CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, January 26, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;30;S;16;58% Arcata;Cloudy;44;SSE;10;88% Auburn;Rain;36;SE;23;93% Avalon;Cloudy;44;S;6;67% Bakersfield;Showers;47;Calm;0;40% Beale AFB;Rain;42;SE;18;86% Big Bear City;Clear;21;SW;6;68% Bishop;Cloudy;36;SSE;25;32% Blue Canyon;Snow;26;SSE;15;88% Blythe;Clear;44;ENE;4;75% Burbank;Cloudy;46;SE;7;55% Camarillo;Cloudy;50;ENE;5;56% Camp Pendleton;Clear;46;E;4;68% Campo;Clear;30;E;3;90% Carlsbad;Mostly clear;38;Calm;0;82% Chico;Showers;37;SE;22;93% China Lake;Cloudy;43;SSW;13;41% Chino;Cloudy;42;ENE;3;65% Concord;Rain;49;SSE;21;65% Corona;Partly cloudy;45;S;3;65% Crescent City;Cloudy;43;SSE;15;82% Daggett-Barstow;Mostly cloudy;37;W;6;59% Edwards AFB;Cloudy;37;S;5;56% El Centro;Clear;49;Calm;0;47% Eureka;Cloudy;43;SSE;9;79% Fairfield;Rain;44;SE;12;90% Fresno;Rain;47;SE;12;60% Fullerton;Cloudy;47;E;5;63% Hanford;Showers;46;ESE;7;70% Hawthorne;Cloudy;49;E;6;54% Hayward;Rain;45;SSE;29;76% Imperial;Clear;49;Calm;0;47% Imperial Beach;Partly cloudy;50;ESE;5;49% Lancaster;Cloudy;41;WSW;7;52% Lemoore Nas;Cloudy;47;SSE;14;60% Lincoln;Rain;41;SE;37;86% Livermore;Showers;50;S;20;58% Lompoc;Cloudy;50;SE;8;71% Long Beach;Cloudy;47;ESE;3;65% Los Alamitos;Mostly cloudy;47;ESE;3;65% Los Angeles;Cloudy;50;E;3;49% Los Angeles Downtown;Cloudy;50;E;3;49% Madera;Rain;44;ESE;14;100% Mammoth;Cloudy;22;S;12;92% Marysville;Rain;42;SSE;30;78% Mather AFB;Rain;41;ESE;36;86% Merced;Showers;45;SSE;24;68% Merced (airport);Showers;45;SSE;24;68% Miramar Mcas;Partly cloudy;43;E;6;76% Modesto;Cloudy;46;SE;23;60% Moffett Nas;Showers;43;SSE;17;93% Mojave;Cloudy;39;S;5;48% Montague;Cloudy;32;S;23;81% Monterey Rabr;Rain;50;SE;16;68% Mount Shasta;Fog;27;ESE;11;92% Napa County;Rain;47;SE;13;76% Needles;Mostly cloudy;41;WNW;5;75% North Island;Mostly clear;50;E;5;58% Oakland;Rain;45;SSE;13;86% Oceanside;Mostly clear;38;Calm;0;82% Ontario;Cloudy;42;ENE;3;65% Oroville;Showers;36;N;11;88% Oxnard;Cloudy;47;ENE;5;70% Palm Springs;Partly cloudy;46;Calm;0;57% Palmdale;Cloudy;41;S;14;46% Paso Robles;Showers;45;SSE;10;76% Point Mugu;Cloudy;47;NNE;3;70% Porterville;Cloudy;44;E;8;67% Ramona;Clear;32;Calm;0;92% Redding;Snow;33;SSW;6;91% Riverside;Partly cloudy;44;ENE;3;65% Riverside March;Clear;37;E;3;75% Sacramento;Showers;44;SE;31;73% Sacramento International;Rain;42;SSE;40;82% Salinas;Cloudy;48;SSE;31;70% San Bernardino;Showers;43;Calm;0;59% San Carlos;Rain;45;Calm;12;87% San Diego;Mostly clear;50;E;5;58% San Diego Brown;Partly cloudy;41;E;5;73% San Diego Montgomery;Partly cloudy;43;E;5;70% San Francisco;Rain;46;SSE;13;85% San Jose;Rain;44;SE;29;78% San Luis Obispo;Rain;47;SE;9;83% San Nicolas Island;Cloudy;48;S;6;70% Sandberg;Cloudy;32;SSW;20;69% Santa Ana;Mostly cloudy;42;E;3;77% Santa Barbara;Cloudy;49;ENE;3;70% Santa Maria;Showers;49;SSE;10;60% Santa Monica;Cloudy;47;E;3;58% Santa Rosa;Showers;44;SE;16;92% Santa Ynez;Cloudy;46;E;6;70% Santee;Mostly clear;39;Calm;0;86% South Lake Tahoe;Snow;28;S;22;77% Stockton;Showers;49;SSE;39;54% Thermal;Mostly clear;38;W;7;82% Truckee-Tahoe;Snow;30;S;17;92% Twentynine Palms;Mostly clear;39;SSE;4;67% Ukiah;Cloudy;33;Calm;0;95% Vacaville;Rain;43;SSE;13;83% Van Nuys;Cloudy;43;SE;7;66% Vandenberg AFB;Cloudy;48;SSE;12;88% Victorville;Cloudy;37;SSE;6;59% Visalia;Cloudy;45;SE;5;73% Watsonville;Rain;47;SE;14;73% _____ Copyright 2021 AccuWeather