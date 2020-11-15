CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Saturday, November 14, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;37;N;3;64%

Arcata;Mostly cloudy;55;SSE;7;87%

Auburn;Clear;41;Calm;0;100%

Avalon;Clear;67;NNE;6;29%

Bakersfield;Clear;53;SE;5;71%

Beale AFB;Clear;46;E;5;90%

Big Bear City;Clear;28;Calm;0;68%

Bishop;Clear;40;NNW;6;33%

Blue Canyon;Clear;42;S;6;31%

Blythe;Clear;56;S;3;20%

Burbank;Clear;58;Calm;0;64%

Camarillo;Clear;53;Calm;0;68%

Camp Pendleton;Clear;59;NNE;3;81%

Campo;Clear;59;NE;6;26%

Carlsbad;Clear;48;NE;3;100%

Chico;Mostly clear;48;ENE;5;61%

China Lake;Clear;49;WNW;4;36%

Chino;Clear;57;NNE;3;52%

Concord;Clear;47;Calm;0;76%

Corona;Mostly clear;47;Calm;0;86%

Crescent City;Cloudy;52;S;21;89%

Daggett-Barstow;Clear;49;NNW;3;24%

Edwards AFB;Clear;46;SSW;7;37%

El Centro;Clear;58;Calm;0;37%

Eureka;Mostly cloudy;57;SSE;10;55%

Fairfield;Clear;43;SW;6;82%

Fresno;Mostly clear;50;NW;7;82%

Fullerton;Partly cloudy;58;ENE;3;71%

Hanford;Clear;49;NW;6;89%

Hawthorne;Mostly clear;58;Calm;3;77%

Hayward;Clear;50;ENE;7;74%

Imperial;Clear;58;Calm;0;37%

Imperial Beach;Mostly clear;53;NE;3;92%

Lancaster;Clear;48;Calm;0;51%

Lemoore Nas;Clear;47;NW;3;92%

Lincoln;Clear;39;E;6;93%

Livermore;Clear;47;Calm;0;89%

Lompoc;Clear;44;Calm;0;92%

Long Beach;Mostly clear;56;Calm;0;80%

Los Alamitos;Partly cloudy;56;Calm;0;80%

Los Angeles;Clear;57;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Clear;57;Calm;0;77%

Madera;Clear;43;W;3;93%

Mammoth;Mostly cloudy;36;SSW;15;77%

Marysville;Clear;45;ESE;5;85%

Mather AFB;Clear;43;ENE;2;93%

Merced;Fog;40;S;3;96%

Merced (airport);Fog;40;S;3;96%

Miramar Mcas;Mostly clear;55;N;6;89%

Modesto;Mostly clear;39;Calm;0;95%

Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;93%

Mojave;Mostly clear;50;N;5;43%

Montague;Mostly cloudy;44;SW;3;70%

Monterey Rabr;Clear;49;ESE;8;86%

Mount Shasta;Mostly cloudy;39;SE;5;69%

Napa County;Clear;38;Calm;0;82%

Needles;Clear;62;NW;6;16%

North Island;Mostly clear;60;N;3;72%

Oakland;Clear;42;WSW;1;90%

Oceanside;Clear;48;NE;3;100%

Ontario;Clear;57;NNE;3;52%

Oroville;Clear;47;Calm;0;83%

Oxnard;Clear;50;N;3;86%

Palm Springs;Clear;63;NW;5;26%

Palmdale;Clear;46;S;7;43%

Paso Robles;Clear;49;SE;3;68%

Point Mugu;Mostly clear;50;Calm;0;82%

Porterville;Clear;49;Calm;0;79%

Ramona;Clear;45;Calm;0;92%

Redding;Mostly cloudy;50;Calm;0;76%

Riverside;Mostly clear;54;Calm;0;63%

Riverside March;Mostly clear;49;Calm;0;59%

Sacramento;Clear;43;Calm;0;88%

Sacramento International;Clear;45;Calm;0;85%

Salinas;Clear;49;S;3;89%

San Bernardino;Clear;56;SE;3;49%

San Carlos;Clear;48;Calm;0;87%

San Diego;Mostly clear;60;N;3;72%

San Diego Brown;Mostly clear;53;Calm;0;96%

San Diego Montgomery;Mostly clear;58;NNW;6;74%

San Francisco;Clear;48;WSW;2;65%

San Jose;Mostly clear;49;Calm;0;83%

San Luis Obispo;Clear;49;Calm;0;77%

San Nicolas Island;Clear;60;NW;18;57%

Sandberg;Clear;51;N;7;30%

Santa Ana;Partly cloudy;52;ENE;2;87%

Santa Barbara;Clear;56;ENE;5;74%

Santa Maria;Clear;46;Calm;0;82%

Santa Monica;Clear;55;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;41;Calm;0;92%

Santa Ynez;Clear;43;NE;5;100%

Santee;Clear;52;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;42;SSW;15;46%

Stockton;Clear;43;E;3;88%

Thermal;Clear;54;N;6;58%

Truckee-Tahoe;Clear;25;SW;5;73%

Twentynine Palms;Clear;52;WSW;4;28%

Ukiah;Mostly cloudy;42;Calm;0;85%

Vacaville;Clear;45;W;3;85%

Van Nuys;Clear;61;Calm;0;26%

Vandenberg AFB;Clear;45;Calm;0;89%

Victorville;Clear;53;WNW;3;19%

Visalia;Clear;49;WNW;7;86%

Watsonville;Clear;48;NW;5;89%

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