CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 13, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;55;NNW;6;66%

Arcata;Mostly cloudy;59;N;2;95%

Auburn;Clear;73;Calm;0;35%

Avalon;Clear;81;NW;3;22%

Bakersfield;Clear;71;E;3;43%

Beale AFB;Clear;70;N;2;45%

Big Bear City;Clear;43;Calm;0;42%

Bishop;Clear;48;WNW;8;42%

Blue Canyon;Clear;64;N;3;37%

Blythe;Clear;75;SE;2;18%

Burbank;Clear;77;Calm;0;25%

Camarillo;Clear;71;Calm;0;58%

Camp Pendleton;Clear;73;ENE;2;71%

Campo;Clear;60;NE;7;30%

Carlsbad;Clear;62;Calm;0;80%

Chico;Clear;75;N;6;33%

China Lake;Clear;70;SSW;9;23%

Chino;Clear;74;NNE;2;34%

Concord;Clear;71;Calm;0;48%

Corona;Mostly clear;68;Calm;0;54%

Crescent City;Showers;61;NW;6;96%

Daggett-Barstow;Clear;71;WNW;5;22%

Edwards AFB;Clear;68;SW;8;36%

El Centro;Clear;75;Calm;0;33%

Eureka;Mostly cloudy;60;NNW;2;92%

Fairfield;Clear;69;SW;8;49%

Fresno;Clear;73;E;5;42%

Fullerton;Mostly cloudy;74;Calm;0;44%

Hanford;Clear;62;Calm;0;74%

Hawthorne;Partly cloudy;71;Calm;0;72%

Hayward;Clear;68;Calm;0;62%

Imperial;Clear;75;Calm;0;33%

Imperial Beach;Mostly clear;73;Calm;0;50%

Lancaster;Clear;71;WNW;9;25%

Lemoore Nas;Clear;68;NW;3;38%

Lincoln;Clear;63;Calm;0;59%

Livermore;Clear;69;ENE;3;44%

Lompoc;Clear;55;E;3;86%

Long Beach;Mostly cloudy;72;NNW;3;70%

Los Alamitos;Mostly cloudy;72;NNW;3;70%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;72%

Madera;Clear;64;Calm;0;64%

Mammoth;Clear;56;NW;5;73%

Marysville;Clear;66;Calm;0;48%

Mather AFB;Clear;67;NNE;2;45%

Merced;Clear;69;NW;3;50%

Merced (airport);Clear;69;NW;3;50%

Miramar Mcas;Clear;64;E;6;44%

Modesto;Clear;72;NW;7;45%

Moffett Nas;Clear;63;NNW;2;80%

Mojave;Clear;73;WNW;6;21%

Montague;Mostly cloudy;67;W;10;58%

Monterey Rabr;Clear;61;ESE;5;69%

Mount Shasta;Clear;63;N;3;57%

Napa County;Clear;68;Calm;0;65%

Needles;Clear;81;E;5;11%

North Island;Clear;73;Calm;0;52%

Oakland;Mostly clear;62;W;2;80%

Oceanside;Clear;62;Calm;0;80%

Ontario;Clear;74;NNE;2;34%

Oroville;Clear;69;NE;3;43%

Oxnard;Clear;67;Calm;0;90%

Palm Springs;Clear;83;N;7;17%

Palmdale;Clear;68;SW;4;21%

Paso Robles;Clear;65;Calm;0;38%

Point Mugu;Clear;67;N;6;72%

Porterville;Clear;66;ESE;8;64%

Ramona;Clear;61;Calm;0;44%

Redding;Clear;79;N;3;35%

Riverside;Clear;75;SE;5;39%

Riverside March;Clear;66;Calm;0;38%

Sacramento;Clear;67;Calm;0;56%

Sacramento International;Clear;66;N;3;56%

Salinas;Clear;66;WNW;6;62%

San Bernardino;Clear;69;E;3;33%

San Carlos;Clear;68;Calm;0;72%

San Diego;Clear;73;Calm;0;52%

San Diego Brown;Partly cloudy;69;SSE;5;48%

San Diego Montgomery;Mostly clear;75;Calm;0;36%

San Francisco;Clear;67;WNW;3;56%

San Jose;Clear;70;Calm;0;54%

San Luis Obispo;Clear;65;Calm;0;60%

San Nicolas Island;Clear;66;WNW;8;49%

Sandberg;Clear;69;NNW;18;24%

Santa Ana;Mostly cloudy;66;ESE;2;70%

Santa Barbara;Clear;61;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;61;S;3;66%

Santa Monica;Mostly clear;69;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;75;NNW;8;44%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;58%

Santee;Clear;68;Calm;0;37%

South Lake Tahoe;Clear;46;S;5;57%

Stockton;Clear;71;W;3;45%

Thermal;Clear;77;N;6;27%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;53%

Twentynine Palms;Mostly clear;74;W;3;18%

Ukiah;Clear;67;Calm;0;54%

Vacaville;Clear;65;Calm;0;55%

Van Nuys;Partly cloudy;78;WNW;3;27%

Vandenberg AFB;Clear;56;SSE;6;81%

Victorville;Clear;68;WSW;3;26%

Visalia;Clear;64;Calm;0;67%

Watsonville;Clear;60;N;3;80%

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