CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, November 24, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;35;W;9;64%
Arcata;Rain;50;NW;4;97%
Auburn;Clear;50;SE;6;71%
Avalon;Mostly clear;55;SE;3;77%
Bakersfield;Clear;52;E;5;61%
Beale AFB;Clear;46;SE;6;79%
Big Bear City;Clear;25;Calm;0;63%
Bishop;Clear;31;NNE;6;45%
Blue Canyon;Clear;39;SSE;7;82%
Blythe;Clear;49;SE;4;31%
Burbank;Clear;53;Calm;0;68%
Camarillo;Clear;50;Calm;0;79%
Camp Pendleton;Clear;56;NNE;2;81%
Campo;Clear;46;ENE;4;42%
Carlsbad;Clear;47;Calm;0;96%
Chico;Clear;57;ESE;9;50%
China Lake;Clear;45;N;6;33%
Chino;Clear;51;N;2;83%
Concord;Clear;52;S;13;80%
Corona;Mostly clear;49;Calm;0;92%
Crescent City;Cloudy;48;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;43;WSW;3;29%
Edwards AFB;Clear;37;Calm;0;35%
El Centro;Clear;51;WSW;5;54%
Eureka;Rain;48;N;12;89%
Fairfield;Clear;50;SW;16;85%
Fresno;Partly cloudy;51;ENE;3;65%
Fullerton;Mostly cloudy;56;Calm;0;74%
Hanford;Clear;43;WNW;3;85%
Hawthorne;Partly cloudy;56;Calm;6;86%
Hayward;Mostly cloudy;54;W;9;77%
Imperial;Clear;51;WSW;5;54%
Imperial Beach;Mostly clear;58;SE;5;74%
Lancaster;Clear;38;WSW;5;48%
Lemoore Nas;Mostly clear;43;N;7;60%
Lincoln;Clear;48;SE;3;76%
Livermore;Mostly cloudy;49;WNW;9;89%
Lompoc;Clear;42;S;3;91%
Long Beach;Partly cloudy;55;Calm;0;86%
Los Alamitos;Partly cloudy;55;Calm;0;86%
Los Angeles;Mostly clear;55;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;55;Calm;0;86%
Madera;Clear;41;Calm;0;88%
Mammoth;Mostly cloudy;38;SSW;5;78%
Marysville;Clear;48;SSE;7;70%
Mather AFB;Clear;46;SE;3;81%
Merced;Clear;43;ESE;6;82%
Merced (airport);Clear;43;ESE;6;82%
Miramar Mcas;Mostly clear;49;E;5;92%
Modesto;Clear;42;ESE;5;82%
Moffett Nas;Mostly clear;48;W;2;90%
Mojave;Clear;43;Calm;0;65%
Montague;Mostly cloudy;36;SW;5;85%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;51;WSW;5;89%
Mount Shasta;Mostly clear;41;E;3;70%
Napa County;Mostly clear;46;SE;3;88%
Needles;Clear;52;WSW;9;25%
North Island;Mostly clear;57;Calm;0;77%
Oakland;Mostly cloudy;51;SSW;3;88%
Oceanside;Clear;47;Calm;0;96%
Ontario;Clear;51;N;2;83%
Oroville;Clear;51;ESE;5;68%
Oxnard;Mostly clear;51;Calm;0;89%
Palm Springs;Clear;60;NW;6;24%
Palmdale;Clear;38;SW;6;44%
Paso Robles;Clear;45;Calm;0;65%
Point Mugu;Clear;50;NNW;6;89%
Porterville;Clear;45;E;5;82%
Ramona;Clear;40;Calm;0;96%
Redding;Clear;51;W;3;60%
Riverside;Mostly clear;52;Calm;0;74%
Riverside March;Clear;44;Calm;0;81%
Sacramento;Clear;48;SSE;5;67%
Sacramento International;Clear;51;SSE;9;63%
Salinas;Mostly cloudy;51;NW;6;89%
San Bernardino;Clear;52;Calm;0;42%
San Carlos;Mostly cloudy;52;W;2;87%
San Diego;Mostly clear;57;Calm;0;77%
San Diego Brown;Mostly clear;51;Calm;0;92%
San Diego Montgomery;Mostly clear;53;Calm;0;82%
San Francisco;Mostly cloudy;50;WSW;4;87%
San Jose;Mostly clear;49;NNW;3;86%
San Luis Obispo;Clear;46;ESE;6;79%
San Nicolas Island;Mostly clear;51;WNW;6;79%
Sandberg;Clear;49;E;7;30%
Santa Ana;Mostly clear;51;NE;2;86%
Santa Barbara;Clear;49;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;46;ESE;6;85%
Santa Monica;Mostly clear;52;Calm;0;87%
Santa Rosa;Mostly cloudy;43;Calm;0;96%
Santa Ynez;Clear;43;NE;3;81%
Santee;Clear;50;W;3;87%
South Lake Tahoe;Clear;26;S;3;84%
Stockton;Clear;47;S;3;63%
Thermal;Clear;50;NNE;5;53%
Truckee-Tahoe;Clear;27;NW;3;86%
Twentynine Palms;Clear;44;NW;2;32%
Ukiah;Partly cloudy;47;Calm;0;79%
Vacaville;Clear;52;S;7;76%
Van Nuys;Partly cloudy;53;Calm;0;69%
Vandenberg AFB;Clear;46;SE;8;100%
Victorville;Clear;38;W;3;44%
Visalia;Clear;44;NE;3;82%
Watsonville;Cloudy;48;NNW;5;100%
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