merced;Clear;60;SW;3;55%

Merced (airport);Clear;60;SW;3;55%

Miramar Mcas;Cloudy;57;S;6;80%

Modesto;Clear;60;NNE;6;43%

Moffett Nas;Mostly clear;50;N;2;80%

Mojave;Cloudy;61;WNW;29;31%

Montague;Clear;42;N;17;59%

Monterey Rabr;Cloudy;51;WSW;7;79%

Mount Shasta;Clear;42;N;6;54%

Napa County;Clear;50;Calm;0;74%

Needles;Clear;78;N;5;7%

North Island;Cloudy;61;SSW;6;69%

Oakland;Clear;49;SSW;3;84%

Oceanside;Cloudy;58;ESE;6;83%

Ontario;Partly cloudy;60;WNW;2;65%

Oroville;Clear;60;E;6;47%

Oxnard;Cloudy;54;ENE;3;82%

Palm Springs;Partly cloudy;79;NW;12;25%

Palmdale;Clear;61;WSW;7;18%

Paso Robles;Clear;56;NW;10;59%

Point Mugu;Cloudy;54;Calm;0;80%

Porterville;Clear;56;ESE;5;59%

Ramona;Mostly cloudy;54;SSE;3;93%

Redding;Clear;60;NNW;3;43%

Riverside;Mostly clear;62;W;3;55%

Riverside March;Clear;59;S;3;71%

Sacramento;Clear;56;SW;6;54%

Sacramento International;Mostly clear;56;S;9;57%

Salinas;Mostly cloudy;52;WNW;10;74%

San Bernardino;Clear;63;Calm;0;52%

San Carlos;Mostly clear;50;WNW;5;71%

San Diego;Cloudy;61;SSW;6;69%

San Diego Brown;Cloudy;59;Calm;0;71%

San Diego Montgomery;Cloudy;58;ESE;6;77%

San Francisco;Clear;47;SW;3;81%

San Jose;Mostly clear;52;N;6;66%

San Luis Obispo;Partly cloudy;49;W;5;86%

San Nicolas Island;Cloudy;51;NW;21;85%

Sandberg;Showers;54;NW;29;24%

Santa Ana;Mostly cloudy;59;SSE;2;87%

Santa Barbara;Mostly cloudy;58;N;3;69%

Santa Maria;Mostly clear;47;Calm;0;86%

Santa Monica;Cloudy;57;Calm;0;83%

Santa Rosa;Mostly clear;48;SSE;3;79%

Santa Ynez;Partly cloudy;45;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;57;NW;2;82%

South Lake Tahoe;Clear;36;Calm;0;67%

Stockton;Clear;54;W;9;61%

Thermal;Partly cloudy;80;NNW;16;26%

Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Mostly cloudy;68;WNW;4;16%

Ukiah;Clear;51;Calm;0;60%

Vacaville;Clear;56;SSW;7;52%

Van Nuys;Cloudy;57;Calm;0;72%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;47;NE;3;93%

Victorville;Mostly clear;58;NW;3;24%

Visalia;Clear;59;Calm;0;59%

Watsonville;Mostly clear;50;NNE;3;79%

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Copyright 2021 AccuWeather