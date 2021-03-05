CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, March 4, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly cloudy;35;SSE;5;47% Arcata;Mostly clear;51;SSE;9;67% Auburn;Clear;48;E;3;61% Avalon;Clear;50;NNW;9;79% Bakersfield;Clear;58;E;6;32% Beale AFB;Clear;48;E;3;74% Big Bear City;Clear;23;Calm;0;58% Bishop;Clear;50;N;6;26% Blue Canyon;Clear;40;SE;3;52% Blythe;Clear;55;SSW;2;40% Burbank;Clear;54;Calm;0;63% Camarillo;Clear;51;NE;6;68% Camp Pendleton;Mostly clear;53;N;3;80% Campo;Clear;53;NNE;5;38% Carlsbad;Mostly clear;49;NNE;3;89% Chico;Clear;55;SE;9;54% China Lake;Partly cloudy;49;WSW;7;27% Chino;Clear;52;NNE;3;71% Concord;Clear;49;Calm;0;70% Corona;Clear;49;Calm;0;86% Crescent City;Partly cloudy;53;S;20;58% Daggett-Barstow;Mostly clear;49;Calm;0;24% Edwards AFB;Mostly cloudy;42;WNW;3;41% El Centro;Clear;52;SW;5;58% Eureka;Partly cloudy;53;S;16;50% Fairfield;Clear;49;WSW;3;78% Fresno;Mostly clear;55;Calm;0;48% Fullerton;Partly cloudy;55;Calm;0;68% Hanford;Clear;47;Calm;0;89% Hawthorne;Partly cloudy;55;Calm;3;77% Hayward;Clear;50;NE;7;68% Imperial;Clear;52;SW;5;58% Imperial Beach;Mostly clear;57;N;3;77% Lancaster;Mostly clear;43;Calm;0;51% Lemoore Nas;Clear;49;SW;8;49% Lincoln;Clear;43;E;3;81% Livermore;Clear;47;ENE;3;73% Lompoc;Clear;43;ENE;3;88% Long Beach;Partly cloudy;54;N;3;80% Los Alamitos;Partly cloudy;54;N;3;80% Los Angeles;Mostly clear;55;Calm;0;77% Los Angeles Downtown;Mostly clear;55;Calm;0;77% Madera;Clear;50;ENE;1;72% Mammoth;Partly cloudy;37;SSE;9;56% Marysville;Clear;48;E;6;73% Mather AFB;Mostly clear;48;SSE;5;76% Merced;Clear;50;SSW;5;58% Merced (airport);Clear;50;SSW;5;58% Miramar Mcas;Mostly clear;54;NNW;6;86% Modesto;Clear;51;NNW;5;68% Moffett Nas;Clear;50;Calm;0;76% Mojave;Mostly cloudy;46;NNW;9;31% Montague;Mostly clear;50;S;25;42% Monterey Rabr;Clear;49;ESE;6;83% Mount Shasta;Mostly cloudy;43;Calm;0;53% Napa County;Clear;39;SE;5;88% Needles;Clear;58;WSW;6;29% North Island;Mostly clear;57;N;5;77% Oakland;Clear;47;SSW;2;83% Oceanside;Mostly clear;49;NNE;3;89% Ontario;Clear;52;NNE;3;71% Oroville;Clear;54;E;7;58% Oxnard;Clear;51;Calm;0;76% Palm Springs;Clear;60;NNW;5;34% Palmdale;Mostly clear;49;Calm;0;56% Paso Robles;Clear;44;E;3;78% Point Mugu;Clear;50;NNE;5;79% Porterville;Clear;47;E;6;70% Ramona;Mostly clear;40;Calm;0;100% Redding;Clear;48;NNE;3;60% Riverside;Clear;54;Calm;0;71% Riverside March;Clear;49;N;3;78% Sacramento;Mostly clear;51;SW;6;58% Sacramento International;Clear;51;S;6;59% Salinas;Clear;50;W;3;76% San Bernardino;Clear;52;Calm;0;62% San Carlos;Clear;50;Calm;0;81% San Diego;Mostly clear;57;N;5;77% San Diego Brown;Mostly clear;52;NNE;3;76% San Diego Montgomery;Mostly clear;54;N;6;82% San Francisco;Mostly clear;48;SSW;2;73% San Jose;Clear;53;SE;5;58% San Luis Obispo;Clear;46;Calm;0;85% San Nicolas Island;Clear;50;NW;12;89% Sandberg;Clear;50;Calm;0;49% Santa Ana;Clear;53;N;2;76% Santa Barbara;Clear;46;Calm;0;79% Santa Maria;Partly cloudy;46;E;3;88% Santa Monica;Mostly clear;52;ENE;3;86% Santa Rosa;Mostly clear;43;Calm;0;92% Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;93% Santee;Mostly clear;50;Calm;0;87% South Lake Tahoe;Clear;30;Calm;0;71% Stockton;Clear;51;N;3;71% Thermal;Clear;52;NNW;3;50% Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;74% Twentynine Palms;Mostly clear;51;SW;3;32% Ukiah;Clear;48;S;9;60% Vacaville;Clear;53;SSW;7;44% Van Nuys;Clear;53;WNW;5;68% Vandenberg AFB;Clear;44;NE;3;96% Victorville;Mostly clear;43;WNW;3;51% Visalia;Clear;50;Calm;0;68% Watsonville;Clear;45;N;5;82% _____ Copyright 2021 AccuWeather