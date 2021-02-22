CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Sunday, February 21, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;28;E;3;92% Arcata;Cloudy;44;ENE;2;96% Auburn;Clear;45;Calm;0;75% Avalon;Clear;57;NW;8;20% Bakersfield;Clear;53;NE;7;50% Beale AFB;Clear;45;Calm;0;81% Big Bear City;Clear;25;E;5;54% Bishop;Clear;41;NNW;6;35% Blue Canyon;Clear;41;ENE;9;44% Blythe;Clear;50;N;5;25% Burbank;Clear;56;NNW;5;24% Camarillo;Clear;52;SSW;5;54% Camp Pendleton;Clear;58;NE;4;26% Campo;Clear;51;ENE;8;23% Carlsbad;Clear;44;Calm;0;62% Chico;Clear;52;NW;13;57% China Lake;Partly cloudy;40;SW;8;29% Chino;Clear;54;NNE;4;31% Concord;Clear;51;ESE;3;63% Corona;Mostly clear;61;SE;10;19% Crescent City;Cloudy;46;N;5;100% Daggett-Barstow;Mostly clear;42;W;6;27% Edwards AFB;Mostly cloudy;43;N;8;26% El Centro;Mostly clear;49;WSW;7;31% Eureka;Cloudy;43;Calm;0;97% Fairfield;Clear;45;Calm;0;70% Fresno;Clear;51;Calm;0;65% Fullerton;Partly cloudy;56;Calm;0;41% Hanford;Clear;50;NW;6;65% Hawthorne;Partly cloudy;55;Calm;0;68% Hayward;Clear;51;Calm;0;60% Imperial;Mostly clear;49;WSW;7;31% Imperial Beach;Mostly clear;47;NE;3;67% Lancaster;Partly cloudy;39;Calm;0;35% Lemoore Nas;Clear;45;WNW;8;55% Lincoln;Clear;41;E;6;80% Livermore;Clear;46;SSW;3;62% Lompoc;Clear;46;E;7;82% Long Beach;Mostly cloudy;56;WNW;6;64% Los Alamitos;Mostly cloudy;56;WNW;6;64% Los Angeles;Mostly clear;55;Calm;0;61% Los Angeles Downtown;Mostly clear;55;Calm;0;61% Madera;Clear;45;WSW;2;100% Mammoth;Cloudy;33;ESE;4;81% Marysville;Clear;55;NNW;3;50% Mather AFB;Clear;44;ESE;2;81% Merced;Clear;46;WSW;3;67% Merced (airport);Clear;46;WSW;3;67% Miramar Mcas;Mostly clear;49;ENE;10;42% Modesto;Clear;46;Calm;0;70% Moffett Nas;Clear;50;Calm;0;61% Mojave;Mostly clear;39;N;5;32% Montague;Cloudy;38;Calm;0;82% Monterey Rabr;Clear;52;ESE;9;58% Mount Shasta;Cloudy;38;Calm;0;75% Napa County;Clear;49;Calm;0;73% Needles;Clear;55;NNW;9;15% North Island;Mostly clear;58;Calm;0;37% Oakland;Mostly clear;46;NNW;2;85% Oceanside;Clear;44;Calm;0;62% Ontario;Clear;54;NNE;4;31% Oroville;Clear;54;NNW;10;54% Oxnard;Clear;51;WNW;3;68% Palm Springs;Clear;61;NW;3;18% Palmdale;Mostly clear;37;ESE;8;42% Paso Robles;Clear;46;Calm;0;55% Point Mugu;Clear;50;N;6;68% Porterville;Clear;42;ESE;6;82% Ramona;Clear;58;ENE;13;18% Redding;Clear;53;NNW;6;52% Riverside;Clear;55;E;6;26% Riverside March;Clear;50;N;7;28% Sacramento;Clear;47;SSW;5;65% Sacramento International;Clear;48;W;5;70% Salinas;Clear;48;Calm;0;79% San Bernardino;Clear;51;Calm;0;32% San Carlos;Mostly clear;50;Calm;0;57% San Diego;Mostly clear;58;Calm;0;37% San Diego Brown;Mostly clear;52;SE;5;42% San Diego Montgomery;Partly cloudy;53;ENE;3;37% San Francisco;Mostly clear;52;WNW;2;62% San Jose;Mostly clear;52;Calm;0;61% San Luis Obispo;Clear;50;Calm;0;56% San Nicolas Island;Clear;52;NW;13;54% Sandberg;Clear;47;ENE;26;22% Santa Ana;Mostly clear;53;ENE;3;46% Santa Barbara;Clear;47;Calm;0;63% Santa Maria;Clear;47;SSE;3;68% Santa Monica;Mostly clear;57;Calm;0;34% Santa Rosa;Mostly clear;55;N;14;66% Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;80% Santee;Clear;48;Calm;0;49% South Lake Tahoe;Clear;27;S;5;74% Stockton;Clear;48;SW;3;62% Thermal;Clear;47;N;5;37% Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;86% Twentynine Palms;Partly cloudy;49;NW;5;26% Ukiah;Partly cloudy;48;Calm;0;79% Vacaville;Clear;63;N;15;33% Van Nuys;Clear;60;N;13;16% Vandenberg AFB;Clear;46;SE;8;86% Victorville;Mostly clear;38;NNW;4;44% Visalia;Clear;49;WNW;5;68% Watsonville;Clear;47;N;5;70% _____ Copyright 2021 AccuWeather