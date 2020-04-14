CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, April 14, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;27;Calm;0;58%

Arcata;Clear;46;E;2;85%

Auburn;Clear;60;ENE;9;20%

Avalon;Fog;51;WSW;10;89%

Bakersfield;Clear;60;ENE;6;72%

Beale AFB;Clear;62;NNE;10;23%

Big Bear City;Clear;32;Calm;0;93%

Bishop;Clear;49;NNW;21;17%

Blue Canyon;Clear;41;NE;8;29%

Blythe;Clear;69;S;4;45%

Burbank;Clear;54;Calm;0;80%

Camarillo;Mostly cloudy;56;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;59;NW;3;83%

Campo;Clear;51;SW;3;89%

Carlsbad;Mostly cloudy;55;Calm;0;92%

Chico;Clear;63;Calm;0;18%

China Lake;Cloudy;61;N;7;64%

Chino;Cloudy;53;WNW;2;89%

Concord;Clear;57;S;5;71%

Corona;Cloudy;57;W;5;86%

Crescent City;Clear;46;Calm;0;85%

Daggett-Barstow;Mostly cloudy;61;W;9;49%

Edwards AFB;Clear;56;WSW;12;56%

El Centro;Clear;61;W;6;58%

Eureka;Clear;49;SE;5;77%

Fairfield;Clear;50;SSW;10;76%

Fresno;Clear;62;Calm;0;64%

Fullerton;Mostly cloudy;57;WNW;2;83%

Hanford;Clear;56;Calm;0;89%

Hawthorne;Clear;58;W;3;74%

Hayward;Clear;56;Calm;0;77%

Imperial;Clear;61;W;6;58%

Imperial Beach;Mostly cloudy;59;W;6;71%

Lancaster;Clear;57;W;8;48%

Lemoore Nas;Clear;55;WSW;7;77%

Lincoln;Clear;50;NNE;3;53%

Livermore;Clear;54;Calm;0;74%

Lompoc;Cloudy;54;NW;3;82%

Long Beach;Clear;56;NW;5;80%

Los Alamitos;Mostly clear;56;NW;5;80%

Los Angeles;Mostly clear;58;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;58;Calm;0;77%

Madera;Clear;57;Calm;0;80%

Mammoth;Clear;41;ESE;3;25%

Marysville;Clear;61;NE;7;29%

Mather AFB;Clear;61;N;8;33%

Merced;Clear;57;W;6;66%

Merced (airport);Clear;57;W;6;66%

Miramar Mcas;Cloudy;55;N;3;100%

Modesto;Clear;62;WNW;12;53%

Moffett Nas;Clear;53;WNW;2;84%

Mojave;Cloudy;57;WNW;28;41%

Montague;Clear;44;NNE;8;36%

Monterey Rabr;Clear;52;ESE;3;82%

Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;56%

Napa County;Clear;48;Calm;0;82%

Needles;Clear;67;WNW;8;23%

North Island;Mostly cloudy;61;WNW;5;86%

Oakland;Clear;51;WSW;2;92%

Oceanside;Mostly cloudy;55;Calm;0;92%

Ontario;Cloudy;53;WNW;2;89%

Oroville;Clear;62;NE;6;27%

Oxnard;Clear;54;W;7;89%

Palm Springs;Clear;65;W;6;54%

Palmdale;Clear;53;S;9;63%

Paso Robles;Mostly clear;49;Calm;0;89%

Point Mugu;Partly cloudy;53;NW;3;89%

Porterville;Clear;54;ESE;3;92%

Ramona;Mostly cloudy;52;WNW;6;96%

Redding;Clear;59;NNE;7;30%

Riverside;Cloudy;57;Calm;0;77%

Riverside March;Cloudy;52;Calm;0;91%

Sacramento;Clear;60;NW;7;37%

Sacramento International;Clear;55;NNW;7;44%

Salinas;Clear;51;W;6;85%

San Bernardino;Mostly cloudy;55;Calm;0;80%

San Carlos;Clear;55;Calm;0;71%

San Diego;Cloudy;61;WNW;5;86%

San Diego Brown;Cloudy;57;Calm;0;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;56;N;3;86%

San Francisco;Clear;52;W;2;90%

San Jose;Clear;57;Calm;0;74%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;51;Calm;0;82%

San Nicolas Island;Partly cloudy;52;WNW;10;82%

Sandberg;Showers;47;N;5;77%

Santa Ana;Partly cloudy;55;NW;1;86%

Santa Barbara;Clear;54;E;5;86%

Santa Maria;Cloudy;53;WNW;7;82%

Santa Monica;Mostly cloudy;55;Calm;0;86%

Santa Rosa;Mostly clear;50;Calm;0;89%

Santa Ynez;Mostly cloudy;52;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;55;WNW;5;87%

South Lake Tahoe;Clear;34;WSW;3;40%

Stockton;Clear;59;W;10;69%

Thermal;Clear;66;NNW;17;49%

Truckee-Tahoe;Clear;27;SE;3;68%

Twentynine Palms;Clear;58;WNW;5;55%

Ukiah;Clear;52;SSW;3;68%

Vacaville;Clear;61;NW;6;26%

Van Nuys;Mostly clear;53;ESE;3;88%

Vandenberg AFB;Cloudy;52;NNE;3;87%

Victorville;Clear;49;WSW;3;73%

Visalia;Clear;57;Calm;0;89%

Watsonville;Clear;50;NW;3;89%

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