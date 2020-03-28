CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, March 27, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;38;W;10;67%
Arcata;Cloudy;47;SE;5;90%
Auburn;Partly cloudy;45;SE;6;79%
Avalon;Clear;49;W;3;79%
Bakersfield;Clear;51;ENE;6;54%
Beale AFB;Mostly cloudy;49;SE;9;71%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;80%
Bishop;Clear;37;SSE;10;30%
Blue Canyon;Clear;30;Calm;0;81%
Blythe;Clear;59;WSW;6;33%
Burbank;Clear;54;Calm;0;61%
Camarillo;Clear;55;SE;5;68%
Camp Pendleton;Clear;51;ENE;4;69%
Campo;Clear;36;NNE;3;85%
Carlsbad;Clear;46;Calm;0;88%
Chico;Mostly cloudy;55;SE;14;47%
China Lake;Clear;48;S;5;45%
Chino;Partly cloudy;50;W;8;66%
Concord;Clear;51;S;7;71%
Corona;Clear;53;WSW;5;50%
Crescent City;Cloudy;50;SSE;10;79%
Daggett-Barstow;Clear;52;W;17;36%
Edwards AFB;Clear;45;SW;13;56%
El Centro;Clear;58;WSW;14;39%
Eureka;Showers;47;SE;6;85%
Fairfield;Mostly clear;49;SSW;15;76%
Fresno;Clear;55;NW;7;52%
Fullerton;Clear;55;WNW;4;67%
Hanford;Clear;47;NNW;5;83%
Hawthorne;Clear;57;Calm;0;66%
Hayward;Cloudy;52;WSW;6;76%
Imperial;Clear;58;WSW;14;39%
Imperial Beach;Clear;51;SSW;3;63%
Lancaster;Clear;46;WSW;18;47%
Lemoore Nas;Mostly clear;52;N;7;61%
Lincoln;Mostly clear;50;SSE;8;66%
Livermore;Mostly cloudy;49;S;5;73%
Lompoc;Mostly clear;47;W;3;79%
Long Beach;Clear;56;SSW;5;69%
Los Alamitos;Clear;56;SSW;5;69%
Los Angeles;Clear;58;Calm;0;66%
Los Angeles Downtown;Clear;58;Calm;0;66%
Madera;Clear;47;WNW;6;79%
Mammoth;Partly cloudy;37;W;7;74%
Marysville;Cloudy;51;SE;10;68%
Mather AFB;Mostly cloudy;49;S;8;81%
Merced;Clear;50;NNW;5;68%
Merced (airport);Clear;50;NNW;5;68%
Miramar Mcas;Clear;47;E;6;79%
Modesto;Clear;52;NW;9;58%
Moffett Nas;Mostly cloudy;50;N;6;86%
Mojave;Mostly cloudy;45;W;16;42%
Montague;Cloudy;46;NNE;8;57%
Monterey Rabr;Partly cloudy;52;SSW;5;74%
Mount Shasta;Cloudy;42;Calm;0;59%
Napa County;Cloudy;48;Calm;0;82%
Needles;Clear;54;SW;9;46%
North Island;Mostly clear;57;Calm;0;66%
Oakland;Mostly cloudy;53;WNW;8;85%
Oceanside;Clear;46;Calm;0;88%
Ontario;Partly cloudy;50;W;8;66%
Oroville;Mostly cloudy;55;SE;12;50%
Oxnard;Clear;53;NW;6;76%
Palm Springs;Clear;62;NW;14;34%
Palmdale;Clear;44;SW;7;53%
Paso Robles;Clear;48;WNW;8;70%
Point Mugu;Clear;54;W;12;74%
Porterville;Clear;43;ESE;5;92%
Ramona;Clear;42;E;3;85%
Redding;Cloudy;54;Calm;0;54%
Riverside;Clear;51;Calm;0;56%
Riverside March;Clear;45;SSE;3;74%
Sacramento;Mostly cloudy;51;S;7;71%
Sacramento International;Mostly cloudy;50;S;10;74%
Salinas;Showers;50;WSW;3;76%
San Bernardino;Clear;51;E;3;51%
San Carlos;Cloudy;52;SW;3;76%
San Diego;Mostly clear;57;Calm;0;66%
San Diego Brown;Clear;48;ESE;3;73%
San Diego Montgomery;Clear;51;Calm;0;65%
San Francisco;Mostly cloudy;52;W;8;90%
San Jose;Mostly cloudy;51;Calm;0;65%
San Luis Obispo;Mostly clear;49;NNW;7;77%
San Nicolas Island;Clear;51;NW;23;71%
Sandberg;Clear;38;NW;15;62%
Santa Ana;Clear;55;SSE;5;69%
Santa Barbara;Clear;53;Calm;0;66%
Santa Maria;Clear;46;Calm;0;79%
Santa Monica;Clear;54;NNE;3;66%
Santa Rosa;Mostly cloudy;47;S;7;86%
Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;81%
Santee;Clear;48;Calm;0;76%
South Lake Tahoe;Clear;27;Calm;0;81%
Stockton;Clear;51;W;10;68%
Thermal;Clear;63;NNW;16;36%
Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;79%
Twentynine Palms;Clear;50;WNW;9;44%
Ukiah;Mostly cloudy;48;Calm;0;73%
Vacaville;Clear;50;Calm;0;68%
Van Nuys;Clear;53;W;6;69%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;51;N;12;78%
Victorville;Clear;42;SW;10;70%
Visalia;Mostly cloudy;50;NW;5;76%
Watsonville;Partly cloudy;50;Calm;0;71%
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